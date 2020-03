Bilant negru in Italia: A depasit China la numarul deceselor provocate de noul coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Mai exact, italienii au raportat ca de la inceputul pandemiei nu mai putin de 41.035 de oameni din Peninsula au luat coronavirus. Iar dintre acestia, 3.405 au murit.Comparativ, in China numarul imbolnavirilor confirmate se apropie de 82.000, deci este deja aproape dublu fata de cel inregistrat in Italia. In schimb, la chinezi au murit peste 3.245 de oameni. Vorbim despre foarte multe decese, dar mai putine decat in Italia.Dintre persoanele infectate in Italia, 4.440 s-au vindecat, au anuntat joi autoritatile, cifra din ziua precedenta fiind 4.025. Un numar de 2.498 de persoane se afla la Terapie Intensiva, cu o zi in urma 2.257 de persoane fiind internate la ATI.Sistemul medical din Peninsula, performant in sine, nu mai reuseste sa faca fata pandemiei. Deja de doua ori mai multe cadre medicale din tara s-au infectat cu coronavirus decat in China. Iar miercuri, o asistenta care avea grija de pacienti cu coronavirus s-a sinucis , inainte sa afle daca avea si ea boala sau nu. Tragedia a socat lumea medicala italiana, deja greu incercata de pandemie.