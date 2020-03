Bilant negru in Italia: Peste 700 de oameni au murit in ultimele 24 de ore

Ziare.

Conform autoritatilor italiene, inca 743 de persoane si-au pierdut viata in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului.In total, 6.820 de persoane si-au pierdut viata pana acum in Italia. De asemenea, numarul cazurilor a crescut cu 5.249 si a ajuns la 69.176.In, pana la aceasta ora, au fost anuntate 5.860 de cazuri noi si inca 69 de morti. In total, in SUA sunt 49.594 de persoane testate pozitiv si 622 de morti. 361 de persoane au fost declarate vindecate.a comunicat pana la aceasta ora 4.540 de cazuri noi si 489 de morti. Numarul total al cazurilor ajunge la 39.676, iar 2.800 de persoane au murit. 3.794 de persoane sunt declarate vindecate.a transmis astazi 2.935 de noi cazuri si 26 de morti. 31.991 de persoane au fost depistate pozitiv in total in Germania, iar 149 au murit. 749 au fost declarate vindecate.a anuntat astazi inca 1.427 de cazuri si 87 de morti. Numarul cazurilor ajunge la 8.077 si cel al mortilor la 422. 135 de persoane au fost declarate vindecate.nu a facut nicio comunicare pana la aceasta ora.