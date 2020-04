Bilantul deceselor ajunge in Romania la 205: A murit inclusiv o femeie de 38 de ani, fara alte probleme de sanatate

LIVE

Este vorba despre o femeie din Mures, o femeie din Constanta, un barbat din Alba, o femeie din Botosani si doua femei si un barbat din Bucuresti. De precizat este ca femeia din Constanta avea doar 38 de ani si fara alte probleme de sanatate.6 dintre persoane au decedat marti, iar femeia din Botosani duminica:Femeie, 61 ani, din judetul Mures. Debut pe data de 01.04.2020, cu dureri precordiale si retrosternale, dispnee severa. Internata pe data de 04.04.2020 la Spitalul Municipal Tarnaveni-Sectia ATI, apoi transferata pe data de 06.04.2020 la SCJU Tg. Mures - Sectia ATI. Data decesului: 07.04.2020. Pacienta avea conditii medicale pre-existente: Insuficienta mitrala, BPOC, boala hepatica cronica.Femeie, 38 ani, din judetul Constanta. Debut pe data de 23.03.2020, internata in SCBI CT - Sectia ATI pe data de 31.03.2020, confirmata pe 01.04.2020 in SCBI CT. Fara posibila expunere identificata, fara conditii medicale pre-existente. Data decesului: 07.04.2020.Femeie, 90 de ani, din Bucuresti. Debut pe data de 04.04.2020, cu febra si alterarea starii generale, confirmata pe 07.04.2020 in INCDMM Cantacuzino. Transferata din Spitalul "Floreasca" Bucuresti la INBI "Prof.Dr.Matei Bals" pe data de 06.04.2020. Decedata pe data 07.04.2020. Conditii medicale pre-existente: HTA.Barbat, 57 de ani, din Bucuresti. Confirmat pe data de 26.03.2020 in Institutul Cantacuzino. Transferat pe 04.04.2020 din Spitalul Elias la Spitalul Colentina si raportat la DSP Bucuresti in 07.04.2020. Decedat pe data 07.04.2020. Conditii medicale pre-existente: HTA si diabet zaharat.Femeie, 76 de ani, din Bucuresti. Internata pe data de 07.04.2020 in Spitalul Pantelimon cu insuficienta respiratorie acuta, bronhopneumonie; a necesitat ventilatie mecanica. Confirmata pe data de 07.04.2020 in Institutul Cantacuzino. Decedata pe data 07.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Obezitate, diabet zaharat tip II, polineuropatie, boala renala cronica st.III.Barbat, 90 de ani, din judetul Alba. Debut pe data de 06.04.2020 cu febra, dispnee, insuficienta respiratorie. Internat pe data de 06.04.2020 in SJU Alba Iulia, in Sectia ATI cu: Sepsis cu punct de plecare pulmonar, bronhopneumonie, insuficienta respiratorie acuta, tromboza venoasa profunda. COVID-19 in observatie. Confirmat pe data de 07.04.2020 in laboratorul DSP Alba. Decedat pe data 07.04.2020Femeie, 67 de ani, din judetul Botosani. Internata in perioada 18.03-31.03.2020 in SJU Botosani-Sectia Cardiologie. Reinternata pe data de 04/04/2020 in Spitalul de Boli infectioase Botosani. Confirmata pe data de 07.04.2020 in laboratorul SCBI Iasi. Decedata pe data 05.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II insulino-necesitant, cardiomiopatie dilatativa, bloc de ramura major, insuficienta aortica, mitrala si tricuspidiana, insuficienta cardiaca nivel III NIHA.