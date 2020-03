Bilantul deceselor ajunge la 82. Printre ei, un cuplu din Sibiu care a fost in Turcia la tratament

Ziare.

- Este vorba de un barbat de 70 de ani din judetul Sibiu care pe 26 martie a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Sibiu. El suferea de insuficienta renala cronica cu dializa si o boala cardiovasculara.Sotia sa era confirmata cu coronavirus si a murit saptaman trecuta, fiind al 51-lea deces inregistrat. Ambii fusesera impreuna in Turcia, pentru un tratament.El a murit pe 30 martie si rezultatul testului a venit astazi, 31. Nu se precizeaza cand a fost testat.- Este vorba de un barbat de 70 de ani, din judetul Mures. In aceasta dimineata a chemat ambulanta , a fost dus la Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Mures si apoi a fost transferat la Spitalul Clinic - sectia Boli Infectioase, dupa ce starea de sanatate i s-a inrautatit.A murit tot azi, la pranz si se pare ca rezultatul pozitiv a fost emis tot azi. Nici in cazul sau nu se precizeaza cand i-au fost prelevate probe.Nici nu se stie de unde a contractat virusul, se precizeaza doar ca "in cartierul unde locuieste este confirmat un alt caz COVID 19" si ca ancheta epidemiologica este in curs.A.S.