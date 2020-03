Bilantul deceselor cauzate de coronavirus a crescut rapid, in Franta: 108 morti in 24 de ore

LIVE

"Contaminarile se dubleaza la patru zile", a precizat directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon, care a avertizat ca "epidemia este importanta si se extinde rapid si intens".In 24 de ore, 91 de noi cazuri au ajuns la Tearapie Intensiva, ajungand la un numar total de 1.122.De la inceputul epidemiei 10.995 de cazuri au fost confirmate de test, aceasta cifra globala neluand in calcul ansamblul persoanelor diagnosticate dar care nu au fost testate inca. In jur de 50.000 de teste au fost facute joi.In fata propagarii virusului, profesorul Salomon a insistat din nou asupra necesitatii absolute de a respecta "masuri stricte de izolare": "daca fiecare isi reduce contactele, vom aveam mai putine persoane contaminate"."Trebuie sa ramaneti in casa pentru a evita alte decese si alte cazuri grave".Franta a adoptat marti masuri de izolare, care nu au fost, cel putin la inceput, urmate de o parte a populatiei.