Bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la 811 in China, depasindu-l pe cel inregistrat in timpul epidemiei SARS

Doar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 89 de decese si 2.656 de cazuri noi, majoritatea fiind in provincia Hubei, iar numarul total al infectarilor confirmate de medici a crescut la 37.198, transmite Comisia Nationala a Sanatatii din aceasta tara, citata de The New York Times In timpul epidemiei SARS din 2002-2003 au murit 774 de oameni la nivel mondial.Sursa citata mentioneaza ca multi medici cred ca numarul mortilor si al infectarilor cu noul coronavirus nu este inca cel real, avand in vedere ca nu toate unitatile medicale au acces la sistemele de testare.Reamintim ca sambata s-a inregistrat primul deces confirmat al unui strain din aceasta cauza: un american a murit din cauza noului coronavirus la Wuhan, orasul chinez aflat in centrul epidemiei. De asemenea, cinci britanici, intre care se numara si un copil, au fost diagnosticati cu noul coronavirus in Franta , dupa ce au fost cazati in aceeasi cabana si au intrat in contact cu o persoana care a fost in Singapore.C.P.