Bilantul deceselor din cauza coronavirusului a crescut in Spania cu 30% in 24 de ore

Numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a sporit cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata tara din lume de COVID-19, dupa China, Italia si Iran.Seful Centrului de alerte si urgente sanitare spaniol, Fernando Simon, a mentionat ca 939 de pacienti se afla in unitatile de terapie intensiva (UTI) si ca numarul pacientilor testati pozitiv este mai mare cu 3.431 fata de ziua de miercuri.Pana in prezent, 1.107 de pacienti ce fusesera testati pozitiv cu noul coronavirus au fost declarati vindecati.Spania si-a inchis luni noaptea frontierele terestre in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus.Intrarea pe cale terestra in Spania, tara plasata in stare de alerta incepand de sambata, nu va fi permisa decat cetatenilor spanioli, persoanelor care au rezidenta in Spania, personalului diplomatic acreditat si persoanelor care justifica "o cauza de forta majora", explica luni ministrul de interne spaniol Fernando Grande-Marlaska.Introducerea controalelor la granita a fost decisa in coordonare cu celelalte state din Uniunea Europeana.Vezi si Cum lupta Spania cu drone impotriva pandemiei de coronavirus (Video)