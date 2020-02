Bilantul deceselor provocate de coronavirus se apropie de 1.800

Ziare.

Americanii si-a evacuat cetatenii de pe nava de croaziera Diamond Princess, iar alte tari se pregatesc si ele sa-si evacueze cetatenii de pe nava, transmite CNN.Un total de 105 persoane au murit, duminica, in China, din cauza coronavirusului, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor.Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate duminica, doar in Hubei, numarul cazurilor fiind de 58.182.In intreaga China au fost confirmate duminica 2.048 de cazuri.Conform autoritatilor, 10.844 de pacienti au fost tratati si vindecati.La nivel global au fost peste 71.319 cazuri, din care 70.548 sunt in China.Bilantul deceselor la nivel global este de 1.775, cinci dintre ele fiind in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta.Guvernul SUA a evacuat peste 300 de cetateni americani de pe nava de croaziera Diamond Princess aflata in carantina in Japonia. Canada, Italia si Hong Kong isi evacueaza si ele cetatenii.