Bilantul epidemiei cu noul coronavirus a trecut de 210 morti

Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate, transmite CNN.Un total de 129 de cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni.O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat al SUA situeaza China la acelasi nivel cu Irakul si Afganistanul din punct de vedere al riscului."Nu calatoriti in China din cauza noului coronavirus, identificat pentru prima oara in Wuhan", avertizeaza Departamentul de Stat.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, joi, epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala Statele Unite au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om , devenind a cincea tara care a confrimat acest lucru. Expertii afirma ca aparitia cazurilor cu transmitere de la om la om in afara Chinei sunt in mod special ingrijoratoare, pentru ca sugereaza un potential mai ridicat ca virusul sa se raspandeasca in continuare.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta la Geneva, ca in ultimele saptamani am asistat la o epidemie fara precedent care a fost intampinata cu o reactie fara precedent."Vreau sa fiu clar: aceasta declaratie nu este un vot de neincredere dat Chinei. Cea mai mare ingrijorare a noastra este potentialul ca virusul sa sa raspandeasca in tari cu sisteme slabe de sanatate", a afirmat Ghebreyesus.Declararea starii de urgenta globale declanseaza recomandari pentru toate tarile si are rolul sa previna sau sa reduca raspandirea transfrontaliera a bolii, evitand in acelasi timp interferenta nedorita in comert si calatorii.