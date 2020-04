Bilantul mortilor creste, dar la fel si aglomeratia din locurile publice. Autoritatile avertizeaza ca ce e mai greu de acum vine

LIVE TEXT

Alti 8 romani au murit de coronavirus

Ziare.

com

Romania a inregistrat pana acum peste 5.990 de cazuri de COVID-19. 758 de bolnavi s-au vindecat, iar 291 de bolnavi au decedat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a estimat un varf al epidemiei cu 10-12.000 de cazuri. Dar acest numar se poate modifica, in functie de evolutia din urmatoarele doua saptamani, considerate "grele", in conditiile in care suntem in apropierea sarbatorilor pascale. Pe de alta parte, secretarul de stat Raed Arafat spune ca Romania nu a vazut inca faza grea a pandemiei si ca va fi "ca in razboi", cu o crestere mare de cazuri grave si decese inainte sa vedem panta descendenta.In prima zi a weekendului, insa, oamenii par sa se fi relaxat. Pietele au aratat ca inainte de pandemie, pline ochi, astfel ca autoritatile se gandesc sa prelungeasca intervalul in care varstincii pot iesi din case. Si pe unele aeroporturi din tara a fost imbulzeala, mii de romani plecand ca lucratori sezonieri in afara., exista aproape 1,8 milioane de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si mai mult de 108.000 de decese.- Regina Elizabeth a II-a s-a adresat din nou britanicilor, sambata, ea spunandu-le ca "Pastele nu este anulat" si ca virusul care afecteaza intreaga lume nu va invinge, relateaza Reuters."In acest an, Pastele va fi diferit pentru multi dintre noi, insa stand separati ii tinem pe altii in siguranta. Dar Pastele nu este anulat. Avem nevoie de Paste", a spus monarhul in varsta de 93 de ani.- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP.- Epidemia de coronavirus s-a soldat pana acum cu 13.832 de decese in Franta. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 353 de decese in spitale si inca 290 in caminele de batrani si alte cladiri medico-sociale, a anuntat directorul general al Departamentului francez al Sanatatii, Jerome Salomon, potrivit AFP.Pentru a treia seara consecutiva, numarul pacientilor de la reanimare este in scadere, acum fiind vorba de 6.883 de oameni, cu 121 mai putini decat vineri. De la 1 martie pana acum, au fost spitalizate 67.300 de persoane. In prezent, mai sunt in spitale 31.320 de persoane, dintre care 2.044 au fost internate in ultimele 24 de ore.- 20 din cele 38 de cadre medicale de la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Sfantul Gheorghe, judetul Covasna, sunt infectate cu COVID-19.- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, afirma, referindu-se la o reducere a veniturilor demnitarilor, ca un act normativ care sa prevada acest lucru nu a fost inca finalizat, iar decizia va fi luata "in echipa", pentru ca este nevoie de solidaritate indiferent de functiile pe care unii le ocupa. Alexandru precizeaza ca "este o chestiune de zile" pana cand o decizie in acest sens va fi facuta publica.- Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca in Romania, la fel ca in orice tara cu transmitere comunitara a virusului SARS-Cov-2, numarul cazurilor de imbolnavire este "cu mult mai mare" decat cazurile diagnosticate, el sustinand ca in Romania "inca greul nu s-a terminat si inca nu am ajuns la ce este foarte greu".- Peste 1.000 de persoane au plecat sambata la munca sezoniera de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, iar alte zeci din Timisoara si Iasi. "Mai frica mi-e de saracie decat de coronavirus" a spus un tanar de 20 de ani, care a plecat in Germania de la Iasi.- Turcia anunta 5.138 de noi cazuri in ultimele 24 de ore si 95 de noi decese. Bilantul total este de 1.101 de morti si 52.167 de imbolnaviri.Un numar de 2.965 de pacienti cu COVID-19 s-au vindecat, dintre care 542 in ultimele 24 de ore. In Turcia au fost efectuate pana acum 33.170 de teste.- Marina Prokopowicz, sotia lui Ilya Prigogine, laureat al Premiului Nobel pentru chimie in 1977, a incetat din viata sambata dimineata, la spitalul Delta din localitatea belgiana Auderghem.Potrivit dhnet.be, femeia avea 86 de ani si traia de mai mult timp intr-un camin de batrani. Prokopowicz a fost internata in spital joi.- Autoritatile italiene au anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 619 noi decese cauzate de coronavirus, numar in crestere fata de cel anuntat vineri (570). In total, in Italia au murit pana acum 19.468 de persoane din cauza Covid-19.Cazurile noi de infectare sunt 4.694, iar totalul de 152.271. S-au vindecat 32.534 de persoane (+2.079 in ultimele 24 de ore).La terapie intensiva se afla 3.381 de oameni, iar in izolare la domiciliu sunt 68.744 de oameni. S-au facut in total in Italia 963.473 de teste.- Peste 2.000 de persoane si 850 de masini au fost verificate sambata de politistii din Capitala pentru respectarea prevederilor Ordonantelor Militare. 200 dintre persoanele verificate nu au avut documente, iar alte 6 au prezentat adeverinte emise de angajator, care s-au dovedit a fi false.- Un medic roman care lucreaza in Paris a spus ca rudele pacientilor aflati in stare critica sunt lasate sa fie alaturi de bolnavi in ultimele clipe de viata. In Romania, nepoata unui barbat care a murit la spitalul din Suceava spune ca familia a vrut sa fie alaturi de acesta, dar nu a putut.In multe spitale din Italia se intampla la fel. Mana celor care se sting este tinuta strans de multe ori de asistente."Ei nu pot sa fie vazuti de catre rudele lor, mor singuri, iar noi suntem cei care le tinem mana", a povestit Betina Morar, asistenta in Venetto, Italia.- Ministerul Sanatatii a anuntat si decesul 291, al unei asistente medicale de la Spitalul Militar Brasov. Din primele informatii, asistenta medicala, in varsta de 58 de ani este contact al sotului si el confirmat pozitiv.A fost internata in Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov cu suport ventilator si transferata luni, 6 aprilie la Spitalul suport Colentina.. Potrivit Grupului pentru Comunicare Strategica, cei opt au murit intre 1 si 11 aprilie. Erau din Bacau, Timis, Iasi, Bucuresti si cei mai multi din Suceava. In toate cele 4 cazuri din Suceava pacientii au fost testati dupa deces.Iata datele oferite de autoritati despre cele mai recente 8 decese comunicate:Este vorba de un barbat de 75 de ani, din judetul Bacau. Suferea si de insuficienta renala acuta, adenom de prostata si insuficienta hepatica acuta. A fost iternat in Spitalul din Moinesti in data de 2 aprilie cu pneumonie interstitiala. In aceeasi zi este transferat la Spitalul Onesti - Boli Infectioase, a avut rezultat pozitiv pentru Covid-19 in 3 aprilie si a decedat in 10 aprilie.Este vorba de o femeie de 67 de ani din judetul Timis. Suferea si de neoplasm bronhopulmonar, obezitate, diabet zaharat tip II si avea o tumora la glanda suprarenala stanga. In data de 9 aprilie a ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara de unde s-a transferat in Spitalul CFR Timisoara (stationar). Rezultat pozitiv a venit in data de 10 aprilie, zi in care a si murit.Este vorba de un barbat de 78 de ani din judetul Iasi. Suferea si de hepatocarcinom multicentric, ciroza decompensata si hepatita virala tip C. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Iasi - Gastroenterologie. Rezultat pozitiv a venit pe 25 martie si a murit pe 11 aprilie.Este vorba de un barbat de 78 de ani din municipiul Bucuresti. A fost internat in Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti pe 5 aprilie si transferat in coma in ATI - Spital Colentina in data de 6 aprilie. Suferea de fibrilatie atriala paroxistica, sindrom de colestaza si citoliza si soc septic pulmonar. Rezultat pozitiv a venit pe 5 aprilie si a murit pe 10 aprilie.Este vorba de un barbat de 54 ani din judetul Suceava. A murit acasa pe 7 aprilie si a fost dupa moarte testat, pe 8 aprilie. Rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie. Nu suferea de alte afectiuni.Este vorba de un barbat de 27 de ani din judetul Suceava. Suferea si de fibrilatie atriala paroxistica, schizofrenie, sindrom de colestaza si citoliza, a facut soc septic pulmonar. Este mentionat si ca era consumator alcool. A murit pe 6 aprilie. Probe i-au fost recolatate dupa moarte, pe 8 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.: Este vorba de o femeie de 98 de ani din judetul Suceava. A murit acasa, pe 1 aprilie. A fost testata pe 2 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.Este vorba de un barbat de 47 de ani din judetul Suceava. Barbatul suferea si de obezitate si hipertensiune arteriala. A murit pe 5 aprilie si probe i s-au recoltat pe 6, dupa deces. Rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.- Primarul New York City, Bill de Blasio, a anuntat, sambata, ca scolile publice vor ramane inchise restul anului scolar, orasul confruntandu-se cu pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Germania pentru a lucra in agricultura.- Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani a fost inchisa, in cursul zilei de sambata, pentru igienizare, dupa ce o asistenta a fost confirmata pozitiv cu COVID-19, informeaza prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece.- Medicii au sistat procedurile de fertilizare in vitro, din cauza epidemiei de coronavirus. Presedintele Societatii de Obstetrica si Ginecologie, Radu Vladareanu, spune ca cea mai mare problema in aceste proceduri este legata de "permanenta miscare a pacientului catre analize, punctii si ecografii".- O platforma online pentru directionarea si repartizarea eficienta a donatiilor catre spitalele din judetul Arges aflate in lupta cu COVID-19 a fost lansata sambata.Potrivit Prefecturii Arges, platforma online www.spitalearges.ro are ca scop "o directionare si repartizare eficienta a donatiilor catre spitalele din judetul Arges, dar si o buna monitorizare a necesarului de echipamente si medicamente al acestora".- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Mediafax ca faptul ca se inregistreaza 500 de noi cazuri de imbolnavire este un semn de ingrijorare si ca este clar ca masurile luate nu sunt respectate."La acest moment, faptul ca avem 500 de cazuri e un semn. Avem o crestere de transmitere comunitara. Masurile care au fost luate, daca la inceput au fost respectate, e clar ca acum nu mai sunt respectate. Inca n-am trecut hopul. Trebuie sa fim foarte atenti. Inca nu putem sa ne relaxam, ca totul e perfect. Trebuie sa fim foarte atenti cum aplicam regulile. OMS vorbeste despre atentie marita, daca se scad brusc masurile de autoizolare exista riscul revenirii epidemiei", a spus Raed Arafat.- Marea Britanie anunta 917 decese in ultimele 24 de ore, ceea ce urca bilantul total la 9.875 de morti in Marea Britanie.In ceea ce priveste numarul persoanelor infectate, acesta a crescut cu 5.234, ajungand la 78.991. Pana sambata dimineata, la ora 09.00, in Regatul Unit s-au facut aproape 335.000 de teste.- Responsabilii Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo au recunoscut nu exista certitudinea ca marele marele eveniment polisportiv se va putea desfasura fara probleme in 2021, insa nu au pregatit pana in prezent niciun plan de rezerva, in cazul in care pandemia de coronavirus va ramane necontrolata, informeaza EFE.- O aeronava de tip C-27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat sambata, 11 aprilie, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Bucuresti - Suceava si retur, pentru transferul unui pacient aflat in stare grava, confirmat pozitiv SARS-CoV-2.- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a relansat sambata apelul adresat adresat romanilor din Regatul Unit de a nu pleca in Romania in aceasta perioada, intrucat in aceasta tara a fost decretata starea de urgenta, zborurile spre si dinspre Marea Britanie au fost suspendate, iar cei care sosesc in tara sunt plasati in carantina institutionalizata 14 zile. De asemenea, statele de tranzit aplica restrictii, iar reglementarea acestor restrictii se schimba de la o zi la alta.- Premierul Ludovic Orban a adresat, sambata, un mesaj cu ocazia Pastelui catolic si Floriilor ortodoxe, in care indeamna la speranta si afirma ca impreuna vom reusi sa depasim "aceasta cumpana grea din viata noastra".- Moscova creste la 10.000 numarul de paturi din spitale pentru bolnavii de COVID-19 pentru a face fata infectarilor cu noul coronavirus, a declarat sambata viceprimarul capitalei, Asastasia Rakova, potrivit DPA.- Boris Johnson face "progrese foarte bune" carte vindecarea de Covid-19, a anuntat, sambata, biroul premierului britanic, potrivit Reuters.- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu spune ca sunt posibile noi masuri adoptate prin Ordonanta militara privind deplasarea persoanelor in varsta, acesta anuntand ca se analizeaza stabilirea unui alt interval orar sau majorarea intervalului stabilit, care este in prezent de doua ore, avand in vedere numarul mare al celor care ies la cumparaturi la inceputul acestui interval.- Anul acesta va fi un Paste marcat de durere, diferit pentru intreaga lume crestina, dar vestea finala va fi aceeasi - "Cristos a inviat!", afirma arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucuresti Aurel Perca, in Scrisoarea pastorala de Pasti.- Primaria Sectorului 2 anunta deschiderea, incepand de marti, 14 aprilie, si pana sambata, 18 aprilie, a unui numar de 17 piete volante.- Guvernul de la Dublin a anuntat sambata ca prelungeste pana la 5 mai restrictiile asupra libertatii de circulatie a persoanelor, masuri introduse pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite dpa.- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata, la Mediafax, referitor la situatia creata de plecarea muncitorilor sezonieri din tara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemati 2.000 de romani intr-o singura zi.- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, se asteapta ca pandemia generata de virusul SARS-Cov-4 sa dureze doi ani, cu o scadere a ratei de transmitere in anul viitor. Rafila spune ca raman importante masurile de distantare sociala si de respectare a igienei."Va trebui sa ne obisnuim sa respectam in mod curent unele dintre aceste masuri care sunt introduse acum, adica acelea referitoare la masurile igienice si la o anumita distantare sociala, fara sa fie exagerate. Eu ma astept ca aceasta pandemie sa dureze circa doi ani de zile, sigur, cu o scadere a intensitatii transmiterii probabil in anul urmator, iar pe de alta parte astept, este posibil, sa ajungem si la o situatie de sezonalitate pentru infectia cu noul coronavirus", a afirmat profesorul Alexandru Rafila intr-o interventie telefonica la Digi 24.- Directia de Sanatate Publica Timis transmite ca pana la acest moment, la Timisoara au fost vindecati 152 de pacienti infectati cu coronavirus si ca unu din cinci romani externati a fost tratat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. In judetul Timis sunt 275 de cazuri confirmate de coronavirus.- Asociatia clubului Saint-Etienne, ASSE-Cœur Vert, a lansat o provocare de a umple Stade de France pentru o finala virtuala contra noului coronavirus. Astfel s-au vandut, de la 3 aprilie, peste 70.000 de bilete, la pret de 1 euro.Suma va fi donata cercetatorilor de la spitalul din Saint-Etienne, pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus. La 25 aprilie, Saint-Etienne ar fi trebuit sa joace finala Cupei Frantei cu Paris Saint-Germain, insa meciul a fost amanat.- Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, puternic contestat dupa ce peste o mie de oameni s-au inghesuit in zona aeroportului pentru a pleca la munca in Germania, spune ca a reprezentantii aeroportului au procedat corect, ca au respectat toate masurile si ca au anuntat dinainte despre aceasta situatie.El precizeaza ca parcarea aeroportului este administrata de Consiliul Judetean printr-o firma privata. Ciceo a declarat ca urmeaza si alte curse cu muncitori sezonieri si a refuzat sa comenteze cererile referitoare la demisia sa.- Celebrul primatolog britanic Jane Goodall spune ca aceasta pandemie a fost cauzata de. Faimoasa pentru cercetarile ei facute in Africa privind cimpanzeii, Jane Goodall (86 de ani) a reamintit ca a prezis cu mult timp in urma aceasta pandemie."Pentru ca distrugem, sa spunem padurile, diferitele specii de animale sunt fortate sa intre in contact si astfel bolile trec de la o specie la alta, si devine mult mai probabil ca si oamenii sa se infecteze, din moment ce ele vin in contact mai apropiat cu comunitatile.In plus, mai sunt si animalele care sunt ucise pentru hrana omului, vandute in piete din Africa sau Asia, in special in China (...) Acestea sunt conditiile care au creat", a declarat Jane Goodall, citata de AFP.- Aproape 9.000 de romani au fost amendati in ultimele 24 de ore din cauza ca au fost prinsi de politie pe strada fara declaratia impusa prin ordonantele militare. Valoarea totala a amenzilor se ridica la aproape 20 de milioane de lei, bani care vor ajunge la bugetul de stat.Amenzile pot fi platite si pe, informeaza Grupul pentru Comunicare Strategica.a inceput sa inmaneze certificate persoanelor care s-au insanatosit dupa ce au avut COVID-19, pentru ca acestea sa poata fi excluse de la carantinare sau celelalte restrictii, informeaza Reuters.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca analizeaza informatiile referitoare la unii pacienti care, dupa ce alte teste facute in timp ce asteptau sa fie externati au iesit negative, informeaza Reuters.Reactia vine dupa ce oficialitati sud-coreene au raportat vineri ca 91 de pacienti despre care se credea ca s-au vindecat de noul coronavirus au fost testati din nou pozitiv.- 523 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar inregistrat de la o zi la alta de la debutul pandemiei. Astfel, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate si externate. La ATI, in acest moment, sunt internati 208 de pacienti.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 694 de cetateni romani sunt in continuare confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 420 in Italia, 196 in Spania, 20 in Franta, 9 in Germania, 37 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia si cate unul in Argentina, Irlanda, Luxemburg si Suedia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 43 de cetateni romani aflati in strainatate, 13 in Italia, 9 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia, au decedat. Cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus in Tunisia si Indonezia au fost declarati vindecati.- Oa murit singura in casa, in Italia, din cauza COVID-19. Nicoleta Corina Berinde lucra ca asistenta medicala la un camin de batrani, in Beinasco, unde s-a si infectat. Dupa ce a prezentat simptome, a fost trimisa acasa. Fratele ei a gasit-o decedata in apartament, unde locuia singura, relateaza assocarenews.it. - Astronautaconsidera experienta izolarii pe Terra ca fiind una "suprarealista". Dupa sapte luni petrecute pe Statia Spatiala Internationala, Meir se pregateste de revenirea pe Terra. "", a spus astronauta in varsta de 42 de ani, intr-un interviu telefonic de pe ISS, la care au participat si astronautii americani Andrew Morgan si Chris Cassidy, informeaza Mediafax.- Prefectul judetuluicere Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Sanatatii ca la varful Spitalului Judetean, unde sunt confirmate cu coronavirus 7 cadre medicale si managerul unitatii, sa fie numita o conducere militara, informeaza News.ro.- Inca doi angajati aiau fost confirmati cu coronavirus, numarul total al persoanelor contaminate care lucreaza in aceasta institutie ridicandu-se la 18. Liderul de sindicat acuza ca dezinfectarea ambulantelor, dar si la nivelul serviciului, a fost facuta deficitar, informeaza News.ro.vor face si ele acelasi lucru, informeaza CNN.Autoritatile din Cehia sustin ca au reusit sa tina pandemia de coronavirus sub control deoarece, incepand cu 19 martie, au declarat obligatorie purtarea mastilor de protectie. In Cehia s-au inregistrat 5.735 de cazuri de coronavirus, iar 123 de persoane au murit.- Carantina va fi prelungita inpana pe 3 mai, dar de pe 14 aprilie vor fi redeschise unele companii sau magazine, au anuntat autoritatile. Lombardia e in continuare cea mai afectata regiune, dar numarul de cazuri a crescut mult si la Milano. S-au inregistrat 570 de decese in ultimele 24 de ore, iar numarul total a depasit 140 de mii. Peste 13.000 de cadre medicale s-au infectat cu COVID-19.In ultimele 24 de ore s-au dat peste 10.000 de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor impuse din cauza emidemiei, relateaza corespondentul Digi24.- Mai bine de doua treimi dintre pacientii in stare grava cu COVID-19 au cunoscut o imbunatatire semnificativa a starii de sanatate dupa ce au fost tratati cu, un medicament experimental propus de compania Gilead Sciences. Cercetarea a fost facuta pe 61 de pacienti internati si ventilati mecanic in SUA, Europa, Canada si Japonia. Acestia au primit remdesivir intravenos timp de 10 zile, se arata intr-un articol publicat vineri de New England Journal of Medicine. In acest moment nu exista un tratament sau un vaccin pentru COVID-19.- Autoritatile anunta inca 12 decese in Romania, bilantul urcand astfel la 282 de morti. Este vorba despre pacienti din Suceava, Bucuresti, Hunedoara, Vaslui, Iasi, Galati, Arad, Mures, Neamt.Unul dintre cazurile din Neamt este al unei, internata in 16 martie pe sectia hematologie a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt cu afectiuni onco-hematologice. A fost testata pe 27 martie, iar rezultatul pozitiv a venit in 29 martie. In 4 aprilie a fost transferata la sectia ATI si a decedat vineri, 10 aprilie."Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost ingrijita de o asistenta medicala, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat cu COVID-19", informeaza autoritatile.Varsta medie a deceselor in Romania este de 66 de ani.- Companiile Apple Inc (AAPL.O) si Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unor tehnologii care sa permita incetinirea raspandirii virusului. Demersul este unul rar pentru cele doua mari companii din Silicon Valley, care lucreaza la o tehnologie ce va permite identificarea mai rapida a persoanelor infectate sau care sunt puse in carantina, ceea ce ar juca un rol vital in monitorizarea raspandirii virusului, informeaza Reuters.- Autoritatile dinau decis vineri seara, tarziu, instituirea starii de urgenta pentru 48 de ore in 31 de orase, inclusiv in Istanbul si Ankara. Masura i-a facut pe multi sa ia cu asalt magazinele, dupa cum se vede in imagini postate pe Internet, relateaza BBC.- Agentiile umanitare anunta primul caz de COVID-19 inregistrat in, tara al carei sistem sanitar este devastat de razboiul civil, informeaza BBC.- China a anuntat 46 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, precizand ca 42 dintre ele sunt persoane venite din strainatate, relateaza Reuters.- Presedintele Donald Trump a cerut oficialilor superiori ai administratiei sale sa sprijine Italia in lupta impotriva noului coronavirus prin furnizarea de servicii medicale, ajutor umanitar si alte forme de asistenta, transmite Reuters.- Seful achizitiilor de echipamente medicale din Finlanda, Tomi Lounema, a demisionat dupa scandalul declansat ca urmare a faptului ca a cheltuit milioane de euro pe masti cumparate in China dar care s-au dovedit neconforme, relateaza NewsNowFinland. Este vorba de circa 230.000 de masti de proasta calitate, care nu vor putea fi folosite in spitale.In ultimele saptamani, Spania, Olanda, Turcia si Australia au fost nevoite sa trimita inapoi masti cumparate din China, relateaza Agerpres., cu 2.108 de decese in 24 de ore, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, vineri, la ora locala 20:30, informeaza sambata AFP, preluata de Agerpres.Euronews a scris despre situatia dramatica a orasului Suceava, unde sunt de doua ori mai multe cazuri decat in oricare alta zona a Romaniei, si spune ca aici este un fel de "Lombardia", din cauza numarului mare de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, inclusiv cadre medicale. Zona a fost catalogata ca fiind "zona fierbinte de infectie din tara", iar regiunea a fost etichetata ca "Lombardia Romaniei", mai scrie Euronews.- Brazilia a devenit prima tara din America Latina care a depasit pragul de 1.000 de decese din cauza coronavirusului. Potrivit universitatii Johns Hopkins, citata de News.ro, in Brazilia s-au inregistrat 19.789 de cazuri si 1.068 de decese. Varful pandemiei este asteptat in aceasta tara de 210 de milioane de locuitori la finalul lunii aprilie. Potrivit presei internationale, presedintele Jair Bolsonaro continua sa sfideze regulile de izolare si distantare sociala, el iesind vineri pe strazile din Brasilia pentru a-si saluta sustinatorii.- 91 de bolnavi declarati vindecati in Coreea de Sud au fost testati pentru a doua oara si gasiti pozitiv, dupa ce au iesit din carantina, anunta New York Post. Se presupune ca este mai probabil ca infectia sa fi ramas in organism si sa se fi reactivat, decat sa fie vorba despre o a doua reinfectare. In aceste conditii, specialistii isi pun mari semne de intrebare legate de imunitatea pe care o pot dobandi cei vindecati de COVID-19.- Conform datelor oficiale, s-au inregistrat peste 500.000 de imbolnaviri in SUA si peste 980 de decese intr-o singura zi in Marea Britanie.