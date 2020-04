Bilantul mortilor de COVID-19, revizuit: O pacienta e in viata, dar i-au anuntat din greseala decesul

LIVE

Ziare.

com

Astfel, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat un bilant revizuit in scadere, de la 141 la 140 de morti , dupa ce s-a descoperit ca o pacienta din Galati, raportata ca decedata, e de fapt in viata."Cazul 137 de la Galati se infirma. Persoana de 82 de ani care este institutionalizata intr- un camin pentru persoane varstnice este pozitiva. Este contact cu alta persoana din acelasi camin care a si decedat", anunta Grupul pentru Comunicare Strategica.In comunicare precedenta, acelasi organism insarcinat cu comunicarea in criza de COVID-19 anunta ca decesul 137 este o femeie de 82 de ani, din Galati, confirmata pozitiv ieri, pe 3 aprilie, zi in care a si murit. Era precizat ca in caminul de batrani unde locuieste femeia au fost inregistrate si alte cazuri de COVID-19.