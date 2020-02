Bilantul mortilor provocate de coronavirus a trecut de 1.500. Un prim caz si in Africa

Ziare.

Ministerul egiptean al Sanatatii a anuntat vineri ca a inregistrat primul caz pe continentul african. Purtatorul de virus, care nu este egiptean, a fost spitalizat in carantina, informeaza AFP.Peste 66.000 de cazuri de contaminare au fost inregistrate in China, dintre care cel putin 1.716 printre medicii si infirmierele care vin in contact cu bolnavii, potrivit Comisiei nationale a sanatatii, care are statut de minister.Autoritatile au dezvaluit ca sase membri dintre ingrijitori au decedat, subliniind riscurile la care acestia se expun in spitalele suprasolicitate.Majoritatea celor contaminati in mediul spitalicesc au fost in Wuhan, in provincia Hubei, in centrul Chinei, focar al acestei epidemii de pneumonie virala numita Covid-19 de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Anuntul cifrelor contaminarilor in spital vine la o saptamana dupa moartea, din cauza virusului, a unui medic care a incercat sa alerteze autoritatile , dar a fost mustrat de Politie. Decesul sau a provocat furie pe retelele de socializare.Din cauza unui aflux de pacienti in spitalele din Hubei si a unei penurii de consumabile de protectie (masti, halate), o parte a personalului ingrijitor este expus contaminarii.Comisia de sanatate din Hubei a anuntat sambata ca in cursul ultimelor 24 de ore epidemia a facut inca 139 de morti in provincie si ca au fost depistate alte 2.420 de noi cazuri de contaminare. Numarul total al noilor contaminari in China continentala (in afara de Hong Kong si Macao) este de 2.641.In plus, patru decese au fost constatate in alta parte decat in Hubei.Acest lucru duce la 1.523 de morti numarul total al deceselor inregistrate in China continentala de la inceputul epidemiei.China inregistreaza 99,9% dintre decesele provocate de coronavirus inregistrate in toata lumea. Pana in prezent, Japonia si Filipine sunt singurele tari care au raportat decese pe teritoriul lor.