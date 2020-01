Bilantul mortilor provocate de coronavirus creste. Tarile isi evacueaza cetatenii, Australia ii izoleaza pe Insula Craciunului

O companie rusa suspenda zborurile catre Europa

Un avion charter al Statelor Unite a decolat miercuri din Wuhan, a declarat un oficial american, dar nu este clar cine s-a aflat la bord.Oficiali ai Statelor Unite au declarat ca administratia de la Casa Alba analizeaza daca sa suspende zborurile catre China, o masura drastica care sa tina sub control raspandirea bolii.Si Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan.Australia vrea sa-si evacueze cetatenii din provincia chineza Hubei, centrul epidemiei de pneumonie virala, spre Insula Craciunului, un teritoriu in Oceanul Indian care in mod normal primeste solicitanti de azil, potrivit unui proiect dezvaluit miercuri si citat de France Presse.Prim-ministrul Scott Morrison a explicat ca australienii considerati "vulnerabili", mai ales copiii si persoanele in varsta, precum si cele care trec prin orasul chinez Wuhan si provincia Hubei ar fi o prioritate pentru eforturile de evacuare.Autoritatile estimeaza la 600 numarul australienilor in aceasta zona, care este rupta de lume printr-un cordon sanitar vizand oprirea raspandirii epidemiei de coronavirus.Morrison a precizat ca Australia lucreaza cu Noua Zeelanda la evacuare si va incerca de asemenea sa ajute cetatenii natiunilor din Pacific, adaugand: "Prima prioritate in acest moment este siguranta australienilor"."Insist asupra faptului ca fereastra este ingusta si trebuie sa actionam foarte, foarte repede pentru a ne asigura ca putem implementa acest plan si aceasta operatiune", a declarat Morrison reporterilor la Canberra."Regula va fi ca ultimii sositi vor fi primii care pleaca", a adaugat el.Morrison a indicat ca persoanele evacuate vor fi plasate in carantina pe Insula Craciunului, despre care se stie ca adaposteste un centru de detentie pentru migranti si unde au fost trimisi multi clandestini care au incercat sa ajunga in Australia cu barca.El a precizat ca armata va ajuta la primirea evacuatilor pe Insula Craciunului.La randul sau, ministrul australian de externe Marise Payne a declarat ca Australia cauta sa obtina permisiunea Chinei pentru a-si evacua cetatenii din Wuhan. Pana acum cinci cazuri au fost confirmate in Australia.Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP."Din cauza situatiei epidemice din China si odata cu implementarea masurilor restrictive de autoritatile chineze si de Agentia turistica rusa pentru turistii chinezi si rusi, Ural Airlines este constransa sa anuleze o serie de zboruri pana la sfarsitul iernii", a anuntat compania rusa pentru agentia de presa TASS.Potrivit Ural Airlines, al carei sediu general se afla in Ekaterinburg, un oras din regiunea Ural, zborurile sale spre Europa sunt "traditional frecventate de turisti veniti in grupuri mari din China".Turistii chinezi folosesc in numar mare aeroporturile rusesti ca puncte de tranzit spre destinatii din tari europene.Niciun caz confirmat cu noul tip de coronavirus nu a fost inregistrat oficial in Rusia, care dispune de o frontiera terestra cu China pe o lungime de 4.250 de kilometri, traversata de numerosi turisti chinezi.In Extremul Orient, autoritatile ruse au anuntat inchiderea mai multor puncte de trecere a frontierei, care ar trebui sa fie redeschise dupa vacanta de Anul Nou Chinezesc. Controalele au fost intarite pe aeroporturile din regiune.