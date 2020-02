Bilantul mortilor provocate de coronavirus se apropie de 1.400

Ziare.

Initial, oficialii din provincia Hubei, epicentrul imbolnavirilor, indicasera alte cifre, insa ulterior autoritatile medicale din China au revizuit bilanturile afirmand ca unele date au fost dublate.Conform Comisiei Nationale de Sanatate din China, numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus in China a ajuns joi la 63.851, cu 5.090 mai multe decat in ziua precedenta, iar bilantul deceselor a ajuns la 1.380.La nivel global, numarul deceselor este de 1.383, dupa ce celor doua cazuri din Hong Kong si Filipine li s-a adaugat si un deces produs in Japonia.In Hubei au fost spitalizati 36.719 pacienti, starea a 1.685 dintre ei fiind grava.CNN relateaza despre cazul unei asistente medicale din Wuhan care se afla in carantina dupa ce in urma unei investigatii, a aparut suspiciunea de coronavirus in cazul ei. Femeia afirma ca numai la spitalul la care lucreaza 100 de membri ai personalului se afla in carantina, iar 30 s-au imbolnavit.O alta asistenta a relatat ca si la spitalul la care ea lucreaza aproximativ 150 de colegi s-au infectat sau sunt suspecti ca ar fi contractat coronavirusul.Sursa citata mai noteaza ca nu a primit inca de la autoritatile chineze un raspuns privind numarul angajatilor din domeniul medical afectati de coronavirus.