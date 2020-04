Bilantul mortilor urca la 146. In 4 din cele 6 noi cazuri, rezultatul de COVID-19 a venit la zile distanta de deces

Decese inregistrate la Suceava, Hunedoara si Bucuresti

Ziare.

com

Amintim ca initial bilantul de la informarea zilnica oficiala indica 141 de morti, dar dupa cateva ore Grupul de Comunicare Strategica a anuntat o eroare, astfel ca o pacienta din Galati, raportata ca decedata, e de fapt in viata."Cazul 137 de la Galati se infirma. Persoana de 82 de ani care este institutionalizata intr- un camin pentru persoane varstnice este pozitiva. Este contact cu alta persoana din acelasi camin care a si decedat", anunta Grupul pentru Comunicare Strategica.In 4 dintre cazurile nou anuntate, rezultatul pentru coronavirus a venit la mai multe zile dupa deces . Totodata, in 2 cazuri nu este precizat daca pacientii mai sufereau si de alte afectiuni.Trei persoane erau din Hunedoara, doua din Suceava si un barbat de 53 de ani din Bucuresti.- Este vorba de un barbat de 51 de ani din jud. Hunedoara. El suferea de ciroza hepatica si a fost internat pe 31 martie la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase, dupa care a fost transferat in sectia ATI. In aceeasi zi a fost testat pentru coronavirus, dar tot in acea zi a si murit. Rezultatul a venit 3 zile mai tarziu, pe 3 aprilie.- Este vorba de un barbat de 78 de ani din jud. Hunedoara. El suferea de cancer bronhopulmonar si a fost internat pe 31 martie la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase. Este testat la internare, dar in aceeasi zi si moare. Rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie. Grupul de Comunicare Strategica nu precizeaza de ce nu a fost inclus in raportarile din ultimele 2 zile.- Este vorba de o femeie de 79 de ani din jud. Hunedoara. Ea suferea de cancer gastric si mamar si a fost internata pe 31 martie la acelasi Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase. Tot pe 31 a fost testata, in aceeasi zi a murit si rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie. Nici in acest caz nu este precizat de ce nu a fost inclus in raportarile din ultimele 2 zile.- Este vorba de un barbat de 53 ani din Bucuresti care fusese internat pe 24 martie la Institutul Matei Bals. Nu se precizeaza cand a fost testat, insa confirmarea de coronavirus a venit in aceeasi zi cu internarea. A murit astazi, pe 4 aprilie. Nu se precizeaza daca suferea de alte afectiuni.- Este vorba de un barbat de 84 de ani din jud. Suceava. A fost internat pe 27 martie, zi in care a fost si testat. Rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie si ieri, pe 3 aprilie, a survenit decesul. Nu sunt precizate alte afectiuni de care ar fi suferit, doar ca si fiica sa a fost confirmata cu COVID-19.- Este vorba de un barbat de 61 de ani din jud. Suceava care suferea de Parkinson. Fusese internat pe 13 martie si i s-au luat probe pentru testarea de COVID-19 abia pe 27 martie. Rezultatul pozitiv a venit ieri, pe 3 aprilie, dar barbatul deja murise pe 31 martie.