Bilantul negru ajunge la 220 de morti in Romania. Orban spune ca am depasit criza de echipamente, medicii inca le cer

Au fost anuntate alte 5 decese, astfel ca bilantul total urca la 220 de morti.

Alte cinci persoane au murit, iar bilantul negru ajunge la 215.

Foto: Captura CNN

A fost inregistrat inca un deces in Romania, bilantul se ridica la 210 morti.

Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate

Romania inregistreaza 344 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, iar numarul total ajunge astfel la 4.761.

Au fost inregistrate inca doua decese in Romania, bilantul ajunge la 209 morti.

S-au inregistrat alte doua decese in Romania, bilantul negru ajunge la 207 morti.

Alte doua persoane persoane au murit in Romania si avem 205 decese.

am ajuns la un bilant negru de 203 morti.

Din nefericire, avem si primul deces inregistrat in randul cadrelor medicale infectate in timp ce lucrau cu bolnavii, un ambulantier din Suceava, locul primului focar. Iar sindicatele anunta ca situatia e alarmanta si 25% dintre persoanele infectate cu coronavirus in Romania sunt salariati din sanatate . Mai mult, ele atrag atentia ca daca s-ar mentine acest ritm de crestere zilnica a numarului, atunci, in 27 de zile, ar fi infectati toti salariatii din sanatate.Cu toate ca personalul medical cere zi de zi public societatii si mediului privat donatii pentru a avea cele necesare in prima linie de lupta cu COVID-19, premierul Ludovic Orban sustine ca Romania a depasit criza echipamentelor medicale. Totodata, dupa ce managerii de spitale numiti politic nu stiu sa gestioneze situatia, la spitale e impusa conducere militara, ceea ce creeaza frustrari in randul personalului medical.Miercuri era asteptata si o noua ordonanta militara, dupa cum anuntase deja ministrul Agriculturii, dar Orban a refuzat sa spuna daca si cand va fi emisa. In schimb, i-a anuntat pe bugetari, intr-o emisiune televizata, ca vor intra in somaj tehnic doua saptamani pe luna.In lume, cifrele pandemiei sunt infioratoare mai ales in SUA, unde au murit aproape 2.000 de oameni in 24 de ore. Franta a devenit a 4-a tara cu peste 10.000 de morti, dupa Italia, Spania si SUA, si in total au murit pana acum peste 83.000 de oameni. Totodata, mai mult de jumatate din populatia globului este in izolare.- Franta va acorda un ajutor de aproape 1,2 miliarde de euro pentru a combate raspandirea bolii COVID-19 in Africa, a anuntat miercuri, la Paris, ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP.- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Guvernul are in vedere programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors din diaspora, mentionand ca acestia ar putea beneficia de ajutoare sociale sau de locuri de munca si nu va fi nicio obstructionare pentru cei care doresc sa se reintoarca sa munceasca in strainatate.- Dupa ce un astfel de anunt, care are un impact major in vietile atator oameni, a fost facut de premier la Tv, ministrul Muncii Violeta Alexandru a venit cu explicatii pe Facebook.Ea confirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public" si ca e si un gest "de corectitudine" fata de mediul privat.- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, intrebat de ce nu a fost data ordonanta militara nr.8, ca ordonantele militare vor fi emise atunci cand situatia o impune si este absolut necesara adoptarea unor masuri restrictive."Ordonantele militare se adopta atunci cand consideram necesar sa fie impuse masuri. Nu era neaparat prevazuta pentru ziua de astazi emiterea unei ordonante militare. In functie de analizele pe care le avem pe diferite domenii, sectoare, se naste necesitatea de a emite noi ordonante militare. In momentul in care se va impune, va fi emisa o noua ordonanta militara, ca va fi maine, ca va fi poimaine, atunci cand situatia o impune si e absolut necesar sa adoptam astfel de masuri restrictive", a spus Orban la B1 Tv.- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat miercuri seara ca au fost demarate discutii cu Comisia Europeana pentru un ajutor dedicat compensarii efectelor pandemiei asupra TAROM si Blue Air, undeva la 130 de milioane de euro.- Ferestrele locuintelor din Timisoara si institutii publice au fost luminate, miercuri seara, cu lanterne, in semn de pretuire fata de personalul medical si angajati din Ministerul de Interne care lupta cu coronavirusul. Politisti, pompieriisi jandarmii au mers in fata Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes", unde au pornit girofarurile.- Premierul Ludovic Orban sustine ca s-a depasit momentul de criza in privinta materialelor medicale de protectie, mai ales ca s-au facut unele achizitii, iar firme romanesti au inceput sau urmeaza sa inceapa productie de masti."Actionam pe doua directii. Cred ca am depasit momentul de criza a materialelor. Deja au intrat fie prin achizitiile Unifarm, fie prin achizitiile derulate prin Oficiul National al Achizitiilor, fie prin parteneri gen Crucea Rosie sau prin implicarea unor parteneri privati. Avem intrari semnificative in Romania pentru echipamente, substante si medicamente", a declarat premierul Ludovic Orban, la B1 Tv, miercuri seara.- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Romania se bazeaza pe decontarile de la nivelul Uniunii Europene pentru a sustine financiar o serie de masuri luate in timpul restrictiilor din timpul crizei de coronavirus. Orban a spus ca in acest moment 30 la suta din economia Romaniei este afectata, dar ca o evaluare "serioasa" se va putea face abia la mijlocul lunii aprilie.- Patriarhia Romana a anuntat, miercuri, indrumarile pentru slujbele de Florii si de Paste. In noaptea de Inviere, voluntarii din parohii vor primi lumina si o vor distribui doar la casele credinciosilor care o solicita si care o asteapta numai in fata locuintei.Patriarhia Romana a anuntat indrumarile pentru slujbele de Florii si de Paste, adoptate in urma unei consultari cu MAI. Astfel, bisericile si manastirile vor proceda dupa mai multe reguli pentru a preveni raspandirea coronavirusului.: Barbat, 35 de ani din Bucuresti. El a fost internat la Spitalul COVID-Colentina, in data de 31 martie, prin transfer de Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, in coma si suport ventilator si cu modificari observate prin imagistica medicala la nivel pulmonar. Conditii medicale pre-existente: Boala renala. Virusul a fost confirmat pe 30 martie, iar barbatul a murit pe 2 aprilie.: Barbat, 51 de ani din judetul Bistrita-Nasaud. Acesta a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, sectia boli infectioase, in data de 31 martie si transferat in data de 05 aprilie in sectia ATI, cu insuficienta respiratorie acuta, unde a fost intubat. A fost confirmat pe 1 aprilie. Barbatul a avut contact cu persoane din comunitate care nu au respectat conditiile de izolare la intoarcerea in tara si a murit pe 7 aprilie.: Barbat, 58 de ani din judetul Arad. El a fost internat in sectia boli infectioase adulti a Spitalul Judetean de Urgenta Arad, in data de 04 aprilie si transferat in data de 05 aprilie in sectia ATI cu bronho-pneumonie, Insuficienta respiratorie acuta. Rezultatul pozitiv a venit pe 5 aprilie, iar barbatul a murit pe 7 aprilie.: Barbat, 61 de ani, din judetul Sibiu. Acesta a fost internat in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Sibiu, in data de 26 martie prin transfer de la Spitalul de Pneumoftiziologie (internat 24 martie). Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat, psoriazis. Virusul a fost confirmat in 27 martie, iar barbatul a murit pe 7 aprilie.: Barbat, 85 ani, judetul Suceava. Acesta a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in data de 16 martie. Conditii medicale pre-existente: Parkinson, Glaucom. I s-a facut testul pe 25 martie si a primit rezultatul pozitiv pe 31 martie. El a murit pe 3 aprilie.- Judetul Neamt ar putea avea cea mai inalta tehnologie in domeniul tratarii pacientilor cu coronavirus. Presedintele Consiliului Judetean a anuntat ca un echipament de plasmafereza si 1000 de kituri de colectare de plasma au fost donate de o companie de distributie a medicamentelor.- Premierul Ludovic Orban a declarat ca se simte o "relaxare" in Romania in privinta crizei coronavirusului, insa, potrivit epidemiologilor, varful va fi in jurul datei de 1 mai, astfel ca romanii mai trebuie sa reziste si sa respecte restrictiile.- Premierul Ludovic Orban afirma ca a fost gandit un mecanism prin care, in unele zone ale sistemului public, jumatate dintre angajati sa lucreze 15 zile, iar restul sa fie "platiti intr-un fel de somaj tehnic si invers". "Acest mecanism trebuie sa asigure functionarea zonei publice", spune Orban, mentionand ca nu pot fi afectate sistemul sanitar, cel de ordine publica, militar sau de asistenta sociala.- Directorul general al Departamentului Sanatatii Jerome Salomon a anuntat miercuri ca in Franta 10.869 de persoane au murit de Covid-19 de la 1 martie, dintre care 7.632 in spital, potrivit Le Figaro. In ultimele 24 de ore, in spitalele din Franta au murit 541 de persoane.De altfel, 30.375 de persoane sunt in prezent spitalizate pentru infectia cu Covid-19 (cu 348 in plus fata de ziua precedenta), dintre care 7.148 de cazuri grave, cu 482 in plus. Printre cei aflati la Terapie Internsiva, se numara 108 tineri cu varste de cel putin 30 de ani. Alti 17 pacienti au fost internati la ATI in ultimele 24 de ore.21.254 de oameni s-au vindecat in spital.- Spitalul de Ingrijri Paliative Ilisesti din judetul Suceava a intrat, miercuri, in carantina, dupa ce majoritatea pacientilor si mai multe cadre medicale au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.- Austrian Airlines (AUA) este in negocieri cu Guvernul privind un ajutor de stat pentru a salva locurile de munca si a pastra Viena ca hub de transfer pentru zborurile pe distante lungi, a anuntat miercuri compania aeriana austriaca, adaugand ca discutiile sunt in stadiu preliminar si ar putea dura cateva saptamani, transmite Reuters.- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite Reuters.- Statele Unite au ajuns la 400.000 de imbolnaviri si aproape 13.000 de morti.- Record de vindecari in Italia. Protectia Civila a anuntat cea mai mare cifra a persoanelor vindecate in 24 de ore: 2.099 de persoane vindecate.Numarul victimelor este in usoare scadere. In ultimele 24 de ore au murit 542 de persoane (marti au decedat 604), totalul fiind de 17.669. Miercuri, au fost internati la Terapie Intensiva 3.693 de persoane cu 99 mai putini fata de marti. Persoane internate cu simptome sunt 28.485, cu 233 mai putini ca in ziua precedenta.- O aeronava Blue Air a adus, miercuri, 13 tone de materiale medicale din China. Transportul face parte dintr-o serie de 30 pe care compania le va efectua zilnic, incepand de vineri. Alte 4 tone de materiale medicale vor fi livrate joi seara de Tarom.- O echipa de fizicieni si ingineri ai Laboratorului European pentru Fizica Particulelor Elementare (CERN) a dezvoltat un prototip de ventilator pentru respiratie asistata, care ar putea fi utilizat pentru pacientii ce prezinta forme mai putin grave de coronavirus sau care se afla in etapa de remisie a bolii si sa fie astfel eliberate in spitale aparate pentru ventilatie mecanica necesare pacientilor in stare mult mai grava, relateaza miercuri agentiile AFP si EFE.- Comisia Europeana a cerut, miercuri, statelor membre si statelor asociate spatiului Schengen sa prelungeasca pana in 15 mai restrictia temporara privind calatoriile neesentiale catre UE.Potrivit unui comunicat al CE, experienta statelor membre si a altor tari expuse la pandemie arata ca masurile luate in vederea combaterii raspandirii virusului trebuie sa fie aplicate mai mult de 30 de zile pentru a fi eficace.- Cei 11 medici si 3 infirmiere din Romania care ajuta la tratarea bolnavilor din Italia au ajuns intr-un spital de langa Milano, una dintre cele mai afectate zone de pandemia de coronavirus. "Vom da maximul posibil", promit membrii delegatiei romane.- Ministrul Sanatatii a anuntat, miercuri, la Sibiu, ca saptamana viitoare la merge in verificari in judetele in care sunt inregistrate peste 200 de cazuri de infectie cu noul coronavirus.- Detinutii au transmis un mesaj de solidaritate in plina pandemie de coronavirus. Intr-un mesaj video, realizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, mai multe persoane private de libertate le spun romanilor: "Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi".- Dupa ce a uitat ca au expirat masurile din ordinul care suspenda internarile si operatiile care nu reprezinta urgente, Raed Arafat l-a reinnoit marti seara, iar de atunci tot vine cu rectificari si explicatii, dupa ce pacientii cronici, bolnavii de cancer, dar si medicii lor au atras atentia ca in multe cazuri e egal cu o condamnare la moarte.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca sunt cadre medicale infectate la nivelul fiecarui judet, insa nu a precizat exact numarul celor testate pozitiv cu COVID-19 in judetul Sibiu."Este o meserie in care exista acest risc. Atata timp cat ne asumam sa facem o meserie, as recomanda colegilor mei, sunt si eu chirurg, sa respectam niste precautii. Aceste infectari vin intr-un context in care, din abnegatia cu care ne facem meseria, poate la un moment dat omitem ceva. Am o rugaminte: aveti grija de voi pentru a avea grija si de ceilalti", a spus ministrul Sanatatii.- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au anuntat miercuri ca a fost deschis un dosar penal, dupa ce, in 21 martie, in curtea unei biserici din Iasi zeci de persoane au participat la o slujba de pomenire.- Marea Britanie anunta un bilant ingrozitor miercuri. In ultimele 24 de ore, doar in spitale au murit 938 de pacienti cu coronavirus.- Actorii care interpreteaza medici in seriale de succes s-au mobilizat pentru adevaratii medici cu scopul de a face fata noului tip de coronavirus. Starurile "Anatomia lui Grey", "Spitalul de urgenta" sau "Stagiarii" s-au reunit intr-un videoclip, publicat marti, in care le multumesc cadrelor medicale si incurajeaza publicul sa faca donatii.Este vorba despre o initiativa a actritei Olivia Wilde, intepreta doctorului Remy Hadley in serialul "Dr House". Actrita a adunat mesajele video a numerosi actori cunoscuti din seriale si le-a publicat pe Instagram.- Portavionul francez Charles de Gaulle urmeaza sa revina mai devreme dintr-o misiune la baza sa de la Toulon, la 23 aprilie, dupa ce 40 de marinari de la bord prezinta simptome de covid-19, a anuntat miercuri Ministerul francez al Armatelor, relateaza Le Figaro. Cei 40 de marinari se afla in prezent "sub supraveghere medicala consolidata".- Spitalul Militar Focsani, inchis pentru dezinfectie, si-a reluat, miercuri, activitatea. 43 de angajati ai spitalului au fost confirmati cu COVID19, iar unitatea a fost inchisa din 25 martie.- Chitaristul Tony Iommi, fondator al trupei Black Sabbath, scoate la licitatie obiecte din colectia persoana pentru a sprijini National Health Service (NHS) in criza sanitara provocata de Covid-19. Banii stransi vor merge catre University Hospitals Birmingham.Muzicianul in varsta de 72 de ani a transmis ca aceasta perioada este "dificila pentru toata lumea": "Este oribil dar, intr-un fel, aduce oamenii mai mult laolalta si realizam ceea ce avem in tara cu NHS si lucrurile minunate pe care le face".- Partidul Miscarea Populara a lansat miercuri un apel catre toti liderii politici din Romania pentru elaborarea si adoptarea unui Pact National pentru Sanatate."Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a evidentiat slabiciunile uriase ale sistemului de sanatate din Romania. Cauzele sunt multiple: subfinantare, lipsa unei strategii coerente, legislatia deficitara, politizarea excesiva sau traditionala practica romaneasca a ascunderii gunoiului sub pres", se mentioneaza in scrisoarea trimisa liderilor politici de presedintele PMP, Eugen Tomac.- Data de 13 aprilie va fi ziua cu cei mai multi morti din cauza COVID-19 in Romania, arata o proiectie matematica realizata de un institut din SUA, iar 8 mai va fi prima zi fara decese. Proiectia ia in calcul pastrarea distantarii sociale totale pana la finalul lunii mai. Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii (IHME) care functioneaza in cadrul Universitatii Washigton a realizat mai multe previziuni despre evolutia COVID-19 in lume.- Noua angajati ai Primariei comunei Craciunesti, judetul Mures, au intrat in izolare la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o persoana depistata pozitiv, activitatea institutiei fiind asigurata de opt functionari ramasi.- Doi verisori din Buzau, veniti din Italia, tratati si vindecati de coronavirus la Institutul National Matei Bals, au iesit pozitivi din nou, la retestarea realizata in timp ce se aflau in izolare, acasa. Cei doi au fost din nou internati intr-un spital suport, la Ramnicu Sarat.- Politia irlandeza a inceput miercuri sa instaleze baraje rutiere pentru a se asigura de respectarea, in special in weekendul de Paste, a masurilor de izolare instituite din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.- Uniunea Europeana elaboreaza reguli comune pentru utilizarea aplicatiilor mobile pentru a monitoriza raspandirea noului coronavirus, cu scopul de a folosi mai bine tehnologia si a oferi un raspuns la ingrijorarile privind datele personale, transmite miercuri Reuters.- Un barbat care a fost prins furand masti chirurgicale de la un spital din Londra a fost condamnat la trei luni de inchisoare, a declarat miercuri politia, relateaza Reuters.- Un medic nefrolog din Iasi a cerut sa fie detasat de la Spitalul C.I. Parhon la Spitalul Judetean Suceava, sustinand ca oricum ar fi luat decizia izolarii de familie, iar la Suceava poate ajuta pacientii. Despre teama de infectare, Ionut Nistor spune ca il ajuta sa respecte toate protocoalele.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a laudat modul in care se desfasoara activitatea in Cluj. El a spus ca aici este "un exemplu de buna practica" si ca in judet se proceseaza 1.000 de teste zilnic, astfel ca aici vor fi trimise si probe de la Suceava si Deva.- Fiecare dintre cei 11.807 locuitori ai orasului Scornicesti, judetul Olt, va primi cate doua masti de protectie impotriva imbolnavirii cu coronavirus de la primarie. Mastile vor fi lucrate in fabricile de confectii din oras- O femeie a cerut prin 112 ajutorul medicilor pentru copilul ei bolnav, ascunzand ca erau in izolare dupa ce au fost in contact cu o persoana revenita din Marea Britanie. Pe numele ei a fost deschis dosar penal pentru fals in declaratii.- Fostul atlet italian Donato Sabia, finalist in proba de 800 de metri la doua editii ale Jocurilor Olimpice, a murit din cauza coronavirusului, la varsta de 56 de ani, a anuntat Comitetul Olimpic Italian (CONI).- Senatul a adoptat in unanimitate propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea unei pensii de urmas copiilor cadrelor medicale decedate in lupta cu noul coronavirus. Proiectul merge acum la Camera Deputatilor, decizionala.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca- Toate strazile si trotuarele din Targoviste sunt spalate cu un detergent eco cu rol de dezinfectare si parfumare, anunta Primaria.- Testul a doi barbati din Buzau, declarati vindecati de coronavirus in luna martie, a iesit din nou pozitiv. Cei doi sunt asimptomatici, dar au fost internati in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, iar autoritatile anunta ca nu au intrat in contact cu alte persoane.- Ministrul Sanatatii anunta ca 30 de ventilatoare ajung, saptamana aceasta, in Romania si se fac licitatii pentru inca 400.- Creste numarul deceselor in Romania.Este vorba despre cinci barbati: doi din Sibiu si ceilalti trei din Suceava, Bucuresti si Hunedoara.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Cluj, ca dupa Paste va fi facuta o evaluare a situatiei epidemiei de coronavirus din Romania. Pana atunci, spune el, raman in vigoare masurile anuntate pana acum.- Un pompier de pe o Ambulanta SMURD Brasov a fost confirmat cu noul Covid-19. Doi colegi ai acestuia au intrat in izolare.- Guvernul francez lucreaza la o aplicatie pentru telefoanele mobile care ar putea avertiza utilizatorii daca au intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru domeniul digital, Cedric O.- Sectia ORL a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea va ramane inchisa pentru doua saptamani, iar personalul se va izola la domiciliu timp de 14 zile, dupa ce un cadru medical din sectie a fost confirmat cu coronavirus.- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns miercuri la 581, in crestere cu 16 fata de ziua anterioara.- O parte din cladirea Parlamentului European va fi pusa la dispozitia celor fara adapost in timpul situatiei de urgenta provocate de pandemia de COVID-19. De asemenea, bucatariile legislativului comunitar vor gati peste 1.000 de mese pe zi care vor fi distribuite celor nevoiasi si personalului medical.- Actorul american Allen Garfield, in varsta de 80 de ani, cunoscut pentru roluri in "Nashville" si "The Conversation", a murit din cauza COVID-19.anunta CNN . Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in SUA, 399.929, iar cele mai multe decese in Italia - 17.127.Este a treia zi la rand cand bilantul zilnic al infectarilor confirmate a depasit pragul de 1.000. Numarul total al contaminarilor a depasit 8.600 de cazuri, din care doua treimi au fost raportate la Moscova.Este vorba despre o femeie in varsta de 60 de ani, din judetul Mures.- Primaria Slatina anunta ca va oferi, pe toata perioada starii de urgenta, cate cinci masti de protectie si cinci perechi de manusi, saptamanal, fiecarei familii din oras.- Italia a anuntat ca isi inchide porturile pentru navele cu migranti din cauza epidemiei de COVID-19.- Un politist din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Brasov a fost confirmat cu COVID-19 , iar din acest motiv 12 politisti din cadrul acestei structuri vor intra in izolare la domiciliu pentru 14 zile.- Directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, spune ca epidemia de coronavirus in Europa este "foarte ingrijoratoare". El a indemnat guvernele sa acorde "o atentie deosebita" inainte de a lua masuri de relaxare, pentru a controla raspandirea COVID-19."O crestere dramatica a cazurilor de-a lungul Atlanticului distorsioneaza ceea ce ramane o imagine foarte ingrijoratoare in Europa", a declarat dr. Hans Kluge.- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este in faza in care sa poata relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii COVID-19. Seful statului a facut un nou apel la romani sa stea acasa, chiar si de Paste."Eu voi sarbatori Invierea Domnului duminica si o sa stau acasa. Vom fi foar eu si sotia mea. Vom fi doar noi doi. Nu vom merge la Biserica, nu vom lua lumina. Nu vom invita pe nimeni la noi, nu vom merge la nimeni. Asta va invit sa faceti cu totii. Este foarte important sa respectam si de Sfintele Sarbatori regulile impuse de autoritati. D", a transmis presedintele.- Pana miercuri, la nivel national au fost prelucrate 47.207 teste pentru coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.- 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent.- doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul total este de 37. De asemenea, 651 de cetateni romani aflati in strainatate sunt confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus: 412 sunt in Italia, 195 - in Spania, 15 - in Franta, 8 - in Germania, 11 - in Marea Britanie, 2 - in Namibia, 2 - in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Suedia si SUA.- Politistii au depistat, in ultimele 24 de ore, 6.690 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei si au primit amenzi in valoare totala de aproape 15 milioane de lei.Astfel, numarul cazurilor noi este cu aproximativ 680 de mare fata de intervalul anterior. Cel al deceselor a crescut cu 14.Numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva a scazut brusc. Daca ieri erau 274, azi sunt 162. Pana acum,- Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava (USV) a pus la dispozitia cadrelor medicale carora nu le mai este permisa deplasarea la domiciliu pe perioada carantinei, cel mai nou camin reabilitat din campusul universitar, C2, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice.Sursa citata precizeaza ca acest camin dispune de 110 camere, cu 2 sau 3 paturi, dotate cu televizor si frigider si prevazute cu grup sanitar comun si dus in camera, iar cazarea cadrelor medicale se face in regim single, daca nu exista alte solicitari in acest sens.- Ministrul Sanatatii a anuntat miercuri ca s-a luat decizia ca si la Spitalul Judetean Deva sa fie numita o conducere militara, pe modelul Suceava."Vom face acum operatiunea de predare-primire. Acest management militar va sta cat este nevoie, sper ca in 3-4 saptamani sa poata fi numita o conducere civila", a spus Tataru.Este vorba despre un barbat de 64 de ani din Hunedoara, care a decedat duminica iar confirmarea de infectare cu coronavirus a venit marti, si o femeie de 61 de ani din judetul Hunedoara. In acest caz decesul a avut loc joi, iar confirmarea marti.- Colegii din intreaga tara ai ambulantierului din Suceava, mort de coronavirus, au tinut un moment de reculegere. La ora 12.00, au fost pornite semnalele luminoase si acustice ale autospecialelor din intreaga tara., a anuntat miercuri Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI). Germania a inregistrat 4.003 de contaminari si 254 de decese intr-o zi, potrivit bilantului insitutului.Insa, tot azi, orasul Suifenhe din nordul tarii a inceput sa restranga deplasarile rezidentilor sai pe fondul ingrijorarilor generate de un al doilea val de infectii in China.Astfel, locuitorii trebuie sa ramana in casele lor si doar o persoana dintr-o familie poate iesi o data la trei zile pentru a cumpara produse de prima necesitate si trebuie sa revina la domiciliu in aceeasi zi.- Centrul de Dializa Alba Iulia, unde au fost depistate pozitiv 8 persoane cu noul coronavirus, a fost amendat cu 30.000 de lei.- Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca nu se inchid spitalele publice sau private, nici ambulatoriile de specialitate ale spitalelor sau cabinetele medicale de specialitate, ci se suspenda acele activitati medicale, consulturi sau tratamente care nu sunt obligatorii si care pot fi reprogramate.- Locuitorii judetului Vrancea, dar si cei care tranziteaza acest judet, vor fi obligati, de vineri, sa poarte masti de protectie in spatiile publice, inchise sau deschise. In lipsa mastilor sunt sfatuiti de autoritati sa improvizeze, folosind fulare ori esarfe.Este vorba despre un barbat de 67 de ani din Hunedoara si un alt barbat de 63 de ani din Alba.- Productia de masti chirurgicale romanesti poate ajunge la 1 milion de bucati zilnic incepand din 15 aprilie, astfel ca din acea data nu vor mai exista probleme cu aprovizionarea cu masti, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Virgil Popescu.- 25% dintre persoanele infectate cu coronavirus in Romania sunt salariati din sanatate, anunta Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania. Potrivit sindicatului, rata de infectare in randul lor este de 20 de ori mai mare decat cea a restului cetatenilor."In data de 07 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 1087 salariati din sanatate.Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultimele 9 zile a saptamana a fost de 22,46%", se arata intr-un comunicat al Federatiei.Sindicatul atrage atentia ca "daca s-ar mentine acest ritm de crestere zilnica a numarului atunci".- Premierul Boris Johnson a petrecut a doua noapte la Terapie Intensiva, iar starea sa este stabila, a anuntat ministrul Sanatatii, Edward Argar., a spus el.Johnson, care a fost testat pozitiv in urma cu aproape doua saptamani, a fost dus duminica seara la spital pentru ca avea febra mare si tuse. Sarea sa s-a deteriorat luni si a ajuns la Terapie Intensiva.- Departamentul pentru Situatii de Urgenta prin Fundatia pentru SMURD achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania, in valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacientii in stare critica, urmare a infectiei cu coronavirus. DSU precizeaza ca aceasta sectie poate fi deplasata rapid oriunde in tara.- Medicii de familie vor si ei stimulentul lunar de 2.500 de lei, acordat personalului medical care lupta cu pandemia COVID-19. Acestia acuza guvernul de discriminare, precizand ca personalul medical din cabinetele de medicina familiei lupta si in Romania, ca si in alte tari europene, in egala masura cu pandemia.Cu toate acestea, spun ei, nu beneficiaza "de sprijinul si de masurile de protectie pe care Guvernul Romaniei le-a oferit deja si continua sa le ofere personalului medical si paramedical din spitalele si unitatile publice din sistemul medical romanesc".Centrul a fost activat pe 17 martie, la o zi dupa decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si urmareste activitatea tuturor centrelor judetene aflate in coordonarea prefectilor si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta.- Comitetul Pulitzer a anuntat ca a decis sa amane ceremonia de anuntare a castigatorilor din acest an ai acestor premii prestigioase, din cauza pandemiei de coronavirus.- Politia Romana explica, pe pagina de Facebook, caInsa, cei care vor face acest lucru trebuie sa aiba asupra lor buletinul si declaratia pe propria raspundere.- Marele Zid a fost vandalizat in prima zi de redeschidere, iar autoritatile chineze au dispus noi reguli si ii ameninta cu umilirea publica pe cei care nu le respecta. Sectiunea Badaling, cea mai populara a Zidului, a fost redeschisa pe 24 martie, dupa doua luni in care accesul nu a fost permis din cauza epidemiei de Covid-19. Ea se afla la 70 de kilometri de Beijing.- Producatorul de anvelope Michelin va incepe sa confectioneze masti de protectie inclusiv in fabricile pe care le are in Romania. Acestea vor fi livrate atat propriilor muncitori, atunci cand fabricile vor fi redeschise, cat si spitalelor.Este vorba despre un barbat din Alba si o femeie din Botosani.- Incepand de miercuri, parizienii nu mai pot face sport in aer liber intre orele 10.00 si 19.00. Decizia a fost luata de autoritatile locale, cu scopul de a diminua raspandirea Covid-19.- Bolnavii de COVID-19 din zone unde a fost inregistrat un nivel crescut al poluarii aerului inainte de izbucnirea pandemiei prezinta un risc mai mare de deces din cauza infectiei decat cei care traiesc in zone cu aer mai curat. Cel putin asa arata un studiu realizat la nivelul Statelor Unite de catre cercetatorii de la Universitatea Harvard., a anuntat miercuri dimineata Grupul de Comunicare Strategica.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru se va afla azi in judetul Hunedoara. El va vizita Spitalul Judetean de Urgenta Deva si va avea discutii cu personalul medical. Tataru se va intalni si cu reprezentantii directiei de sanatate publica judetene si a autoritatilor locale administrative.- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 6 decese, insa decesul nr 198 este al ambulantierului din Suceava despre care a informat ieri Ministerul Sanatatii. Asa caPrintre decesele anuntate azi se numara si o femeie de 38 de ani din Constanta. Decesele anuntate in aceasta dimineata sunt doi barbati si patru femei.- Muzicianul american folk John Prine a murit, la 73 de ani, dupa ce in ultimele saptamani a fost internat din cauza COVID-19.Cu 50 de ani de cariera, Prine a lansat cel mai recent "The Tree of Forgiveness" (2018). In luna ianuarie a primit un Grammy onorific, pentru intreaga activitate, si a fost nominalizat pentru includerea in Rock and Roll Hall of Fame.- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat stare de urgenta pentru combaterea raspandirii infectiilor cu coronavirus in centrele populate si a prezentat un pachet de stimulare pe care l-a descris ca unul dintre cele mai mari din lume pentru atenuarea impactului economic. Abe a anuntat stare de urgenta in Tokyo si alte sase prefecturi, care reunesc aproximativ 44% din populatia Japoniei, pentru o perioada de aproximativ o luna.- Numarul cazurilor din Africa a depasit 10.000, iar expertii sunt de parere ca acesta este mult mai mare. Peste 1.700 de cazuri au fost depistate in Africa de Sud, unde a fost dusa o campanie de testare. Autoritatile sanitare au spus ca majoritatea este reprezentata de personal medical.- Presedintele SUA Donald Trump l-a acuzat pe inspectorul general al Departamentului de Sanatate de crearea unui "dosar fals" privind deficientele cu care se confrunta spitalele americane care se afla in primele linii ale epidemiei de coronavirus.- Fondatorul Twitter Jack Dorsey a anuntat ca va dona un miliard de dolari pentru a ajuta la combaterea pandemiei COVID-19.- Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1.939 , potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins. Este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei.- Eforturile ministrilor de Finante ai UE de a ajunge la un acord privind un pachet de masuri fiscale menit sa contracareze consecintele pandemiei COVID-19 s-au prelungit in noaptea de marti spre miercuri.Dificultatile sunt generate de diferenta de viziune intre statele din nordul continentului si cele din sud, acestea din urma solicitand un efort financiar fara precedent cu pretul asumarii unei datorii comune (asa numitele coronabonduri).