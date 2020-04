Bilantul negru creste accelerat si in Romania, din pacate nu si testarea. Situatia e dramatica in lume: Doar Europa are 46.000 de morti

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Bilantul total urca la 146 de morti.

In zona cea mai afectata din Romania, Suceava, la Spitalul Judetean au fost detasate 20 de cadre militare pentru doua saptamani, a fost facuta o evaluare a situatiei si au fost luate primele masuri. Sunt trimise echipe pentru a fi gasite solutii si la Deva si Arad. O situatie speciala e si in Ialomita, unde a fost depistat un adevarat focar in Tandarei. A fost emisa o noua ordonanta militara care institutie carantina in aceasta localitate, suspenda zboruri cu alte 14 tari, dar si interzice plecarea medicilor din tara.Cu 36.092 de teste facute pana acum, Romania nu sta foarte bine in aceasta privinta printre tarile europene. Asta inseamna 1.876 de teste raportat la 1 milion de cetateni. Ca o comparatie, ca tot spunea premierul Ludovic Orban ca stam bine comparativ cu Spania , acolo s-au facut pana acum 355.000 de teste, adica 7.593 de teste raportat la 1 milion de locuitori. In Italia s-au facut 619.849 de teste, adica 10.252 teste/1 milion de locuitori.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate aproape 1,2 milioane de cazuri de infectare si peste 64.000 de decese. Mai mult de 46.000 dintre cei decedati sunt din Europa, iar aproape 85% dintre acestia sunt in Italia, Spania, Franta si Regatul Unit.- La nivel mondial au murit preste 64.000 de oameni, din care 46.000 sunt doar in Europa. In total, in lume 1.192.621 de persoane au fost infectate.Aproape 85% dintre mortii din Europa sunt in Italia, Spania, Franta si Regatul Unit, potrivit unui raport stabilit de AFP din surse oficiale si difuzat sambata, la 18:00 GMT.Cu un numar total de 46.033 de decese (la 627.203 de cazuri declarate oficial), Europa este cel mai afectat continent de pandemia de Covid-19. Italia (15.362) si Spania (11.744) sunt tarile in care au fost inregistrate cele mai multe decese din lume. Franta a inregistrat 7.560 de decese, in timp ce Marea Britanie 4.313.- Ministerul Lucrarilor Publice anunta ca, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Spitalul Judetean Mehedinti a achizitionat aparatura performanta pentru dotarea sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), in vederea tratarii cazurilor grave de coronavirus.Potrivit Ministerului, saptamana aceasta au fost livrate 24 de monitoare si doua statii la Spitalul Judetean de Urgenta din Drobeta-Turnu Severin. Aparatura va monitoriza functiile vitale ale pacientilor diagnosticati cu COVID-19 care ajung pe sectia ATI.- In timp ce Romania a dat unda verde lucratorilor sezonieri sa plece in alte tari, premierul bulgar Boiko Borisov spune ca el nu considera ca e corect."Consider ca este nedrept pentru bulgari ca unii merg sa lucreze in Austria, de exemplu ca ingrijitor, sa castige nu stiu cat, dar un salariu bun, si ca atunci cand contractul lor este reziliat ei revin aici aducand virusul (...) toata lumea va plati pentru ei. Este corect? Nu", a continuat el.- Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, scrie intr-o postare pe Facebook, ca fratele sau cel mai mic, Petre, asistent medical la spitalul "Victor Babes" din Capitala, a fost diagnosticat cu COVID - 19 si internat la unitatea medicala unde lucreaza.- Carmen Uscatu il acuza pe managerul Spitalului Falticeni ca vrea sa cumpere, cu 332.000 lei, un echipament pentru operatii ortopedice, desi e nevoie de manusi si masti: Cum e posibil sa-ti lasi medicii si asistentele sa moara si tu sa iti iei nava spatial- Un tanar aflat in carantina la un centru al Manastirii Neamt sustine ca este agresat sexual de un preot. Tanarul a filmat o secventa in care preotul nu tine cont de masura carantinarii, se aseaza langa el in pat, il ia in brate si il pipaie.- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu sustine ca unii romani din centrele de carantina ar emite "pretentii nejustificate" si ar strica mobilierul in camerele de hotel unde sunt tinuti."Sunt plini de tot felul de pretentii nejustificate, au o atitudine care lasa de dorit, mergand pana la aceea de a distruge camerele de hotel si avand o atitudine necuviincioasa fata de cei care le dau masa si ii ingrijesc pe perioada carantinei.Ceea ce ma sperie, in schimb, e ca doar pe o singura relatie am gasit acest tip de comportament si anume pe cea cu Anglia si ceea ce ma sperie cel mai tare e segmentul de varsta. Toate aceste probleme apar la persoane intre 25 si 30 de ani. Probabil ca acolo libertatea este mult mai mare si au inteles-o foarte gresit", a spus Badulescu, la Antena3.- Logodnica lui Boris Johnson, Carrie Symonds, care este insarcinata, a anuntat, sambata, pe Twitter, ca a avut principalele simptome de coronavirus si ca acum, dupa sapte zile de odihna, se simte mai bine."Am petrecut ultima sapamana in pat, cu principalele simptome de coronavirus. Nu am avut nevoie sa fiu testata si, dupa sapte zile de odihna, ma simt mai puternica si ma refac", a notat Symonds.- Statul New York, epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, a inregistrat 630 de decese provocate de noul coronavirus in 24 de ore, cel mai grav bilant zilnic de la izbucnirea epidemiei, aducand numarul total al victimelor din acest stat la 3.565 sambata, informeaza AFP.- Bilantul epidemiei de COVID-19 din Elvetia a depasit sambata 20.000 de cazuri de infectare si 500 de decese, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, preluat de AFP.- Dupa ce a dat noua ordonanta militara, ministrul de Interne Ion Marcel Vela s-a dus intr-un control de rutina in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat "pentru verificarea, la fata locului, a modului in care sunt respectate noile masuri dispuse de el chiar azi."Cu aceasta ocazie, ministrul a constatat ca traficul se desfasoara in limite normale, neinregistrandu-se timpi mari de asteptare la intrarea in tara pentru traficul de marfuri dinspre Bulgaria", se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica.- MAE anunta ca a ajutat 52 de romani sa se intoarca in tara, ieri. Acestia erau angajati cu titlu temporar, nerezidenti, si care au fost afectati de masurile adoptate in regiunea Kurdistan, Republica Irak.De asemenea, in cursul zilei de astazi, MAE a facilitat revenirea in tara a 56 de cetateni romani care se aflau cu titlu temporar in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Cu aceeasi cursa au fost repatriati si 64 de cetateni din Republica Moldova.Totodata, 65 de cetateni straini (olandezi, germani, portughezi, danezi, belgieni, americani, sirieni si irakieni) au fost lasati sa-si continue calatoria de la Bucuresti, spre destinatiile finale.- Autoritatile din Grecia au anuntat sambata prelungirea cu trei saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare in tara. "Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va distruge", a declarat Nikos Hardalias, ministrul adjunct pentru Protectie civila. Grecia are pana acum 68 de decese si 1.673 de cazuri de infectare.- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut, sambata, o vizita la Constanta pentru a vedea stadiul lucrarilor de instalare a Sistemului Medical Modular de Izolare si Tratament. Acesta a afirmat ca lucrarile sunt in grafic, iar facilitatea va fi operationalizata in scurt timp. Spitalul mobil va avea in total 155 de paturi, dintre care 55 de paturi pentru tratamentul pacientilor cu forme moderate, sase fiind cu aparatura ATI.- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a atras atentia ca judetul pe care il conduce poate ramane fara aparare in fata coronavirusului, dupa ce Ministerul Sanatatii ar fi desfiintat doua spitale - suport din Timisoara. Dobra acuza un ordin "neasumat de Nelu Tataru, ci de un secretar de stat".Grupul de Comunicare Strategica a precizat, ulterior, ca nu s-au operat modificari la lista initiala a spitalelor-suport.In total, in Italia au fost raportate 124.632 de cazuri si 15.362 de decese. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.805 de noi cazuri.din cauza bolii provocate de coronavirusul depistat la finalul anului trecut in China.- Au fost anuntate. In 4 dintre cazuri, rezultatul pentru coronavirus a venit la mai multe zile dupa deces.- Este vorba de un barbat de 51 de ani din jud. Hunedoara. El suferea de ciroza hepatica si a fost internat pe 31 martie la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase, dupa care a fost transferat in sectia ATI. In aceeasi zi a fost testat pentru coronavirus, dar tot in acea zi a si murit. Rezultatul a venit 3 zile mai tarziu, pe 3 aprilie.- Este vorba de un barbat de 78 de ani din jud. Hunedoara. El suferea de cancer bronhopulmonar si a fost internat pe 31 martie la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase. Este testat la internare, dar in aceeasi zi si moare. Rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie. Grupul de Comunicare Strategica nu precizeaza de ce nu a fost inclus in raportarile din ultimele 2 zile.- Este vorba de o femeie de 79 de ani din jud. Hunedoara. Ea suferea de cancer gastric si mamar si a fost internata pe 31 martie la acelasi Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Boli Infectioase. Tot pe 31 a fost testata, in aceeasi zi a murit si rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie. Nici in acest caz nu este precizat de ce nu a fost inclus in raportarile din ultimele 2 zile.- Este vorba de un barbat de 53 ani din Bucuresti care fusese internat pe 24 martie la Institutul Matei Bals. Nu se precizeaza cand a fost testat, insa confirmarea de coronavirus a venit in aceeasi zi cu internarea. A murit astazi, pe 4 aprilie. Nu se precizeaza daca suferea de alte afectiuni.- Este vorba de un barbat de 84 de ani din jud. Suceava. A fost internat pe 27 martie, zi in care a fost si testat. Rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie si ieri, pe 3 aprilie, a survenit decesul. Nu sunt precizate alte afectiuni de care ar fi suferit, doar ca si fiica sa a fost confirmata cu COVID-19.- Este vorba de un barbat de 61 de ani din jud. Suceava care suferea de Parkinson. Fusese internat pe 13 martie si i s-au luat probe pentru testarea de COVID-19 abia pe 27 martie. Rezultatul pozitiv a venit ieri, pe 3 aprilie, dar barbatul deja murise pe 31 martie.- Mai mult de 100 de pisici din orasul Wuhan, unde a izbucnit pandemia de Covid-19 la finalul anului trecut, au fost testate, iar 15 dintre ele au rezultat infectate, scrie presa chineza, citata de The Guardian. Animalele pot lua virusul in urma contactul cu oamenii.In cazul a 11 dintre cele 15 teste pozitive, au fost descoperiti anticorpi neutralizanti pentru coronavirus. Trei dintre probele luate de la pisici ai caror stapani au avut Covid-19 au aratat o prezenta mai mare a acestor anticorpi, ceea ce indica faptul ca pisicile ar fi putut fi infectate in urma contactului cu acestia.- Un cuplu din India si-a numit gemenii Corona si Covid. Bebelusii, o fata si un baiat, au fost nascuti cu emotii mari, in timp ce 1,3 miliarde de indieni sunt izolati in case pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.- Un tanar in varsta de 20 de ani din judetul Galati a fost prins de jandarmi, la doar o zi dupa ce intrase in izolare la domiciliu deoarece venise din Olanda. El a mers la un magazin, fiind insotit de doi prieteni. Tanarul si-a motivat gestul, spunand ca "este obisnuit sa umble mult si s-a plictisit in casa". Va fi plasat in carantina sub paza si va plati costurile. Totodata, jandarmii l-au amendat cu 2.000 lei.- Proiectul consultatiilor medicale gratuite online a fost extins la 18 spitale din Capitala, dupa ce programul pilot lansat la Colentina a fost accesat de 749 de pacienti in decurs de doua saptamani., aducand totalul la 4.313. Un numar de 183.190 de britanici au fost testati pentru Covid-19, iar 41.903 au fost confirmati infectati.In, 637 de persoane testate pozitiv au decedat, intre ele si un copil in varsta de 5 ani. Numarul total al deceselor inregistrate este de 3.939, potrivit autoritatilor.In, numarul deceselor a ajuns la 56, opt dintre ele fiind inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 94 de noi cazuri, numarul total aici fiind de 998.Numarul celor care au decedat ineste de 218, cu 46 mai multi decat vineri. In total, 3.345 de scotieni au fost depistati pozitiv in ultimele 24 de ore. In total, 20.798 de oameni sunt infectati cu Covid-19 in tara.a raportat 13 noi decese, numarul total ajungand la 154. Cel al cazurilor de infectare este in prezent de 2.853.- Peste 150 de locuitori din orasul Borsa, judetul Maramures, aflati in carantina, cer sa fie testati, ei inregistrand un mesaj video, cu versuri, pentru sensibilizarea autoritatilor. Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a declarat ca oamenii stau 14 zile in carantina fara sa stie de ce."Nu m-am intors aici de bine, ci fiindca n-am avut de-ales, am stat cuminte-n carantina, nu vreau, fara un test, sa ies! Nu stiu ce am adus de-acolo, de am covid-ul sau nu-l am, va rog din suflet, nu ma puneti, familia eu sa mi-o condamn.Cer doar un test sa mi se faca, cat poate fi? Eu il platesc, sa merg cu inima impacata, pe-ai mei sa nu-i imbolnavesc.Am stat inchis ca si un caine, si regulile-am respectat, n-as vrea sa stiu, maine, poimaine, ca pe ai mei i-am infectat.Parintii ma asteapta-n poarta, copiii-n brate sa ii strang, cadou le-as duce ciocolata, nu moartea-n chip nemaivazut", se arata in mesajul inregistrat.- Portugalia anunta ca a trecut de pragul de 10.000 de imbolnaviri. Ministrul Sanatatii a declarat ca, deocamdata, nu se vede "nicio lumina la capatul tunelului".In total, Portugalia a raportat 10.524 de cazuri de Covid-19 si 266 de decese.- Galatiul devine primul oras din Romania unde purtarea mastilor devine obligatorie pentru cei care ies din casa. Masura intra in vigoare de luni, 6 aprilie.- Cu 36.092 de teste facute pana acum, Romania nu sta foarte bine in aceasta privinta printre tarile europene. Asta inseamna 1.876 de teste raportat la 1 milion de cetateni. Potrivit StiriDinBucovina.ro, doctorita era singura ruda a barbatului si a trebuit sa apeleze la o cunostinta pentru a se ocupa de inmormantare.- Irimia Sava, membru al filialei din Suceava, a murit sambata din cauza noului coronavirus.Deputatul Iulian Bulai sustine ca, desi politicianul a cerut in mod repetat sa fie dus la spital, medicii i-au spus sa se trateze acasa, ca e o simpla raceala.- Grupul de Comunicare Strategica anunta revizuirea bilantului deceselor in scadere. Astfel, nu sunt 141 de decese, ci 140. "Cazul 137 de la Galati se infirma. Persoana de 82 de ani care este institutionalizata intr-un camin pentru persoane varstnice este pozitiva. Este contact cu alta persoana din acelasi camin care a si decedat", doar ca este in viata.- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei create de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, in vederea crearii unui vaccin impotriva noului coronavirus.Initiativa, denumita The Gates Philanthropy Partners' COVID-19 Therapeutics Accelerator, isi propune sa gaseasca o solutie la criza provocata de noul coronavirus.- Fostul jucatorul al echipei FC Barcelona, Xavi, in prezent antrenor la clubul qatariot Al Sadd, a donat un milion de euro unei clinici din Barcelona.- Erorile de cumunicare ale oficialilor sunt tot mai multe si devin tot mai grave. Se pare ca "decesul 137", o femeie de 84 de ani din Galati, este in viata.Femeia are intr-adevar coronavirus, dar ar fiPe statistica celor de la Grupul de Comunicare Strategica apare ca este decedata la un camin de batrani din oras.In realitate, insa, femeia e internata la Spitalul Judetean Galati. Este confirmata cu coronavirus.Se pare ca e vorba de o eroare, insa in momentul de fata nimeni nu stie cum a fost posibila.- Spitalul din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, ar urma sa fir inchis pentru urmatoarele 14 zile, iar tot personalul - aproximativ 300 de cadre medicale - intra in izolare 14 zile din cauza numarului mare de cazuri confirmate de coronavirus, anunta Antena3.- Raed Arafat a anuntat, la Digi24, ca starea de urgenta va fi prelungita, cel mai probabil, cu inca 30 de zile. Asta ar insemna ca Romania sa fie in stare de urgenta pana pe 16 mai.- Raed Arafat a anuntat ca 100.000 de masti FFP au fost deja distribuite in spitalele din tara si alte 200.000 vor fi distribuite in urmatoarele 24 de ore. Totodata, saptamana viitoare vor ajunge in tara 100.000 de combinezoane de protectie.- Primarul comunei Sarcosu Turcesc, din judetul Timis, si alti trei membri ai familiei sale au fost confirmati cu infectie cu coronavirus, dupa ce edilul a intrat in contact cu doua angajate ale primariei diagnosticate cu COVID-19. El ceruse carantinarea localitatii, dar Marcel Vela a refuzat.- Un barbat din judetul Vaslui a incercat sa fuga de politistii care l-au oprit la un filtru, lovindu-i si amenintandu-i. Barbatul a fost retinut si arestat preventiv pentru 30 de zile.- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat sambata un consilier guvernamental, potrivit caruia ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus trebuie mai intai sa se incetineasca si o politica intensiva de testare sa fie introdusa, noteaza Reuters."Vrem sa ne indreptam spre o situatie in care, cel putin pana la sfarsitul lunii mai, sa fim capabili sa substituim prin masuri mai putin intense, bazate mai mult pe tehnologie si teste, izolarea totala pe care o avem acum", a declarat Neil Ferguson, profesor la Imperial College din Londra pentru BBC, informeaza Agerpres.- Ordonanta militara nr 7 a fost publicata deja in Monitorul Oficial - Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat sambata ca prelungeste starea de urgenta cu doua saptamani, pana pe 26 aprilie, informeaza El Pais. Pedro Sanchez a luat hotararea dupa ce s-a consultat cu comitetul stiintific, care analizeaza toate datele si modelele statistice prin care calculeaza evolutia epidemiei. Aceasta este a treia prelungire de 15 zile a starii de urgenta in Spania. Ea a fost decretata pe 15 martie.- Cu o intarziere de aproape 20 de minute, a inceput conferinta de presa pentru anuntarea prevederilor continute intr-o noua ordonanta militara.Se permite intrarea si iesirea pentru transportul de marfa pentru alimentarea populatiei si persoane care nu locuiesc in zona si efectueaza diverse servicii.Se suspenda toate zborurile spre si dinspre Austria, Belgia, Elvetia, SUA, UK, Irlanda, Olanda, Turcia si Iran pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 5 aprilie, ora 23 ora Romaniei.Ordonanta militara 7 va fi publicata sambata in Monitorul Oficial.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a lansat un nou apel pentru diaspora, sa nu vina in tara de Paste. El i-a avertizat ca daca vin, vor intra doua saptamani in carantina si, in plus, ar putea sa puna in pericol sanatatea si chiar viata membrilor de familie.- Potrivit unei informari primite de la Ministerul Sanatatii,iar seful corpului de control al ministerului, confirmat pozitiv, este in prezent asimptomatic.Intr-o interventie la Digi24, Nelu Tataru a spus ca va fi testat din nou, in patru sau cinci zile, si ca in acest moment nu are motive sa stea in izolare."Rezultatul este negativ. Nu am avut contact direct. (...) Voi repeta testul. Testul in primele zile este negativ, in general. Neavand contact, banuiesc ca voi fi tot negativ. In momentul de fata, nu am motive sa stau in izolare. Daca voi fi izolat, voi sta la minister", a spus, la Digi24, Nelu Tataru.- Germania si Franta au depasit China ca numar de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Germania a inregistrat peste 90.000 de cazuri, Franta a raportat mai mult de 82.000, in timp ce in ultimele trei luni si jumatate, China a raportat 81.000 de cazuri.In prezent, tarile cu cele mai multe cazuri de Covid-19 raportate sunt Statele Unite, Italia, Spania, Germania, Franta si China. Statele Unite au anuntat ca au depistat peste 278.000 de cazuri de Covid-19, iar Italia - care ofera cele mai noi date in fiecare seara - a inregistrat mai mult de 119.000. Autoritatile spaniole au anuntat sambata, la pranz, noile cifre, iar totalul de infectari a depasit 124.700.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate peste 1,1 milioane de cazuri de infectare si peste 58.700 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 226.000 de oameni au fost vindecati.- Ministerul Sanatatii confirma ca directorului Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a fost confirmat pozitiv la COVID-19.Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. In acest caz s-a inceput ancheta epidemiologica pentru stabilirea contactilor directi.In cadrul Ministerului Sanatatii, se mai arata in comunicat, vor fi luate masuri de dezinfectie, iar in aceasta dimineata, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru i-au fost prelevate probe pentru un nou test COVID-19.- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 430 de noi cazuri de imbolnavire au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Astfel, pana in data de 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate si externate. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 36.092 de teste.Totodata, pana acum, 141 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures si Mehedinti, au decedat.La ATI, in acest moment, sunt internati 119 pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15.252 de persoane. Alte 113.449 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 7.824 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 15.917.600 de lei.In afara tarii, 317 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 129 in Spania, 152 in Italia, 15 in Franta, 8 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA. Pana in acest moment, 26 de cetateni romani aflati in strainatate, 9 in Italia, 7 in Franta, 4 in Marea Britanie, 5 in Spania si unul in Germania, au decedat.- Au fost anuntate inca opt decese, numarul persoanelor decedate in Romania in urma infectarii cu Covid-19 urcand la 141.Deces 134 - O femeie de 66 de ani care a fost dializata intr-o clinica din Bucuresti. Persoana a fost gasita decedata in casa in data de 03.04.2020 si a fost confirmata cu COVID 19 in data de 02.04.2020.Deces 135 - Un barbat de 34 ani din jud. Mures, persoana cunoscuta cu Sindrom Pradder Willi. A fost internat in data de 26.03.2020 pentru febra, tuse, dispnee in sectia de ATI a SCJU Tg. Mures. Testarea pentru gripa a avut rezultat negativ, in data de 03.04.2020 se confirma COVID 19. Avea conditii medicale pre-existente: obezitate, boala cardiovasculara, boala pulmonara. A decedat in data de 27.03.2020.Deces 136 - Un barbat de 59 ani din jud. Mehedinti, internat in SCBIT "Victor Babes" Bucuresti, prin transfer de la SCU Drobeta-Turnu Severin, pe data de 29.03.2020, confirmat in INCDMM CANTACUZINO pe data de 27.03.2020. A decedat in data de 03.04.2020.Avea conditii medicale pre-existente: insuficienta respiratorie protezata mecanic, ARDS, sd de citoliza hepatica, DZ in observatie, injurie renala acuta, obezitate morbida.Deces 137 - O femeie de 82 de ani din jud. Galati, internata intr-o institutie de ingrijire persoane varstnice, confirmata in laboratorul Spitalului Galati pe data de 03.04.2020. In aceeasi institutie s-au confirmat si alte cazuri COVID 19. A decedat pe 03.04.2020.Deces 138 - Un barbat de 79 ani din jud. Cluj, a decedat in drum spre spital in ambulanta. Avea conditii medicale pre-existente: ramolisment cerebral, dementa mixta, DZ, infart miocardic cicatriceal, boala cardiovasculara, boala pulmonara. Contact cu ginerele - sofer transport local de persoane, confirmat pe data de 03.04.2020. A decedat in data de 03.04.2020.Deces 139 - O femeie de 59 de ani din jud. Timis, a decedat in ambulanta in timpul transferului de la sectia de ortopedie a SJU Timisoara la SCBI V. Babes - Timisoara.A fost confirmata pe data de 03.04.2020 si a decedat in aceeasi zi.Deces 140 - O femeie de 59 de ani din Bucuresti, persoana din focarul clinicii care realizeaza proceduri de hemodializa. A fost confirmata pe data de 27.03.2020 si a decedat in 29.03.2020Deces 141 - Un barbat de 59 de ani din jud. Arad, internat in sectia BI Adulti a SCJU Arad cu diagnosticul Bronhopneumopatie, HTA, infectie COVID-19. A fost confirmat pe data de 03.04.2020 si a decedat pe 2.04.2020, cu o zi inainte de a primi rezultatul testarii.- Sambata, incepand cu ora 14:00, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat vor sustine o declaratie de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.- Dupa intalnirea de la guvern cu ministrul de Interne Marcel Vela, premierul Ludovic Orban a anuntat ca este aproape finalizata o noua ordonanta militara, care va fi emisa dupa ce au fost evaluate intrarile in tara, capacitatea de carantinare pe care o mai avem, dar s-au discutat si masurile ce urmeaza sa fie luate pentru spitalele care urmeaza sa primeasca pacienti cu coronavirus Sambata, 10 medici militari, de diferite specialitati, precum si 10 subofiteri sanitari din cadrul Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" din Cluj-Napoca au plecat spre Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Suceava, fiind detasati aici pentru doua doua saptamani. De asemenea, echipa de specialisti condusa de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Ionel Oprea, si colonelul medic Daniel Derioiu, managerul spitalului, a facut o prima evaluare a situatiei de aici."Cu ajutorul militarilor din Batalionul 202 Aparare CBRN din Husi, au fost dezinfectate spatiile de circulatie in incinta spitalului judetean. De asemenea, s-au instituit noi proceduri de dezinfectie in interiorul spitalului conform indicatiilor epidemiologice. A fost efectuat instructaj cu tot personalul medical si auxiliar despre purtarea echipamentului de protectie", a precizat MApN intr-un comunicat.- Autoritatile australiene au raportat sambata o noua scadere a numarului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, scrie The Guardian. Numarul cazurilor confirmate a crescut cu 198 in 24 de ore. Bilantul deceselor cauzate de boala respiratorie a ajuns la 30. Rata de noi cazuri este in Australia de aproximativ 5%, fata de cresterile de 25-30% inregistrate in urma cu doua saptamani. Autoritatile au subliniat ca este inca prea devreme sa declare ca au invins boala.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat ca mastile chirurgicale sa fie rezervate personalului medical dar, in acelasi timp, a confirmat ca utilizarea de masti de catre populatie, chiar si artizanale, este un lucru util si important in lupta cu pandemia. Principalul vector de transmisie il constituie persoanele bolnave care tusesc, stranuta, isi sufla nasul si contamineaza suprafete si alte personae, a explicat un representant al OMS.- Premierul regiunii Western Australia, Mark McGowan, a semnat un decret special prin care il permite Iepurasului de Paste sa poata calatori. Astfel, se face o exceptie pentru ca acesta sa ajunga la micutii care-l asteapta , in contextul restrictiilor de circulatie impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus.- Comandantul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, al carui echipaj a fost consemnat la bord din cauza epidemiei de COVID-19, a fost aclamat de marinarii sai la plecare, asa cum arata numeroase inregistrari video postate pe retelele de socializare - Autoritatile din capitala Tunisiei sunt ajutate de un politist-robot, in contextul masurilor luate pentru prevenirea raspandirii Covid-19, care patruleaza pe strazi si legitimeaza trecatorii - Autoritatile thailandeze au anuntat ca toate zborurile din strainatate sunt interzise pentru o perioada de trei zile, incepand de sambata dimineata, informeaza The Guardian. citat de News.ro. Toti cei care se afla in aeronave care au decolat inainte de impunerea masurii vor sta in carantina timp de 14 zile odata ce vor ajunge pe teritoriul tarii. Thailanda, care a raportat pana in prezent aproximativ 1.980 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 19 decese, incearca sa reduca riscul de cazuri "importate".- In aceasta perioada, 49% dintre romani au ales sa reduca cheltuielile la minimum, gandindu-se de doua ori inainte de a cumpara ceva, potrivit unui sondaj recent . In plus, 30% se indreapta catre cumparaturile online zilele acestea, mai mult decat o faceau inainte de epidemia de coronavirus. O reducere a veniturilor a fost deja observata de o patrime dintre participantii la studiu. Mai mult, 19% din populatia activa a intrat in situatie de risc in aceasta perioada, in urma suspendarii temporare a contractului de munca (8%), a intrarii in somaj tehnic (7%) sau chiar a pierderii locului de munca (4%).- Ludovic Orban se afla, sambata dimineata, intr-o sedinta cu Marcel Vela la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Premierul si ministrul de Interne urmeaza sa stabileasca noi masuri in contextul epidemiei de COVID-19. Potrivit unor surse citate de MEDIAFAX, dupa sedinta de urgenta vor avea loc declaratii de presa.- De luni, 6 aprilie, galatenii care ies pe strada trebuie sa aiba gura si nasul acoperite. Decizia apartine Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati care, totusi, nu a impus utilizarea mastilor medicale, fiind acceptate si cele de panza, dar si esarfele, fularele sau alte accesorii vestimentare.- In Africa de Sud, unde este carantina totala, deja peste 47.000 de oameni au fost testati si 67 de laboratoare sunt functionale. Tara are centre de testare de tip drive-in si va avea capacitatea de a testa 30.000 de pacienti pe zi, scrie BBC, citat de Mediafax. In plus, oamenii primesc gratuit gel antibacterian pentru maini. Pana acum, din cele aproximativ 1.500 de cazuri de coronavirus, doar 7 au fost mortale.- Autoritatile din Coreea de Sud au decis sa prelungeasca interdictia pentru adunari religioase, sportive si evenimente artistice pana cand numarul de noi cazuri de Covodi-19 depistate zilnic scade sub 50, informeaza News.ro. Dupa ce a reusit sa puna sub control, in mare parte, raspandirea de Covid-19, in Coreea de Sud au continuat sa apara mici focare in randul adeptilor unor biserici, in spitale si aziluri, dar si in randul celor care vin in tara din strainatate. Sambata, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a raportat 94 de noi cazuri de infectare, un total de 10.156 de infectari, 177 de morti si 6.325 de oameni vindecati.- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19, scrie The Guardian, citat de News.ro. Ordinul lui Barr a venit dupa ce cinci detinuti de la FCI Oakdale 1 si doi de la FCI Elkton 1 au murit din cauza Covid-19. Biroul Federal al Penitenciarelor a transmis vineri ca 91 de detinuti si 50 de angajati din 122 de institutii au fost infectati cu Covid-19, insa presa scrie ca numarul acestora este mult mai mare.- SUA au fost acuzate de "piraterie moderna", dupa ce ar fi deturnat un transport de masti de protectie destinat Politiei germane si ar fi supralicitat pentru achizitia de materiale de protectie, privand astfel alte state de posibilitatea de a le achizitiona, in conditiile unei cereri tot mai mari de astfel de produse la nivel global, scrie The Guardian. Aproximativ 200.000 de masti N95 au fost deturnate catre Statele Unite in timp ce erau transferate intre avioane in Thailanda, potrivit autoritatilor de la Berlin, care afirma ca au comandat mastile pentru politisti. Cantareata americana Pink a dezvaluit ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani. "Aceasta boala este o chestie foarte grava si reala", a scris ea.- Chinezii si-au comemorat victimele rapuse de noul coronavirus, sambata, la ora locala 10:00, prin trei minute de tacere . In Wuhan, centrul epidemiei, traficul s-a oprit complet in aceasta perioada, toate semafoarele fiind rosii.- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca autoritatile sanitare recomanda acum americanilor sa isi acopere fata cu masti ne-medicale din material textil, in mod voluntar, informeaza Reuters si AFP. Autoritatile sanitare americane recomanda populatiei sa utilizeze "o masca din panza simpla sau din material textil ce poate fi achizitionata online sau pur si simplu confectionata acasa". "Acest lucru este voluntar, nu cred ca eu o sa port" a precizat Trump, informeaza dpa, citata de Agerpres.- Aproximativ 300 de persoane s-au adunat in fata unei moschei din Berlin, in pofida interdictiei privind adunarile publice. In urma cooperarii autoritatilor cu imamul moscheii, rugaciunile de vineri au fost in scurt timp oprite.- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, informeaza AFP.