Bilantul pandemiei de coronavirus trece de 16.000 de morti pe plan mondial. Sunt 367.000 de cazuri de infectare

Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de COVID-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite.Cele mai multe cazuri de infectare se inregistreaza in China (81.496), Italia (63.927) si Statele Unite (41.511). In Spania sunt 33.089 de cazuri de coronavirus, in Germania sunt 28.865, iar in Iran 23.049. In Franta sunt confirmate 16.937 de cazuri.Cele mai multe decese sunt in Italia (6.077), China (3.274) si Spania (2.206). In Iran sunt 1.812 decese, in Franta 674, in Marea Britanie 335, in Olanda 213, iar in Germania 118.