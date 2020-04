Bilantul pandemiei in intreaga lume a ajuns la 198.000 de morti

LIVE

Peste 2.821.030 de cazuri de infectare au fost oficial diagnosticate in 193 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei, noteaza AFP. Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta totusi decat o parte din numarul real de contaminari deoarece numeroase tari nu testeaza decat cazurile care necesita spitalizare. Dintre aceste cazuri, cel putin 766.300 sunt in prezent considerate vindecate.SUA, care au raportat primul deces de coronavirus la inceputul lunii februarie, este tara cea mai afectata cu 51.949 decese la 905.333 cazuri. Cel putin 99.079 de persoane au fost declarate vindecate.Dupa SUA, tara cea mai afectate ramane Italia cu 25.969 morti la 192.994 cazuri, urmata de Spania cu 22.902 morti (223.759 cazuri), Franta cu 22.245 morti (159.828 cazuri), si Marea Britanie cu 19.506 morti (143.464 cazuri).China (fara Hong Kong si Macao), unde epidemia a izbucnit in decembrie, raporteaza oficial 82.816 de cazuri (12 noi cazuri vineri si sambata), in total 4.632 decese (0 noi decese), si 77.346 de cazuri vindecate.Europa totaliza sambata la ora 11:00 GMT 120.140 decese la 1.344.172 de cazuri, SUA si Canada 54.278 decese (948.872 de cazuri), Asia 7.830 decese (193.796 de cazuri), America Latina si Caraibe 7.416 decese (149.539 de cazuri), Orientul Mijlociu 6.204 decese (147.530 de cazuri), Africa 1.330 decese (29.138 de cazuri), si Oceania 105 decese (7.991 decazuri).