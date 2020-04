Bloomberg, despre situatia COVID-19 in Romania: Spitalele, la fel de inspaimantatoare precum coronavirusul

LIVE

Publicatia citata mai noteaza ca numerosi angajati din sistemul sanitar au fost testati pozitiv, masurile de siguranta nu au fost respectate, iar faptul ca pentru Sanatate au fost cheltuiti cei mai putini bani in ultimele decenii este evident acum, in plina criza sanitara.Sistemul national de sanatate este cel mai putin pregatit din Uniunea Europeana, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere a numarului deceselor intre tarile est-europene.In judetul Suceava au fost inregistrate mai multe decese decat in Polonia, Ungaria si Cehia la un loc."Nicio masura de siguranta nu a fost respectata", a spus chirurgul plastician Mircea Dinu Bordiniuc, care lucreaza la spitalul din Suceava si care are o forma usoara de Covid-19."Ne-a fost data cate o masca pe zi, iar unii dintre colegi nici macar asta nu au primit. Unii dintre pacienti au fost externati fara a fi testati. A fost descoperit, dupa decese, ca unii erau infectati. A fost un lant de decizii proaste", spune el.In articolul publicat vineri este subliniat si faptul ca multi medici au demisionat de la izbucnirea epidemiei in tara."Romania cheltuieste mai putin pentru Sanatate decat oricare alt stat membru UE, are cea mai mare rata a mortalitatii din cauza bolilor tratabile si una dintre cele mai scazute sperante de viata din Blocul Comunitar. Guvernul a construit un spital in trei decenii", scrie Bloomberg.Dupa ce mii de medici si asistenti medicali au parasit tara in ultimele decenii pentru a munci in Italia, Franta sau Spania, "sistemul sanitar ucide pacienti in cea mai corupta regiune europeana"."Trebuie sa luam in considerare ca evolutia virusului este departe de a fi atins varful", a spus Vlad Mixich, expert in politici de sanatate si membru al European Agency for Safety and Health at Work. "Sistemul isi va atinge maximul de anduranta mai repede decat in alte tari".Dintr-o populatie de aproximativ 19 milioane de locuitori, cele mai multe cazuri - peste 800 - au fost depistate in Suceava. Dintre acesti bolnavi, 200 sunt medici si asistenti. Toti cei 100.000 de locuitori ai orasului se afla in carantina.Din totalul cazurilor, 13% sunt reprezentate de personal medical, mai mult decat in China si Italia, dar mai putin decat in Spania (15%).