Bogdan Despescu: Masurile pentru cei care vor intra in Romania s-ar putea inaspri

Potrivit lui Despescu, in ultimele trei zile, 10.000 de romani s-au intors in tara in fiecare zi, iar pana la Paste ar putea sa vina aproape 200.000 de romani."In ultimele trei zile, numarul celor care au intrat in tara a fost undeva la 10.000 pe zi. Daca situatia se va prezenta la fel si in zilele urmatoare, undeva aproape de Sarbatorile Pascale vom avea aproape 200.000 de cetateni care vin in tara care vor fi verificati, triati, introdusi in carantina sau izolati.Facem un apel ca cel mai bine vom putea preveni raspandirea coronavirusului prin metoda de a ramane la domiciliu, inclusiv cei care se afla in afara tarii, cea mai buna solutie este de a ramane pe loc. Cred ca este un moment in care trebuie sa dam dovada de multa responsabilitate, de multa intelegere si sa nu ii punem in pericol pe ceilalti compatrioti", a declarat Bogdan Despescu la Digi24.Secretarul de stat in MAI a mai vorbit si de o posibila inasprire a masurilor pentru cei care vor intra in tara, in perioada urmatoare."La nivelul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta se realizeaza o evaluare zilnica cu privire la situatia, din toate punctele de vedere, pe baza propunerii specialistilor, analizam si daca se impun anumite masuri suplimentare fata de ce avem astazi, cu siguranta, ele vor fi luate. Prin Ordonantele Militare, daca e sa reamintesc, ele au fost luate gradual, intr-un mod de a pune in practica deciziile, functie de constatarile specialistilor", a mai declarat Despescu.Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca urmeaza saptamani foarte dificile si ca depinde de noi sa avem cit se poate de putine victime ale epidemiei de coronavirus. El le-a cerut romanilor din diaspora sa nu vina anul acesta acasa de sarbatori. Presedintele a solicitat fortelor de ordine, inclusiv celor de la frontiera, sa fie vigilente.