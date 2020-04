Bolnav de COVID-19, managerul Spitalului Judetean Focsani s-a cazat intr-o pensiune pentru medici. A fost dus cu politia la spital

Managerul spune ca nu s-a ascuns si ca e hartuit

Ziare.

com

Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon, Traian Mindrila, a aflat ca este infectat cu virusul COVID-19 in urma cu cateva zile. In loc sa se interneze in spital, el s-a izolat intr-o pensiune din Focsani, luand cu sine computerul si documentele de serviciu.Duminica, el a fost escortat de angajatii ISU la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean. Totodata, a fost nevoie si de escorta politiei, anunta Antena 3."Nu m-am ascuns absolut nicaieri. Eu joi, in momentul in care am fost declarat pozitiv, am sunat la DSP Vrancea si DSP a anuntat Ministerul. M-am prezentat imediat in sectia de Boli infectioase, in triaj. In urma acestui control, medicul sef al sectiei a constatat ca sunt un caz usor si mi-a spus ca pot sa ma tratez la un domiciliu ales si sa ma autoizolez.In spital m-am infectat, sunt plecat de acasa de 3 saptamani, mi-am ales un domiciliu langa spital si stau zi si noapte in spital ca sa pot sa fac tot ce este posibil si sa combat aceasta pandemie. M-a sunat prefectul si mi-a spus ca trebuie sa ma mut urgent in sectia de Boli Infectioase ca altfel ma va muta cu forta.Eu am notificat inca de vineri ca ma mut in domiciliul ales si ma autoizolez(...). Am notificat scris si DSP Vrancea, am toate documentele. Azi m-am trezit cu telefon de la prefect in care sa-mi spuna ca obligatoriu trebuie sa ma mut in sectia de Boli Infectioase, altfel vine si ma muta cu forta.Politia este la usa aici unde sunt si asteapta sa vina salvarea, sa ma echipeze si sa ma duca la Boli Infectioase. Foarte multi colegi stau acasa in autoizolare si se trateaza. Nu inteleg acest tratament inuman asupra mea", a reclamat Mindrila, adaugand ca acest tratament reprezinta "harturire pe fata".Deoarece directorul cu COVID-19 a fost cazat alaturi de cadre medicale, acestea trebuie sa fie testate, au anuntat reprezentantii Prefecturii Vrancea."Pensiunea este pentru cadrele medicale. Directorul s-a cazat acolo, el a spus ca are intrare separata si sta acolo. El sta acolo de vreo doua saptamani. Initial a spus ca vrea sa se izoleze. Pensiunea este inchiriata de Primarie pentru medicii care nu vor sa-si expuna familia. El a dat o declaratie ca avea intrare separata. Eu stiu ca acolo sunt medici. Acum cadrele medicale trebuie testate si introduse in izolare", a explicat, reprezentantul Prefecturii Vrancea, Adrian Cretu.Reprezentantii Prefecturii au solicitat inlocuirea conducerii spitalului din Focsani cu cadre militare.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, va merge luni la fata locului pentru a stabili daca se impune aceasta masura.Nelu Tataru a anuntat duminica dimineata ca e posibil ca si la Spitalul Judetean din Vrancea sa fie instalata conducere militara. Asta si din cauza ca fostul director al unitatii sanitare a plecat cu toata documentatia administrativa , a mai spus Tataru.