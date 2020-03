Bolnavii fara simptome, factorul care raspandeste cel mai rapid coronavirusul?

LIVE

Anterior, diversi oficiali americani din Sanatate au tot sustinut ca noul virus este raspandit in principal de persoanele care prezinta deja simptome, precum febra, tuse sau dificultati de respiratie.Dar se pare ca un focar de coronavirus din Massachusetts, in cadrul caruia au fost confirmate cel putin 82 de cazuri, a fost declansat de persoane care inca nu prezentau simptome.In plus, exista cel putin 6 studii potrivit carora persoanele bolnave dar care nu prezinta simptome infecteaza un numar mare de oameni, scrie CNN De cateva saptamani, oficialii americani au transmis ca, in cazul coronavirusului, are loc transmiterea asimptomatica, dar acestia nu au spus si ca este un factor semnificativ in raspandirea noului virus.Pe 1 martie, secretarul american al Sanatatii, Alex Azar, a afirmat la o emisiune TV ca raspandirea asimptomatica "nu este principalul motor" al raspandirii noului coronavirus."Trebuie sa ne concentram asupra persoanelor care sunt simptomatice", a spus el. "Aceasta [strategia de izolare] depinde intr-adevar de prezenta simptomelor", a adaugat oficialul american.Acelasi este cazul si pentru Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA, care are un mesaj similar pe pagina de web a institutiei.Totusi, studiile arata ca situatia nu e chiar asa. In timpul unui briefing de presa la Casa Alba, sambata, coordonatorul echipei care se ocupa de pandemia de coronavirus, dr. Deborah Birx, parea sa aiba alta parere cu privire la transmiterea asimptomatica.Ea a spus ca echipa din care face parte inca incearca sa inteleaga de ce persoanele cu varsta sub 20 de ani si diagnosticate cu Covid-19 nu prezinta "simptome semnificative"."Reprezinta ei un grup potential asimptomatic si care raspandeste virusul?", a intrebat Birx."Pana cand nu intelegem cu adevarat cati oameni nu prezinta simptome, dar transmit virusul, credem ca este mai bine pentru cetatenii americani sa stie ca, desi riscul de a face boala poate fi scazut, ei pot raspandi virusul catre alte persoane", a completat doctorul.In fine, ea a facut apel la americani sa faca tot ce tine de ei, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.A.D.