Boris Johnson a devenit tata. Daca vrea concediu paternal, are de ales: incalca legea sau isi lasa tara la greu

Astfel, Johnson a devenit tata la doua zile dupa ce si-a reluat sarcinile de premier, odata vindecat de COVID-19. Boris Johnson a stat internat in spital trei saptamani, iar, dupa externare, a avut nevoie de doua saptamani pentru a se recupera. Si logodnica sa a avut simptome, insa a spus ca nu a fost testata.Potrivit cotidianului The Independent , Boris Johnson a anuntat inca din februarie ca are o relatie cu Carrie Symonds, care e insarcinata cu copilul lui. Si ca, dupa ce acesta se va naste, vrea sa isi ia concediu de paternitate, vreme de doua saptamani.Ulterior, pandemia de COVID-19 a capatat proportii neasteptate. Ba chiar premierul a luat boala ce l-a dus inclusiv la Terapie Intensiva.Intrebarea este: isi va mai lua sau nu Boris Johnson concediul de paternitate? Conditiile nu sunt favorabile, de vreme ce Regatul Unit tocmai a devenit a treia cea mai afectata tara de pandemia de COVID-19 din lume, dupa SUA si Italia (din punct de vedere al numarului de cetateni aflati in tara sau in afara granitelor care au decedat din cauza bolii).Chiar si Guvernul a anuntat ca Johnson isi va lua liber "mai tarziu, in cursul anului".Jurnalistii de la The Independent spun insa ca lucrurile nu sunt deloc atat de simple. Motivul: potrivit legii din Marea Britanie - valabila si pe timp de pandemie - tatii isi pot lua cele doua saptamani libere doar in primele 56 de zile de la nasterea copilului.Or, asta inseamna ca Boris Johnos trebuie sa isi ia zilele libere in mai sau iunie. Asta, daca nu cumva va dori sa incalce legea si, profitand de influenta sa, sa isi ia zilele liberele mai tarziu, dupa ce pandemia va trece.Ramane sa aflam ce decizia va lua premierul britanic.G.K.