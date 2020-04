Boris Johnson a fost dus la spital. A fost confirmat cu coronavirus acum 10 zile

Ziare.

"Continua sa aiba simptome ale bolii, inclusiv temperatura, astfel ca s-a decis sa fie dus la spital ca precautie", a spus un purtator de cuvant.Johnson este inca in capacitatea de a-si exercita functia, a mai spus oficialul, citat de BBC "Premierul multumeste personalului NHS pentru eforturile incredibile pe care le face si cere cetatenilor sa continue sa respecte masurile de distantare sociala si sa stea in casa, pentru a proteja NHS si a salva vieti", a mai spus purtatorul de cuvant.Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 27 martie si de atunci a lucrat de acasa. Ultima oara a fost vazut in public cand a iesit in fata Downing Street pentru a-i apaluda pe medici.Marea Britanie a raportat duminica un total de 47.806 cazuri de infectare cu Covid-19 si 4.934 de decese provocate de Covid-19, cu 621 mai multe decat sambata.Regina Elisabeta le-a spus duminica britanicilor ca vor depasi epidemia de coronavirus daca raman hotarati in fata blocarii si autoizolarii, evocand spiritul celui de-Al Doilea Razboi Mondial intr-o transmisie extrem de rara catre natiune."Impreuna ne confruntam cu aceasta boala si vreau sa va asigur ca, daca ramanem uniti si hotarati, atunci o vom depasi. Cu toate ca ne-am confruntat si cu alte provocari, aceasta este diferita. De aceasta data ne unim cu toate natiunile de pe glob intr-un efort comun, folosind marile progrese ale stiintei si compasiunea noastra instinctiva pentru a vindeca. Vom reusi - si acel succes va apartine fiecaruia dintre noi", a spus monarhul in varsta de 93 de ani.