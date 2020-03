Boris Johnson anunta planul sau de lupta cu coronavirusul: Cat mai multa lume sa stea in case

Ziare.

Johnson va conduce luni o sedinta a comitetului de raspuns pentru situatii de urgenta. "Sunt foarte increzator ca aceasta tara va avea capacitatea sa gestioneze situatia", a spus el in timp ce vizita un centru medical din Londra. "Este clar ca vor fi mai multe. Acum este probabil sa se raspandeasca mai mult", a adaugat Johnson, referindu-se la numarul cazurilor de infectare.Guvernul sau a anuntat unele detalii ale "planului de lupta" pe care l-a intocmit pentru a preveni raspandirea coronavirusului, altele urmand sa fie prezentate in cursul saptamanii care incepe. Johnson a precizat ca, la nevoie, se va lua in considerare posibilitatea inchiderii scolilor si anularea evenimentelor publice.Daca virusul se extinde, o alta masura va fi reangajarea cadrelor medicale pensionate. De asemenea, persoanele care pot lucra de acasa ar putea fi incurajate sa procedeze astfel, cel putin pana la venirea verii, cand autoritatile spera ca ar putea gestiona mai usor aceasta criza sanitara.De asemenea, guvernul de la Londra va lansa saptamana aceasta o noua campanie de informare publica cu masuri pe care fiecare cetatean le poate lua pentru a diminua riscul infectarii cu noul coronavirus , cum ar fi de exemplu spalarea mai frecventa a mainilor timp de cel putin 20 de secunde fiecare data.Dintre ultimele 12 cazuri testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, trei au fost in contact cu o persoana deja infectata, sase persoane au calatorit recent in Italia si alte doua in Iran, tari care se numara printre cele mai afectate de acest virus, iar intr-un caz nu s-a reusit stabilirea unei legaturi epidemiologice.