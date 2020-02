Braila: Cinci muncitori intorsi din China, izolati acasa din cauza coronavirusului

Ziare.

Cei cinci muncitori romani au lucrat intr-o provincie invecinata orasului Wuhan, in care a izbucnit epidemia. Duminica, ei s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Braila pentru a fi consultati.Medicii au stabilit ca nu prezinta simptome ale infectiei cu coronavirus si au decis sa-i trimita acasa, recomandandu-le 14 zile de izolare la domiciliu."Doi au venit aseara (duminica seara-n.r.) la UPU, barbatii nu sunt bolnavi, ei nu au simptome. Au venit la medic ca masura de precautie, stiu ca li s-a recomandat sa stea acasa in urmatoarele zile", a declarat, pentru Mediafax, directorul Spitalului Judetean Braila, Delia Rasnoveanu.Grupul de muncitori care s-a intors din China este format din patru braileni si un tulcean. Toti vor sta acasa timp de doua saptamani si vor respecta o serie de proceduri in cazul in care se vor simti rau."La aparitia oricarui simptom, mai ales febra sau tuse, ei trebuie sa sune la 112. Conform procedurii, daca se simt rau, ei nu merg la spital, la domiciliul lor se deplaseaza o ambulanta speciala care realizeaza transferul pacientului la Bucuresti, la Matei Bals. Oamenii sunt monitorizati zilnic prin medicul de familie.Vor sta izolati timp de 14 zile pentru ca este perioada in care poate sa apara virusul. Nu este motiv de panica, este o procedura normala, orice persoana care vine dintr-o zona cu astfel de probleme trebuie luata in evidenta si monitorizata", a declarat directorul DSP Braila, Gabriel Ciochina.Pana in prezent, in urma infectiei cu coronavirus peste 360 de persoane, cele mai multe din China, au murit.