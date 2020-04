Brazilia se afla pe punctul de a deveni focar major de COVID-19: Sistemul sanitar, aproape de colaps

Ziare.

Cazurile de infectii au suprasolicitat deja spitalele din Brazilia. Medicii din Rio de Janeiro si din cel putin alte patru orase mari au avertizat ca spitalele in care lucreaza sunt pe punctul de a colapsa si ca nu mai pot primi alti pacienti.Expertii in sanatate se asteapta ca numarul de infectii din tara cu 211 milioane de locuitori sa fie mult mai mare decat cel raportat, pentru ca testarile au fost facute cu intarziere si insuficient.Pana in prezent, in Brazilia au fost raportate oficial peste 53.000 de cazuri si mai mult de 3.600 de decese.Presedintele Jair Bolsonaro nu da semne ca renunta la ideea ca aceasta boala este una minora si ca nu este nevoie de masuri de distantare sociala pentru a o stopa. El a spus ca doar brazilienii care prezinta risc ridicat ar trebui izolati.In Manaus, cel mai mare oras din Amazonia, autoritatile au spus ca a fost nevoie ca intr-un cimitir sa fie sapate gropi comune pentru ca au fost foarte multe decese. Lucratorii de aici au inmormantat 100 de trupuri zilnic, de trei ori mai mult decat media inregistrata inainte de epidemie. Probleme au fost semnalate si de reprezentantii morgilor.Cele mai multe cazuri de infectare si cele mai multe decese zilnice au fost inregistrate joi - aproximativ 3.700, respectiv 400. Cifrele de vineri au fost asemanatoare.Cercetatorii de la Universitatea din Sao Paulo, Universitatea din Brazilia si alte institutii au spus ca numarul oamenilor infectati pana saptamana aceasta este probabil de pana la 1,1 milioane.Ministerul brazilian al Sanatatii a spus la inceputul lunii ca pot fi facute aproximativ 6.700 de teste pe zi. Pentru varful epidemiei, ar fi necesare 40.000 de testari pe zi, spun expertii."Ar trebui sa facem mai multe teste decat facem, dar laboratoarele lucreaza la putere maxima", a spus Keny Colares, specialist in boli infectioase la spitalul Sao Jose din statul Ceara, care a consiliat oficialii privind raspunsul la pandemie. In Fortaleza, capitala Ceara, oficialii au spus vineri ca unitatile de terapie intensiva sunt ocupate in proportie de 92%.In statul Rio, sase spitale dintre cele sapte echipate sa trateze Covid-19 au spus ca sunt ocupate complet si nu mai pot primi pacienti decat in cazul in care unii sunt vindecati sau mor. Singura unitate medicala unde mai pot fi internati pacienti cu Covid-19 se afla la doua ore de capitala statului.In orasul Belem toate locurile de la terapie intensiva sunt ocupate. In capitala statului Para, oficialii au spus ca cel putin 200 de cadre medicale au fost infectate si ca incearca sa angajeze mai multi medici.Sambata, in Rio de Janeiro, este programat sa fie deschis primul spital de campanie, cu 200 de paturi, jumatate rezervate terapiei intensive. Un alt spital ridicat in apropiere de stadionul Maracana va avea 400 de paturi disponibile incepand de luna viitoare.Expertii si oficialii sunt ingrijorati in mod special privind raspandirea coronavirusului in zonele sarace, unde oamenii depind de sistemul public de sanatate.