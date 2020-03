Britancii apeleaza si la farmacisti si voluntari in lupta cu Covid-19: Nu vom putea salva pe toata lumea!

LIVE

Ziare.

com

Numarul de persoane infectate cu noul coronavirus a depasit 17.000, in Marea Britanie. Iar numarul deceselor cauzate de boala a depasit 1.000. Si, din pacate, cea mai accelerata crestere a numarului de morti s-a inregistrat in ultimele 24 de ore, perioada in care si-au pierdut viata nu mai putin de 260 de oameni.Iar autoritatile britanice se asteapta ca numarul imbolnavirilor sa creasca exponential, potrivit The Independent. Problema nu este, insa, numarul mare de pacienti, ci ritmul de crestere. Deja sistemul sanitar britanic e testat la punctul sau de rupere. Ce va fi, ramane de vazut.Sigur ca autoritatile nu astepta pasive o tragedie de proportii. Au amenajat deja - in spatii de birouri, amfitreatre si alte locuri care nu au utilizare imediata - 33.000 de paturi in plus fata de cele disponibile acum in spitale.Dintre acestea 4.000 sunt in Londra. Iar autoritatile spun ca ar putea fi nevoie de ele curand, judecand dupa ritmul de crestere al numarului de bolnavi.Problema este ca multi pacienti ar putea avea nevoie de terapie intensiva. Si nu se stie clar nici unde se vor gasi locuri pentru ei, dar nici de unde sa se aduca personal calificat pentru a-i ingriji.Spre exemplu, Nicki Credland, Seful Asociatiei Asistentelor ATI spune ca nu are suficient personal. Iar asta se va reflecta in numarul vietilor pierdute."Pur si simplu nu avem suficiente asistente de Terapie Intensiva. Va trebui sa acceptam faptul ca nu vom putea salva pe toata lumea", a spus Credland, citat de The Independent.In documente consultate de The Independent se arata ca voluntarilor care vor lucra in sistemul sanitar, in perioada imediat urmatoare, li se va cere sa traiasca in spitale, pentru a nu contribui la raspandirea bolii si pentru a putea ajuta cand este nevoie.In plus, desi, in mod normal, in sistemul britanic se lucreaza si cu o asistenta de terapie intensiva la pacient, acum s-ar putea folosi si diversi terapeuti, dar si farmacisti pentru ingrijirea bolanvilor. Acestia ar urma sa formeze echipe supravhegheate de asistente de terapie intensiva.In acest context, o multime de oameni care nu lucreaza in aceste conditii in mod curent ar putea suferi mai tarziu de stres post-traumatic, din cauza ca vor vedea pacienti murind.Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica dpa."Este important pentru mine sa va spun adevarul - stim ca lucrurile se vor inrautati inainte de a se indrepta", a scris Johnson in scrisoarea care urmeaza sa fie trimisa catre 30 de milioane de camine.