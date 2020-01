British Airways suspenda toate zborurile catre China. SUA si Rusia lucreaza la vaccinuri impotriva coronavirusului

Colaborari intre tari pentru dezvoltarea unor vaccinuri

Pe pagina oficiala de Internet a companiei aeriene britanice, BA.com, nu sunt afisate curse aeriene directe catre China care sa fie disponibile in lunile ianuarie si februarie, arata Reuters, citat de Agerpres."Prezentam scuze clientilor nostri pentru aceasta inconvenienta, dar siguranta clientilor si a echipajelor noastre este intotdeauna prioritara", a precizat compania, miercuri, prin intermediul unui mail. "Clientii care urmau sa calatoreasca spre sau dinspre China in zilele urmatoare pot gasi mai multe informatii pe BA.com".Autoritatile din Marea Britanie au recomandat, marti, cetatenilor sa calatoreasca spre China continentala doar daca este absolut necesar, din cauza epidemiei de coronavirus.Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa aceasta activitate va dura mai multe luni, au anuntat marti coordonatorii proiectului, citati de AFP."Am lansat deja procedura de dezvoltare a unui vaccin la NIH alaturi de mai multi colaboratori ai nostri", a declarat Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase (NIAID), intr-o conferinta de presa organizata la Washington.Dezvoltarea noilor vaccinuri se bazeaza pe colaborarea cu compania de biotehnologie Moderna, cu sediul in Cambridge, Massachusetts, finantata pentru acest proiect de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, o organizatie de tip parteneriat public-privat.Anthony Fauci a recunoscut ca este posibil ca epidemia sa scada in intensitate inainte ca un vaccin sa fie obtinut, asa cum s-a intamplat in cazul epidemiei de SARS din 2002-2003.Va fi nevoie de trei luni pentru a demara un test de faza 1, apoi de trei luni pentru a obtine datele necesare, inainte de eventuala lansare a unui test de faza 2 pe un esantion mai mare de persoane, a precizat acelasi medic."Vom avansa ca si cum ar trebui sa implementam deja vaccinul. Avem in vedere cele mai grave scenarii, in cazul in care aceasta epidemie se va intensifica", a completat el.La fel cum a subliniat in aceeasi conferinta de presa si Alex Azar, secretarul pentru Sanatate, Anthony Fauci i-a indemnat pe oamenii de stiinta chinezi sa isi imbunatateasca cooperarea cu cercetatorii americani.La scurt timp dupa aceea, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Guvernul chinez au anuntat ca s-au pus de acord pentru a trimite experti internationali in China. Autoritatile de la Washington au cerut celor de la Beijing inca din 6 ianuarie sa permita accesul specialistilor americani in epidemii, a dezvaluit Alex Azar.Directorul stiintific de la Johnson & Johnson, Paul Stoffels, a declarat marti intr-un comunicat ca aceasta companie lucreaza la un vaccin, folosind aceeasi tehnologie ca cea utilizata impotriva virusului Ebola, in prezent administrata in Republica Democrata Congo si in Rwanda."Aceeasi tehnologie a fost utilizata pentru a dezvolta candidatii nostri vaccinali contra Zika si VIH", a adaugat el.In acelasi timp, Consulatul Rusiei la Guangzhou a anuntat ca Rusia si China colaborareaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus.Pe de alta parte, oamenii de stiinta din Australia au devenit primii care au recreat noul tip de coronavirus in afara Chinei folosit o mostra de la un pacient infectat. Acestia au informat ca este "o reusita semnificativa" in lupta impotriva virusului, conform BBC.