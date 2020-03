Bulgaria raporteaza primele imbolnaviri cu COVID-19 UPDATE

UPDATE

Barbatul locuieste la Pleven, iar femeia la Gabrovo, a anuntat directorul centrului de boli infectioase, Todor Kantardjiev.De asemenea, sunt testate si persoanele cu care cei doi au intrat in contact."Acesti doi pacienti nu au profilul tipic: nu au fost in strainatate si nu au fost in contact cu persoane care au calatorit", a precizat profesorul Ventseslav Mutaftchiski, seful unitatii nationale de prevenire a coronavirusului."Ne lipseste pacientul zero", a explicat el, relateaza AFP.Inca doua persoane au fost testate pozitiv, acestea fiind tot din localitatile Pleven, respectiv Gabrovo, de unde sunt primii doi bolnavi de COVID-19, anunta agentia bulgara novinite.com.