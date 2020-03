Bulgaria restrictioneaza calatoriile intre orase. Varstnicii au acces in magazine si farmacii doar doua ore pe zi

LIVE

Agentii de politie, sprijiniti de soldati, vor permite intrarea si iesirea din orasele bulgare, inclusiv din capitala Sofia, numai personalului medical si acelor persoane care prezinta un document prin care atesta motivul deplasarii, semnat de angajator sau de medic, dupa caz, ori pentru revenirea la domiciliul permanent. Aceasta masura nu priveste insa si localitatile mai mici.Parlamentul de la Sofia a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, pentru mobilizarea armatei in vederea asistarii autoritatilor civile in aplicarea acestor restrictii.Intre orele 08:30 si 10:30 accesul in magazine alimentare si farmacii va fi rezervat persoanelor cu varste peste 60 de ani, celelalte persoane avand acces in afara acestui interval orar.Tot de sambata, parcurile din orasele bulgare vor fi inchise, cu un acces limitat pentru perioade scurte numai in cazul celor care-si plimba animalele de companie.Intr-o conferinta de presa comuna, seful echipei de combatere a COVID-19, Vencislav Mutafchiyski, ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, si cel de Interne, Mladen Marinov, au precizat ca pentru aplicarea carantinei vor fi efectuate controale la punctele de intrare si iesire din Sofia si din celelalte orase.Masuri speciale sunt deja aplicate in mai multe orase in cartierele locuite de rromi. Mii de rromi bulgari au revenit recent din statele occidentale si exista temerea ca unii dintre ei ar fi putut contracta acolo coronavirusul, noteaza Reuters.La Nova Zagora, Kazanluk si Sliven, unde locuiesc peste 50.000 de romi, autoritatile au instalat puncte de control pentru a nu permite iesirea romilor in grupuri mari. "S-ar putea ca ei sa se simta discriminati, dar nu este nicidecum asa ceva. Nu acesta este scopul masurii", a precizat in fata presei primarul orasului Nova Zagora, Nikolai Grozev.Bulgaria a declarat saptamana trecuta stare de urgenta si avea vineri 129 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, cu 22 mai multe fata de joi, si trei decese.