Trei persoane din microbuzul cu care a venit femeia din Buzau intoarsa din Italia vor fi duse in carantina

Ziare.

com

Potrivit prefectului judetului Galati, Gabriel Avramescu, cele trei persoane din microbuzul respectiv sunt bine, nu au simptome de boala si sunt cooperante.Toate cele trei persoane, o femeie si cei doi soferi ai microbuzului, vor fi internati intr-un centru de carantinare din judetul Galati."Am fost anuntati de autoritatile din judetul Buzau, am instituit filtre si am preluat de la intrarea in judet un microbuz cu trei persoane care veneau din Italia. Soferii au zis ca au venit din zona Brescia. Toate cele trei persoane nu au simptome, sunt bine, cooperante, au inteles care e situatia si vor fi introdusi intr-un centru de carantinare din judet unde vor ramane 14 zile", a declarat prefectul de Galati. Femeia de 52 de ani din Buzau care a venit din Italia, dintr-o localitate aflata in carantina din cauza coronavirusului , va innopta intr-o cladire dezafectata de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Buzau, special amenajata pentru ea, iar luni dimineata va fi transferata in fosta tabara de la Arbanasi, spatiu stabilit de autoritati pentru monitorizarea eventualilor suspecti de coronavirus.Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau, Cristina Ungureanu, femeia nu ar avea simptome de boala, insa ar fi intrat in contact cu o femeie care este suspecta de coronavirus, in Italia, avand febra si alte simptome de gripa."Doamna a venit din Italia cu un microbuz, cu mai multe persoane, a coborat in parcarea unui hipermarket. Doamna a sunat la dispecerat la 112, s-a recomandat ca vine dintr-o zona in carantina si ca a intrat in contact cu o persoana care are simptome de boala. Am luat legatura cu epidemiologul din DSP, care a anuntat Centrul National de Boli Transmisibile si s-a comunicat ca femeia trebuie izolata si trebuie sa-i fie recoltate probe pentru a fi trimise la Institutul Cantacuzino", a declarat Ungureanu.Sursa citata a adaugat ca, dupa ce a coborat din microbuz, femeia a stat in parcarea unui hipermarket circa 40-50 de minute, intrucat atat a durat pregatirea salvarii si a echipajului medical."A fost trimisa o ambulanta in parcare, aceasta procedura de pregatire a ambulantei a durat o perioada mai mare, echipajul a trebuit sa se echipeze, a durat in jur de 40 de minute, echipajul trebuia sa poarte acel echipament, trebuia pregatita izoleta (...) Ea va fi dusa in fosta tabara de la Arbanasi unde va fi izolata si monitorizata", a mai spus Ungureanu.Anterior, purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Denisa Irimia, declara ca femeia a calatorit cu un microbuz din Italia, dintr-o zona aflata in carantina, in microbuz fiind si alte persoane, din Braila si Galati.In microbuz, femeia ar fi primit vestea ca o persoana cu care a lucrat in Italia a fost diagnosticata cu coronavirus.Dupa ce a coborat, femeia a sunat la 112, fiind preluata de o ambulanta si dusa la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Buzau.Celelalte persoane si-au continuat drumul. Reprezentantii Prefecturii Braila spun ca acolo nu au coborat pasageri, acestia indreptandu-se spre Galati.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, referitor la femeia revenita la Buzau, ca ea trebuia sa declare in primul rand din ce zona vine cand a trecut granita, nu cand a ajuns la Buzau. "Asta e atitudinea corecta", a spus Arafat.Raed Arafat a declarat, intr-o interventie la Antena3, ca femeia din Buzau nu are simptome de boala."Doamna este asimptomatica. A calatorit tot drumul si cand microbuzul a oprit si a coborat din el, a sunat la 112 si a zis ca a intrat in contact cu cineva in Italia si doreste sa fie dusa la spital.Este clar ca ea trebuie sa declare in primul rand din ce zona vine cand a trecut granita, nu cand a ajuns la Buzau. Asta e atitudinea corecta care trebuie facuta. Nu i s-a facut rau, nu i s-a facut nimic, numai ca a ajuns la destinatie si atunci a dat telefon ca sa fie transportata pentru a fi investigata", a afirmat el.La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a spus ca femeia a fost dusa la Spitalul din Buzau, fiind recoltata proba si transmisa la "Matei Bals".