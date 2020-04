Cadrele medicale depistate cu Covid-19 in doua spitale din Alba Iulia si Aiud, declarate vindecate

Ziare.

Astfel, Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia informeaza ca "sambata, 25 aprilie, cu doua teste negative efectuate ieri si astazi, a fost declarat vindecat ultimul infirmier confirmat pozitiv, din cadrul sectiei special amenajate pentru ingrijirea pacientilor suspecti de COVID-19"."Anterior acestui caz, a fost declarat vindecat 1 asistent medical din cadrul sectiei de Urologie, iar la mijlocul lunii aprilie, patru cadre medicale, ale sectiei de gastroenterologie - 1 medic, 2 asistenti medicali si 1 infirmier - s-au vindecat de COVID-19.Astfel, rezultatele a doua teste consecutive, in cazul fiecaruia dintre cele sase cazuri pozitive, au iesit negative. Cadrele medicale au avut o evolutie favorabila inca de la debut, fiind izolate din timp, corespunzator, pentru protejarea personalului medico-sanitar si pacientilor", se arata intr-un comunicat de presa transmis Agerpres Conform sursei citate, "in total, de la inceputul evolutiei pandemiei, de la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, au fost testate in jur de 450 de cadre medicale, iar toate rezultatele, cu exceptia celor mentionate mai sus, au iesit negative".De asemenea, Spitalul Municipal Aiud a anuntat sambata ca nu mai are niciun cadru medical bolnav de Covid-19, dupa ce toti cei sapte pacienti depistati anterior, un barbat si sase femei, cu varste cuprinse intre 24 si 76 de ani, au fost declarati vindecati."O veste minunata! Astazi au fost realizate testarile finale si pentru ultimele doua colege internate la Spitalul PNF. Rezultatele au fost NEGATIVE. Deci in acest moment intreg personalul Unitatii noastre este negativ la testul SARS-NCov2. Le multumim colegilor de la Spitalul PNF pentru toata grija si efortul depus. E un moment in care sa ne bucuram si sa privim cu incredere spre viitor! Sanatate tuturor", se arata pe pagina de Facebook a Spitalului Municipal Aiud.Pana sambata, in judetul Alba au fost depistate 158 de persoane infectate cu noul coronavirus, un numar redus comparativ cu cele inregistrate in alte judete.C.B.