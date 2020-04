Canada a ajuns la peste 10.000 de cazuri de COVID-19 si la 127 de decese

Ziare.

Astfel, numarul de cazuri de infectari a ajuns joi la 10.132, fata de 9.017 miercuri, zi in care bilantul deceselor era de 105.Agentia de Sanatate din Canada si-a exprimat ingrijorarea in special in legatura cu raspandirea coronavirusului in centrele pentru varstnici. In acelasi timp, unii angajati din sanatate au acuzat lipsa de echipamente de protectie personala, cum ar fi mastile.Premierul Justin Trudeau a spus ca autoritatile au primit peste un milion de masti miercuri seara."Acestea se adauga la cele 10 milioane de masti care au venit in ultimele zile si care acum sunt distribuite cat mai repede posibil", a spus el in conferinta de presa zilnica.