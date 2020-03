Cand Firea este epidemiologul sef al Romaniei. De ce va bateti joc de medici?

Ziare.

com

"Am avizat un parteneriat si un program care va demara rapid. Vrem sa se testeze toata populatia Bucurestiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door (din usa in usa- n.red.), dupa modelul Coreei de Sud. Este foarte important sa facem milioane de teste", spune dl Costache.Desi suna bine, desigur, de ce e o enormitate fara de margini?Poti sa detii toate testele disponibile pe planeta, important este cate poti sa procesezi intr-o zi, ca nu-s teste de sarcina. In toata Romania, in acest moment, pot fi procesate aproximativ 1.000 de teste. Atat pot laboratoarele lucrand ca la furnal. La "Matei Bals", de exemplu, se lucreaza in trei schimburi. In cat timp poate fi testata toata populatia Bucurestiului, sa zicem 2 milioane, daca toata laboratoarele ar lucra numai testele bucurestenilor?Dl ministru spunea ca ar vrea sa creasca, nu am inteles cum, capacitatea de testare la 10.000 de teste pe zi. Sa zicem ca reuseste. Ar insemna sa testeze tot Bucurestiul in vreo 7 luni, fara sa mai faca vreun test altundeva in tara.Iar testul acesta iti spune cu acuratete mai mica sau mai mare daca in momentul testarii esti sau nu infectat. Dar peste 10 minute poti sa te infectezi, cand te duci sa iei paine. Ce resursa umana va fi concentrata pentru aceste caravane de testare sau ce-or fi ele? Cine va face testele? In ce echipamente? Ca doar sunt oameni care nici nu trebuie sa fie expusi, nici nu trebuie sa plimbe virusul de la pozitivi la negativi.Cand tie iti pica medicii unul dupa altul pentru ca nu ai stiut sa-i protejezi si ti-ai batut efectiv joc de ei, cand tu ai megafocarul de la Suceava, te apuci sa testezi haotic prin Bucuresti ce prinzi? Este o risipa inimaginabila de resurse de toate felurile fara nicio logica, fara nicio strategie, in loc sa testezi masiv medicii, asistentele si tot ce intra in spitale astfel incat sa-ti aperi redutele, cate mai sunt ele. Ca in curand n-o sa mai aiba cine sa-i trateze pe cei bolnavi de orice.Si ce o sa faci cand oamenii care au fost anuntati la tv de ministru ca vor fi testati vor vedea ca la ei nu mai ajunge testul? De ce altii da si eu nu? Si de ce nu s-ar enerva restul tarii ca toata resursa e concentrata doar pe Bucuresti?Dupa ce reactiile din sistemul sanitar au fost intre disperare si oroare, secretarul de stat Nelu Tataru a incercat sa mai moduleze mesajul ministrului, la o testare care ar ajunge pe la 2.500-3.000 de teste/zi si ar viza grupele de risc. Este oricum mai realist, nu mai este o testare a tuturor cum clama ministrul, dar depinde de instruirea personalului, ceea ce nu se face de azi pe maine.In timp ce ministrul bate campii, cum spuneam, noi pierdem reduta dupa reduta medicala: medici si asistente infectati, spitale contaminate.Si chinezii, si italienii au sfatuit restul planetei sa aiba grija la ceea ce reprezinta cheia rezistentei in fata Covid: cadrele medicale, medicii si asistentele. Daca pierzi medici si spitale, pierzi armata cu care lupti cu epidemia. Nu mai are cine sa-ti ingrijeasca pacientii de toate felurile, nu doar cei cu Covid, care apoi vor muri nu pentru ca boala este de neinvins, ci pentru ca nu mai are cine sa o invinga, deci din cauza ca nu mai pot primi asistenta medicala.Si in directia asta ar fi trebuit sa fie indreptata cea mai mare parte a efortului: dotarea si instruirea cadrelor medicale, crearea circuitelor. In Germania spre exemplu, medicii sunt echipati din cap pana in picioare, instruiti, spitalele au fost clar impartite pe zone, cu circuite precise.In Romania s-a actionat haotic cu masurile pe care le-a cerut mai tare opinia publica si deci au avut cel mai mare impact electoral. Poporul a tipat sa se inchida scolile si s-au inchis chiar inainte ca masura sa se impuna in mod real si medical. Bun si asa, dar poporul nu se pricepe cu adevarat si nu avea de unde sa stie ca ar fi trebuit sa se ceara in primul rand protejarea si pregatirea medicilor.Altii insa ar fi trebuit sa se priceapa. N-au facut nimic, desi medicii au tras repetate semnale de alarma. "Noi, medicii, fiind soldati in acest razboi, va trebui sa fim protejati, nu pusi in prima linie fara o arma in mana. Avem nevoie de stocuri de dezinfectant si de materiale de protectie, costume, masti, manusi, dar si de reglementari clare din partea Ministerului Sanatatii", spuneapentru Ziare.com dr. Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor. "E bine ca autoritatile, pana la cel mai inalt nivel, transmit mesaje de apreciere si multumire, dar ele trebuie insotite de masuri concrete", spunea prof. univ. dr. Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de ATI, presedintele comisiei ATI a Ministerului Sanatatii si seful Clinicii Anestezie Terapie Intensiva - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.Efectul se vede cu ochiul liber. Medicii cad unul dupa altul, spitalele sunt penetrate de virus. Lista creste zilnic.Si nici macar acum nu s-a schimbat nimic. Cei mai multi medici nu au in continuare echipamente, nici macar minimale. Unii isi spala masca seara ca sa o aiba a doua zi. Si medicul fara echipare corespunzatoare habar nu are daca pacientul din fata lui, venit ca-l doar burta sau are urticarie, nu este cumva un purtator asimptomatic. Despre riscurile medicilor de familie nu mai vorbesc.Masurile haotice, fara logica, fara tinta nu numai ca nu ajuta, dar fac mai mult rau din toate punctele de vedere. Si daca startul a fost prost, macar continuarea sa nu fie un dezastru.