Cand incepe testarea in Bucuresti, cine stabileste esantionul si cand vom sti rezultatele. Firea asigura ca "nu sunt fake-uri"

Ea afirma ca vor fi testate peste 10.514 persoane, pe baza unor studii realizate impreuna cu Institutul National de Statistica, negand informatiile conform carora presedintii asociatiilor de proprietari ar fi implicati in selectarea celor care vor fi testati."In acest moment se realizeaza teste sub indrumarea DSP pentru persoanele aflate in carantina, pentru cele in izolare si pentru cadre medicale (...) Aceste teste sunt Real Time PCR. (...) Prin achizitiile pe care le-am facut in ultima saptamana a crescut puterea de testare de la 100 la peste 800 de teste pe zi.In paralel cu aceasta testare Real Time PCR care nu va fi incetinita, ci dimpotriva, va fi accelerata, in plus sunt aceste teste rapide pe care le-a achizitionat Institutul Matei Bals si sub indrumarea lor vom face si noi astfel de achizitii (...) sunt teste din Austria.Aceste teste sunt validate de echipa profesorului Cercel, se pot obtine informatii cu privire la posibila infectare a persoanei care este testata", a afirmat Firea, sambata, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Ea a spus ca este vorba despre teste "care au certificare si omologare internationala, nu sunt fake-uri" si despre un numar de 10.514 persoane, fiind necesara aproximativ o saptamana pentru testarea acestora.Firea a mentionat ca Institutul "Matei Bals" a achizitionat deja o mie de teste, Primaria Capitalei va cumpara 4.000-5.000 de teste si, in plus, fiecare primarie de sector va achizitiona cate o mie de teste."Am inteles de la profesorul Streinu-Cercel ca in mijlocul saptamanii viitoare va incepe efectiv testarea pe scara larga la nivelul municipiului Bucuresti", a declarat Firea.Ea a precizat ca toate statele care au aplicat aceasta procedura au preintampinat situatia de a supraaglomera spitalele, persoanele cu forme usoare ale bolii urmand a fi tratate acasa.Firea a mai declarat ca un test rapid omologat costa "in jur de 50 de lei" si ca acestea vor fi efectuate de personal medical care va fi pregatit, fiind vorba despre asistenti medicali din centre care tin de ASSMB.Primarul general al Capitalei a tinut sa precizeze ca nu presedintii asociatiilor de proprietari vor indica persoanele care vor fi testate si nici politistii, ci specialistii."Deci nu politistul decide, nu presedintele de asociatie, nu primarul de sector sau general, ci oameni de stiinta care pot sa stabileasca clar care este esantionul", a spus ea, adaugand ca esantionul va fi stabilit in colaborare cu Institutul "Matei Bals" si cu Institutul National de Statistica.In ceea ce ii priveste pe cei care locuiesc in Bucuresti fara forme legale, Gabriela Firea a spus ca la evaluare vor putea participa si acestia."Nu conteaza aceste elemente care tin de cartea de identitate, ci sa locuiasca in Bucuresti, deci nu sunt excluse persoanele care locuiesc in Bucuresti, dar nu au domiciliul", a spus Firea.Ea a mentionat ca in Sectorul 2 sunt cele mai multe persoane infectate - peste 100 de persoane - iar in acest sector se va face testarea pornind de la analizarea adreselor care sunt infectate, "dar totul se face pe baze stiintifice, nu aleatoriu".Ea a precizat ca oamenii vor fi anuntati prin presedintii de asociatii, acolo unde sunt zone de blocuri, sau prin politistul de proximitate in zonele de case.