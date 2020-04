Cand si cum se vor relaxa restrictiile? Tataru: Sunt focare inca in expansiune, curba imbolnavirilor e in crestere

Ziare.

Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca numarul imbolnavirilor e in continuare in crestere, iar autoritatile mentin masurile de prevenire a raspandirii virusului.De aceea, relaxarea restrictiilor se va face gradual, pe categorii de varsta si chiarAdunarile publice, competitiile sportive vor continua sa fie interzise, iar mall-urile vor ramane inchise."Din punctul de vedere al Ministerului Sanatatii suntem inca intr-un moment in care suntem in urcare, vom face o evaluare cam dupa o saptamana dupa sarbatorile pascale, vom vedea de la zi la zi numarul de cazuri, cresterea acestuia precum si numarul deceselor, dar cand va veni vorba de relaxare vom vorbi individual pentru fiecare comunitate in parte. (...)Inca suntem pe panta ascendenta a curbei despre care vorbim de doua luni de zile. Suntem intr-un moment in care urmarim ca si cresterea numarului de cazuri sa se faca intr-un numar mic. (...) Inca suntem precauti si mentinem masurile de izolare, distantare sociala si urmarim indeaproape fiecare localitate, fiecare focar. Intai sa ajungem la un numar de cazuri constant si dupa aia ne gandim la descrestere. Nu vorbim de relaxare deocamdata", a declarat ministrul Sanatatii, luni, intr-o interventie la Digi 24.Acesta a precizat o relaxare a restrictiilor "va fi in acelasi timp cu anumite restrictii, va fi oricum cu masca si manusi".Tataru a tinut sa precizeze ca nu se va pune problema de a fi reluate adunari publice, reluarea competitiilor sportive sau deschiderea mall-urilor."Aceste masuri de relaxare vor veni in momentul in care vom vedea acea curba a cazurilor noi sau a cazurilor critice ca incepe sa scada. Le vom lua in functie de fiecare comunitate in parte si in functie de fiecare focar. Avem 10 judete plus Bucurestiul care au 70% din cazuri. Avem 6 judete trecute de 300 de cazuri, aproape de 400 de cazuri. Sunt focare inca in expansiune, chiar daca transmiterea locala nu mai este asa accentuata, dar este o transmitere locala continua si la fiecare dintre ele avem motive sa fim inca precauti mentinem aceleasi masuri", a mai spus ministrul Sanatatii.Acesta a precizat ca in prezent sunt peste 260 de cazuri de bolnavi diagnosticati cu COVID-19 aflati in terapie intensiva, unele dintre acestea fiind "potential critice"."Terapia intensiva este cea care face diferenta in acest moment si aduce un suport", a spus Tataru.Dupa ce a facut vizite in mai multe unitati sanitare, ministrul spune ca cei din corpul medical au "un moral ridicat", chiar si in judete care au un numar mare de bolnavi.Ministrul Sanatatii spune ca un varf al epidemiei ar insemna conform calculelor autoritatilor romane, un numar de 15-20.000 de cazuri.