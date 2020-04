Este vaccinul solutia pentru Covid-19? Optimist, ar putea fi gata in 2021, iar intre timp sufera zeci de mutatii. Care este Planul B

Un vaccin peste mai mult de un an ar fi "o adevarata isprava stiintifica"

Care sunt pasii inainte de a fi imunizati printr-un vaccin

Testele trebuie sa arate ca vaccinul este sigur.

Testele clinice trebuie sa arate de asemenea ca vaccinul provoaca un raspuns imun care ar proteja oamenii.

Trebuie gasita o modalitate de a produce vaccinul la o scara uriasa, fiind vorba despre miliarde de posibile doze.

Medicamentul trebuie sa fie aprobat de agentiile abilitate.

In cele din urma, vaccinarea va reprezenta o provocare logistica uriasa - pentru a putea inocula cea mai mare parte a populatiei lumii.

Mutatiile virusului pun piedica unui vaccin

Planul B

Seful celui de-al doilea gigant farmaceutic la lumii sustine ca, cel mai probabil, un vaccin nu va fi gata inainte de, deci inca cel putin un an si jumatate de acum incolo."Mi-e teama ca scenariul cel mai plauzibil este ca nu vom avea un vaccin inainte de sfarsitul anului viitor", a spus miercuri Severin Schwan, CEO al elvetienilor de la Roche, citat de Business Insider Acesta precizeaza insa ca un test de anticorpi care sa determine daca cineva a avut virusul ar putea sa fie lansat chiar luna viitoare. Aceasta ar putea fi cea mai buna solutie la indemana si cheia pe care o avem pentru a ne intoarce, deocamdata, la o viata cat de cat normala.In prezent, mai scrie sursa citata, exista mai mult de 70 de potentiale vaccinuri in lucru, iar 16 dintre ele ar urma sa fie testate in acest an. Asta a facut-o pe britanica Sarah Gilbert, profesor de vaccinologie la Universitatea Oxford, sa se declare 80% increzatoare ca un vaccin ar putea fi gata chiar in luna septembrie, scrie The Times O alta varianta ar fi studierea felului in care noul virus raspunde atunci cand sunt administrate medicamente contra unor boli precum HIV, Ebola sau malarie, care sa opreasca replicarea sau sa blocheze virusul, scrie The Telegraph BBC incearca sa raspunda la aceeasi intrebare - cand vom avea un vaccin? -, insa raspunsul este tot mai mult de un an. Britanicii amintesc ca un vaccin este creat pe durata multor ani, daca nu chiar decenii, iar in situatia de fata cercetatorii spera sa faca acest lucru in doar cateva luni.Multi experti, mai transmite BBC, cred ca un vaccin va fi disponibil cel mai probabil pana la jumatatea anului 2021. Chiar si asta ar fi insa o "adevarata isprava stiintifica" si nu exista garantii ca va functiona.La randul sau, profesorul Chris Whitty, ofiter medical principal pentru Anglia si consilier guvernamental, a spus miercuri ca sansele obtinerii unui vaccin sau a oricarei alte solutii rapide in urmatorul an calendaristic sunt "incredibil de mici" si ca cetatenii vor trebui sa se bazeze in schimb pe masurile de distantare sociala, scrie si Daily Mail Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a precizat ca testele cu un potential vaccin dezvoltat de Universitatea Oxford incep joi . Pentru acest stadiu exista peste 500 de voluntari, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani.Nici cercetatorii australieni nu sunt optimisti. Profesoara Jodie McVernon, director al departamentului de epidemiologie al Institutului Doherty pentru Infectie si Imunitate, din Melbourne, a spus ca nu este nicio garantie ca un vaccin va fi descoperit curand. McVernon a subliniat ca nu exista certitudini nici pentru urmatoarele 18 luni, relateaza The Guardian In prezent, doar sase tipuri de vaccin sunt in faza preclinica, potrivit Institutului Milken , care urmareste evolutia tratamentului si vaccinului pentru COVID-19. Unele dintre vaccinuri nici macar nu sunt insa programate sa intre in prima faza a testelor cel putin pana in ultimele luni ale anului.Si, chiar daca acum vorbim doar despre un vaccin ipotetic, iata care ar fi pasii de urmat inainte ca acesta sa devina eficient:Se presupune ca circa doua treimi din populatia lumii trebuie sa fie imuna la acest virus pentru a-l impiedica sa se mai raspandeasca cu usurinta, ceea ce este cunoscut drept "imunitate de turma". Asta ar insemna miliarde de oameni, in conditiile in care vaccinul ar functiona perfect.Nu in ultimul rand, vor trebui prioritizate categoriile de persoane care sa fie vaccinate. Personalul medical ar urma sa fie primii pe lista, urmati de cei vulnerabili (varstnicii si cei cu afectiuni) sau de cei care traiesc sau au grija de acesti oameni.Ceea ce a fost insa mult subestimat este capacitatea virusului de a suferi mutatii, arata un studiu al profesorului Li Lanjuan si colegilor sai de la Universitatea Zheijang din Hangzhou, relateaza Fox News . Echipa lui Li a descoperit ca unele dintre cele mai agresive tulpini au reusit sa genereze incarcaturi virale de 270 de ori mai mari decat cele mai slabe. In plus, tulpinile agresive omoara celulele umane mult mai rapid. Sky News scrie ca cercetatorii chinezi au descoperit 33 de mutatii ale virusului, in ceea ce este un avertisment pentru cei care lucreaza la dezvoltarea unui vaccin viabil. Astfel, virusul a suferit mutatii si a devenit mult mai periculos in Europa decat in vestul Statelor Unite, de exemplu. Acelasi tip de coronavirus agresiv ar fi ajuns si la New York, din Europa.Totodata, un alt studiu, care analizeaza dinamica mutatiilor virusului SARS-CoV-2 , respectiv o mutatie identificata intr-o mostra colectata in India in urma cu aproape 3 luni, trage un semnal de alarma ca dezvoltarea unui vaccin ar putea fi inutila in viitoare epidemii, daca vor fi identificate alte mutatii.Astfel, mai arata studiul, o viitoare mutatie ar putea avea loc oricand, ceea ce inseamana automat un mare risc ca orice vaccin sa devina inutil, scrie si Fox News Ce se intampla insa daca un vaccin sau un medicament nu ne salveaza? Ei bine, Planul B inseamna cautarea de alternative, iar acest lucru trebuie facut urgent.Iar cand vorbim despre alternative, ne referim doar la cele non-medicale, scrie The Conversation . Dar si aici ne trebuie cercetare de mare calitate pentru a gasi care dintre aceste alternative functioneaza si cum sa fie cat mai eficiente posibil.Spre exemplu, desi spalarea mainilor, mastile si distantarea sociala par lucruri simple si fara nevoie de cercetare, nu e chiar asa. Este nevoie de cercetare pentru a intelege nu doar "componentele active", precum spalatul mainilor, de exemplu, ci si cat trebuie sa dureze aceasta activitate, cum sa fie ajutati oamenii sa inceapa si sa continue sa faca asta, dar si cum sa fie comunicate mesajele catre oameni.La fel cu mastile - ce tip de masca, din ce material, cine sa o poarte, unde si cand? Sau ce tip de materiale, ce mediu si ce suprafete transmit cel mai usor virusul? Toate aceste intrebari, si mult mai multe, trebuie sa aiba raspunsuri, iar cercetarea in astfel de cazuri poate fi cel putin la fel de complexa.