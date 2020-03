Captain Stranger si Wonder Firea

Ziare.

Apogeul a fost atins in criza spitalelor lovite de Covid pentru ca din februarie nimeni nu s-a ocupat de echipamente, ventilatoare, materiale, reguli si exercitii, iar bomboana pe coliva a fost declaratia privind testarea tuturor bucurestenilor, un proiect contrazis de aritmetica, inainte de a fi infirmat medical.Cu siguranta noul ministru, Nelu Tataru, cel putin prin mult mai buna conectare la realitatea din teren, este cu mult mai potrivit pentru functia de ministru.Dar dincolo de asta, am sentimentul ca dl Costache a fost sacrificat pentru ca a muscat cu toti dintii dintr-un proiect inept, al testarii intregului Bucuresti, care i-a supravietuit totusi intr-o forma ceva mai realista numeric, dar la fel de profund electorala.In timp ce noul ministru era in drum spre Bucuresti pentru a depune juramantul, la primaria Capitalei, doctorul Streinu Cercel, intr-o postura extrem de dizgratioasa de agent electoral, si primarita-candidat Gabriela Firea au fost protagonistii unei scenete cu figuranti cu masti, sceneta mentia sa lanseze testarea in masa 2.0.Sa ne intelegem, nimeni nu cotesta necesitatea simplficarii testarii, ceea ce presupune in primul rand marirea capacitatii de prelucrare a testelor. Poti sa ai si un million de teste pe zi, daca tu nu poti procesa decat in jur de 1.000 la nivel national/zi, cu speranta de crestere la 3.000/zi/la nivel national.A ne compara cu Coreea de Sud din acest punct de vedere e ca si cum noi, cu 1.362 de paturi ATI cu ventilatoare mecanice, ne-am compara cu Germania, care are 25.000 de asemenea paturi.Cand tu ai o capacitate de testare limitata, cu focare intense deja deschise, mai ales la Suceava, trebuie sa respecti niste norme internationale, pe care le-a explicat aseara la Europa FM prof. univ dr. Alexandru Rafila. Adica folosesti capacitatea de testare pentru simptomaticii care vin din zonele problematice, cei care au pneumonii mai grave si personalul medical simptomatic sau asimptomatic.Ceea ce a anuntat dl Streinu Cercel este foarte departe de asa ceva si prefigureaza un spectacol pur electoral in beneficiul dnei Firea: "Nu se pune problema sa intram in casa, se pune problema sa venim in fata blocului. Presedintele scarii se va pune de acord si va anunta la ora x coboara familia x. Aceste teste se fac, timpul este de 15 minute, in 20-30 de minute noi vom putea avea rezultatul si il vom da persoanei prin sms".Rezultate atat de rapide au insa doua tipuri de teste: cel care vizeaza anticorpii care apar post infectie si cel care vizeaza virusul, dar are rezultate destul de nesigure, deci in caz de rezultat pozitiv e necesara o noua testare clasica.Nu stiu cati pozitivi va descoperi testarea, dar in mod cert va fi un circ care sa dovedeasca lumii cat de activa e dna primar si cum salveaza ea Bucurestiul. Se risipesc resurse, in timp ce medicii se plang ca nu pot testa in spitale tot ce considera ca e suspect.Nu e de mirare ca noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, cu mult mai greu de prostit decat dl Costache, s-a disociat de aceasta campanie de testare la scara blocului.Asadar, vorba cuiva, urmeaza episodul Captain Stranger si Wonder Firea, unul pe gustul publicului care vrea sa vada actiune si sigur ca nu are de unde sa faca diferenta intre cea eficienta si cea de pura imagine. Nu ma indoiesc ca dna Firea stie exact ce are de facut: daca testarea se face si iese o prosteala, de vina va fi dr. Streinu; daca nu va fi facuta, se va victimiza ca a incercat sa salveze bucurestenii si n-a lasat-o guvernul.Care guvern joaca si el tare pe imagine. Dupa ce dimineata l-a demis practic pe Victor Costache, dl Orban, inepuizabil dupa izolarea fortata, a facut seara un tur de forta comunicational, in care ministrii au fost scosi la tabla pentru a explica intr-o luuunga deschidere a sedintei cum vor face cincinalul in 4 ani, de la drumuri si metrou, la productia de masti, de la agricultura la tichete de vacanta.Sigur ca e important ca ministrii sa comunice, dar cel mai important este ca guvernul sa livreze, pentru ca epidemia avanseaza si nu va trece mult timp pana cand noii someri ai crizei covid vor ramane fara bani de paine, o perspectiva mai rea pentru multi dintre ei decat boala insasi.De circ cu masuta la poalele blocului se ocupa, cum spuneam, Captain Stranger si Wonder Firea.