Carantina din Tandarei a fost contestata de fermieri in instanta: Seful nostru a ramas blocat in oras

"Este vorba de lucrari urgente si de necesitate imediata constand in insamantat cu porumb si floarea soarelui si in vederea tratarii culturilor de grau grav afectate de seceta, in caz de neinterventie paguba produsa suprafetelor de teren lucrate fiind iminenta si neputand duce a repara in urmatoarele luni din anul agricol," arata asociatia de fermieri in actele depuse in instanta.Conform agricultorilor, directorul locuieste in Tandarei si a facut mai multe demersuri administrative pentru a putea lucra:, "fara insa sa primeasca un raspuns."In esenta, demersurile directorului au vizat emiterea unei hotarari care sa cuprinda o derogare de la prevederile Ordonantei Militare 7/2020 privind instituirea masurii de carantinare in orasul Tandarei care sa permita intrarea/iesirea din localitate a persoanelor care lucreaza in agricultura si au domiciliul in localitatea carantinata Tandarei.," se plang acestia.Ei precizeaza ca nu au vreun angajat cu studii superioare si experienta in materia producerii loturilor de seminte tip semincere, care se produc in functie de o anumita tehnologie, cu grad mare de tehnicitate, in functie de o anumita schema si obligatoriu in acest moment al anului agricol, fara ca operatiunea sa poata fi amanata, sub stricta coordonare, analiza si evaluare a unor specialisti.Fermierii mai arata ca din punct de vedere tehnic multiplicarea semintelor este activitatea de productie de seminte in conditii atent controlata de stat prin specialistii Inspectoratului de stat pentru seminte.Ei invedereaza ca se afla in imposibilitatea de a efectua cu maxima urgenta, la timp, corect si complet activitatile agrare specifice din calendarul de primavara (insamantatul a 518 hectar teren cu porumb, grau, floarea - soarelui in Campia Baraganului, granarul tarii, principala zona agricola a tarii) fapt ce poate genera o puternica situatie de criza si insecuritatea alimentara.Conform dispozitiilor Ordonantei Militare este permisa intrarea/iesirea din localitate pentru efectuarea de lucrari in agricultura doar acelora care au domiciliul in alta localitate, decat in localitatea carantinata.In cazul sau, specialistul, singurul care ar fi in masura sa ii coordoneze pe tehnicienii agricoli si tractoristi, nu poate pleca intrucat are domiciliul in Tandarei, fiind astfel blocata practic activitatea agricola."Pentru ca riscul epidemiologic sa nu exista prin iesirea si intrarea unei persoane in localitate, invedereaza ca se lucreaza in camp, in aer liber, cu posibilitati reale de distantare, in spatii deschise, cu echipament tip masca, manusi.," se arata in actele trimise instantei.Asa ca fermierii au chemat in judecata Institutia Prefectului Ialomita-Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Centrul Judetean de coordonare si conducere a Interventiei Ialomita.Tribunalul Ialomita a respins cererea ca inadmisibila pe 14 aprilie, potrivit portalului instantelor. Sentinta a fost contestata, iar intregul proces urmeaza sa se mute la Curtea de Apel Bucuresti.In timpul procesului, autoritatile au depus un set de inscrisuri ce atesta cresterea numarului de imbolnaviri si de decese inregistrate in orasul Tandarei.Chiar in cursul zilei de 14 aprilie 2020, cand avea loc procesul, a decedat o asistenta medicala (42 de ani cu antecedente medicale - tulburare hormonala tiroidiana cronica) din cadrul Spitalului Orasenesc Tandarei si s-a dispus masura de izolare la domiciliu a intregului personal medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Tandarei si suspendarea activitatii acestuia (in urma testarii intregului personal medical, asistente si ambulantieri, sunt 4 noi cazuri de infectare cu COVID - 19).Potrivit rapoartelor prezentate de DSP la data de 14 aprilie 2020 erau confirmate in localitatea Tandarei un numar de 61 de cazuri de infectare cu COVID - 19, 4 cazuri vindecate, 7 decese si 50 de persoane internate in spital.," motiveaza Tribunalul Ialomita.Judecatorii spun ca daca ar admite cererea fermierilor si ar permite directorului sa plece din oras, in situatia in care nu exista o actiune prin care sa se invoce aspecte ce tin de nelegalitatea ori caracterul abuziv al masurilor dispuse prin ordonanta militara sau a hotararii CJSU Ialomita, ".", conchid magistratii.