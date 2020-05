Carantina ridicata: Niciun nou caz de infectare cu COVID-19 la Cuza Voda

Ziare.

Prefectura Constanta anunta ca este anulata carantina instituita partial in localitatea Cuza Voda, dupa ce 90 de persoane din zona respectiva au fost testate si nu a mai fost descoperit niciun caz de infectare cu COVID-19, ordinul fiind semnat de secretarul de stat Raed Arafat."Hotararea a fost luata la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Constanta, care a coordonat un screening in zona delimitata, pe data de 5 mai. In total, au fost testate 90 de persoane, iar in urma analizelor de laborator efectuate, nu s-a identificat niciun caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat transmis de Prefectura.Pe 21 aprilie, o zona importanta din localitatea Cuza Voda a intrat in carantina , masura fiind instituita dupa o analiza de risc facuta de DSP Constanta, prin care s-a constatat faptul ca in localitate exista un risc epidemiologic ridicat.Pe 17 aprilie, o persoana a fost confirmata cu COVID-19, iar la cererea autoritatilor, a fost realizata o testare a populatiei din zona, cu ajutorul jandarmilor constanteni si al medicilor de familie. Astfel, noua dintre cele 31 de persoane testate la acel moment au fost confirmate cu COVID-19.Dupa instituirea carantinei, alte doua persoane au fost depistate pozitiv.Zilnic, in medie 125 de jandarmi, politisti, politisti locali si militari au asigurat perimetrul stabilit pentru carantina, iar Inspectoratul General de Aviatie a organizat misiuni de survol cu elicopterul, pentru sprijinirea dispozitivele din teren.