Cardiolog roman: Nu s-a dovedit nicio legatura intre medicamentele pentru hipertensiune si COVID-19

Mai multi medici din lume sustin ca anumite categorii de antihipertesive, inhibitorilori ai enzimei de conversie a angiotensinei si blocanti ai receptorilor de angiotensina favorizeaza formele grave de COVID-19. Un cardiolog roman spune ca sunt simple supozitii si ca, atata timp cat nu exista dovezi clare, nu trebuie sa risti sa nu iti iei tratamentul."Totul e legat de enzima de conversie a angiotestinei. Am primit si noi, a fost initial un mic moment de ratacire, in care unii au zis ca ar trebui sa oprim toate medicamentele acestea, dar de cel putin o luna de zile au aparut declaratiile societatilor regulatorii importante care au zis ca nu putem lua masuri asa, total intempestiv, pe baza unei banuieli.Declaratiile societatilor regulatorii, cardiologii din Societatea Europeana de Cardiologie, transmit oficial ca trebuie sa prescriem in continuare aceste medicamente. Daca nu le iau, risca sa faca complicatii sau chiar AVC. Este o simpla supozitie ca aceste medicamente ar face rau, in medicina lucrurile trebuie demonstrate", a declarat dr. Adrian Linte, membru al Societatii Romane de Cardiologie.Potrivit medicului, in jur de 80% dintre oamenii care ajung la cardiolog primesc aceste tratamente. Or, desi cei care fac forme grave de COVID-19 sunt de cele mai multe ori hipertensivi si/sau diabetici nu medicamentele duc la agravarea bolii, ci conditia pacientului in sine."Nu s-a vazut intr-un studiu, intr-o comparatie, ca cei care iau medicamentul acesta merg mai rau. Discutia e ca toti hipertensivii si cei care nu sunt tratati merg mai rau. 50% dintre hipertensivii de pe planeta nu iau tratament. Pentru ca nu stiu ca sunt hipertensivi, pentru ca li s-a prescris si nu vor sa il ia sau pentru ca nu le-a prescris medicul. Si cei care nu iau medicament tot merg mai prost. Nu merg mai oprost din cauza tratmentului, ci din cauza hipertensiunii per se" adauga cardiologul.Adrian Linte explica de ce sunt riscurile mai mari la hipertensivi."Enzima de conversie este o molecula cheie in organism. Virusul patrunde printr-un receptor pentru molecula aceasta, care este o molecula cheie in patogeneza hipertensiunii si a diabetului si drumurile lor se intersecteaza. Acea patologie genereaza un sir de reactii chimice in organism, care se intersecteaza la nivelul portii de intrare, favorizeaza acea poarta de intrare", spune medicul.Dr. Adrian Linte considera ca problema este una foarte importanta si lucrurile sunt privite cu mare atentie, dar nu exista date clare."E o situatie asemanatoare cu vaccinul. Toata lumea se intreaba de ce dureaza un an de zile. Nu dureaza sa il faca, dureaza sa demonstreze ca este sigur si eficient. La fel si aici. Nu putem sa oprim tratamentul pana cand nu stim ca da, e o problema cu el. In medicina lucrurile trebuie demonstrate", sustine cardiologul.