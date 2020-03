Care e capacitatea Romaniei pentru terapia intensiva, in cazurile de coronavirus

Ziare.

Din 100 de pacienti afectati de coronavirus, doar 10 - 11% au nevoie de terapie intensiva, potrivit studiilor efectuate in China, a spus, luni, Victor Costache, ministrul interimar al Sanatatii.Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus."In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune problema sa avem paturi insuficiente. Romania dispune de 2.000 de paturi pentru bolnavii de coronavirus care vor avea nevoie de trerapie intensiva", a spus Costache.In prezent, in Romania, 17 persoane au fost confirmate cu infectie cu coronavirus. Cinci dintre acestea s-au vindecat de aceasta maladie.