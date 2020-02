Carnavalul de la Venetia, anulat brusc din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

Zaia le-a spus reporterilor ca evenimentele programate pentru duminica in Venetia se vor desfasura conform programului."Dar incepand din seara aceasta, interdictiile vor viza Carnavalul de la Venetia, precum si restul evenimentelor, inclusiv cele sportive, pana pe 1 martie inclusiv", a spus acesta.Anterior, Zaia a anuntat primele doua cazuri de infectare cu coronavirus in Venetia in timp ce autoritatile depun eforturi pentru a tine sub control raspandirea bolii in regiunile din nordul Italiei.