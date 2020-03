Cat de grava este situatia coronavirusului in mod real in Romania? Realitatile nemachiate din spitale si laboratoare Interviu

Cat de grava este situatia infectarilor cu COVID 19 in mod real in Romania?

Italia era acum doua saptamani unde suntem noi acum.

Cum facem sa nu ajungem tot acolo?

In privinta importului pe cale rutiera, aveti informatii ca exista cazuri in care romanii care vin cu masina isi ascund traseul, punctul de plecare?

Cat de mult ajuta termoscanerele?

Al doilea palier?

Noi ce capacitate avem in sectiile ATI pentru acest tip de infectii?

Deci nu prea am face fata unui val ca in Italia.

A aparut vreun tratament eficient?

Inchiderea scolilor era necesara? Ajuta?

Cum se face ca in Romania au fost teste cu rezultat negativ dupa numai o zi de la testul pozitiv? Pot fi erori ale testelor?

Exista o explicatie pentru care avem norocul sa inregistram doar forme usoare?

Poate si nemtii sunt mai disciplinati decat italienii?

De ce credeti ca Italia este tara cea mai lovita din Europa?

Virusul a suferit vreo mutatie care sa agraveze infectia?

Cate centre de testare avem in Romania?

Ceea ce e suficient sau nu?

Spuneti ca e nevoie de mai multi microbiologi in laboratoare, dar specialitatea aceasta inteleg ca a primit recent o noua lovitura printr-un Ordin de ministru emis in februarie.

OMS va declara pandemie?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Alexandru Rafila a aratat ca e nevoie de o organizare si mobilizare rapida de resurse mai ales la nivelul sectiilor ATI. Acum exista in reteau de boli infectioase in jur de 100 de paturi ATI, la care se adauga cateva mii de paturi in spitalele generale. La nivelul laboratoarelor de testare, doar 6 in toata tara, e o lipsa acuta de specialisti.In privinta inchiderii scolilor, prof. Rafila spune ca masurile trebuie introduse gradual, astfel incat sa raspunda situatiei epidemiologice de pe teren. "Numarul cazurilor pediatrice inregistrate este relativ mic in comparatie cu alte grupe de varsta, cazuri usoare, fara complicatii, fara mortalitate. Inclusiv transmiterea infectiei de de la copii la adulti e limitata. (...) Studiile OMS din 2009 si 2010 au aratat ca numarul de cazuri de gripa pandemica nu a scazut prin inchiderea scolilor, dimpotriva".Cazurile inregistrate in cadrul aceste epidemii cu coronavirus pot fi de trei feluri:, majoritatea celor pe care le-am avut noi, toate venite din Italia., deci contacti ai cazurilor din import. Am avut si din acestea., cea mai periculoasa, care ar trebui evitata. Adica o transmitere sustinuta cu numar mare de cazuri intr-o perioada relativ redusa de timp, care afecteaza anumite grupuri sau comunitati si este provocata de anumiti transmitatori ai bolii, pe care fie nu reusim sa-i identificam, fie ii identificam foarte tarziu.Din fericire, noi inca ne gasim in faza 1, cum a fost definita de DSU, cu un maximum de 25 de cazuri, toate cunoscute ca fiind din import sau transmise de cazurile din import.Da, dupa un inceput timid, epidemia cu noul coronavirus a explodat si a afectat mai ales varstnici, cu o mortalitate foarte mare, 15%, in cadrul categoriei de varsta peste 80 de ani. S-a ajuns la aproape 4% din totalul cazurilor inregistrate.Primul palier este, in primul rand din Italia, unde sunt multi romani care doresc sa se intoarca. Guvernul a facut foarte bine ca a suspendat transportul aerian si a limitat transportul rutier. Cei care vin de acolo sunt supusi unei proceduri de carantina 2 saptamani.Dar trebuie sa ne uitam si la tarile care urmeaza, in care evolutia infectiei e serioasa: Spania, Franta, Germania, unde sunt comunitati importante de romani, care e bine sa evite deplasarea in Romania.Exista cu siguranta astfel de cazuri. Aici sunt doua probleme. Una poate fi calificata ca iresponsabilitate, chiar o zona de natura penala, dar cel mai important lucru pe care nu-l intelegEle nu fac decat screeningul persoanelor cu febra peste 38 de grade. Dar boala poate fi mai putin simptomatica, foarte rar cu totul asimptomatica, iar simptomele reduse pot scapa vigilentei termoscanerelor.Sau poate ca persoana respectiva a luat un antipiretic inainte de calatorie si nu are febra. Sau ne aflam in cele una sau doua zile inainte de aparitia simptomelor, cand persoana poate raspandi infectia, dar temperatura corpului este nemodificata. Deci ele reprezinta un filtru, dar nu unul imabatabil.Noi avem o populatie destul de imbatranita, cu foarte multe boli cronice, iar in mediul rural avem multe persoane ale caror rude mai tinere sunt plecate in strainatate.Ei trebuie identificati pentru ca vor fi la risc de infectie cand trebuie sa iasa din casa, sa se deplaseze la farmacie, la cumparaturi. Cred ca este de datoria comunitatilor in care traiesc sa ii "inventarieze" si sa ii ajute sa traverseze perioada in care, probabil, infectia se va transmite mai intens si in Romania.La aceasta categorie imbolnavirea implica doua tipuri de provocari: boala in sine, dar si asigurarea resurselor terapeutice la nivelul spitalelor, mai ales al sectiilor de Terapie intensiva (ATI), care nu sunt nelimitate.Doardar daca ai un numar mare de cazuri intr-un interval scurt pe o zona mica, suprasolicitarea va fi foarte mare si planificarea serviciilor de asistenta mediala, mai ales ATI, trebuie foarte bine organizata. Din informatiile meleNu stiu, dar Lombardia, care este cea mai avansata zona din Italia, la un nivel comparabil cu zonele dezvoltate din Germania, este la limita capacitatii ATI. Cred ca aici trebuie o mare concentrare si planificare rapida, de transfer si alocare de resurse.Exista incercari terapeutice. Nu exista un tratament care sa fi incheiat testarea clinica si sa fi primit aprobarea pentru utilizare in cazul infectiei cu coronavirus. Pe de alta parte, exista tentative cu antivirale folosite in cazul infectiei HIV sau un nou antiviral testat pe pacienti cu coronavirus.Exista si un antimalaric care nu are efect impotriva infectiei, dar amelioreaza simptomele pacientilor cu detresa respiratorie. La care se adauga tratamentul simptomatic si cel de sustinere a functiilor vitale.Inchiderea scolilor in regiunile afectate din China a facut sa nu existe foate multe informatii privind transmiterea virusului in colectivitatile de copii sau de la copii catre adulti. Totusi,Sigur ca este una dintre optiuni, dar ele trebuie introduse gradual incat sa raspunda situatiei epidemiologice de pe teren si sa previna raspandirea in colectivitati atunci cand exista semne ca transmiterea comunitara incepe sa prinda contur.In 2009 ne-am confruntat cu o pandemie de gripa si una dintre solutii a fost inchiderea scolilor in mai multe state, insaDiferenta e ca gripa se transmite cu usurinta la copii, in timp ce infectia cu coronavirus mai putin.Poti sa suspenzi activitatea acolo unde apar cazuri de infectii, dar nu sunt situatii generale, ci se refera la o unitate de invatamant.Nu. Probabil momentul diagnosticului infectiei a fost spre finalul bolii, care poate fi inaparenta, cand nu apar simptome ale pacientului, sau sunt forme foarte usoare, mai ales la tineri. Exact asta s-a intamplat.Si in Germania, cu toate ca exista un numar important de cazuri, numarul deceselor e foarte mic, probabil datorita faptul ca autoritatile germane reusesc sa identifice la timp pacientii si sa le asigure tratamentul in sectiile ATI. Desi au cateva sute de cazuri, mortalitatea e cu mult mai mica decat in Italia. In Germania nu exista o concentrare a cazurilor similara cu cea din Italia.Si asta e o varianta.Probabil ca a fost un soi de lentoare in luarea unor masuri cand erau semne de transmitere intracomunitara. Ei s-au concentrat pe 11 localitati care nu aveau decat 50 de mii de locuitori, iar in vecinatate cazurile au explodat pur si simplu, probabil si din cauza miscarilor de populatie.Pana acum nu. OMS nu are elemente care sa arate ca au avut loc mutatii majore, care sa produca efecte mai grave.In Bucuresti exista 2, la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" si la Spitalul "Victor Babes", iar in tara avem centrele universitare Cluj, Iasi, Timisoara si Constanta.Si aici ar fi doua paliere de suport. Unul legat de laboratoarele de biologie moleculara din diferite institutii medicale, altul ar fi Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara care are laboratoare foarte bune unde testeaza curent patogenii care produc infectii la animale, inclusiv coronavirusuri.Tinerii specialistii in microbiologie care vor sustine examenul anul acesta, dupa patru ani de pregatire, inclusiv pregatire clinica de boli infectioase, vor fi pusi in "antiteza" cu specialitatea medicina de laborator, care, de la hematologie si biochimie, cu o extensie de 10 luni, va avea dreptul de libera de practica al microbiologilor care au studiat 4 ani.Nu o sa putem sa fructificam experienta unor generatii de microbiologi pentru ca s-a gasit solutia de 3 in 1. Acordam competente suplimentare unei specialitati care s-a stabilit in 2016 ca se va ocupa de microbiologie si biochimie. Nu poti sa pui semnul de egalitate intre o pregatire de peste 1.000 de ore si una de 120 de ore.In loc sa imbunatatim pregatirea profesionala a oamenilor care lucreaza pentru o problema de sanatate publica, renuntam la principiu si ne intoarcem la o situatie care nu ne plaseaza pe un loc onorant in UE.pentru ca transmiterea sustinuta in comunitate pe cel putin 3 continente la asta duce. Deocamdata vedem ce se intampla in Europa si Asia, cand se vor convinge ca se intampla acelasi lucru in America de Nord, pandemia va fi declarata.