Cat de mare este pericolul reprezentat de coronavirus in Europa?

Epidemiologul Gerard Krause ne spune ce masuri sunt de folos.Este cam exagerata, mai ales daca ne luam dupa numarul de locuitori afectati si de densitatea populatiei pe kilometru patrat. Este deci o situatie total diferita.Intr-o astfel de situatie, trebuie ales bine momentul in care sa se treaca de la blocarea raspandirii epidemiei la reducerea efectelor ei. Nimeni nu are voie sa-si faca iluzii ca o anumita tara ar putea fi ferita total si pentru totdeauna de o astfel de infectie. Nu in cazul acestui microb.Mai devreme sau mai tarziu, toate tarile din zona noastra se vor confrunta cu acest coronavirus. Totusi, la inceput poate fi o strategie buna sa se incerce blocarea raspandirii epidemiei, pentru a castiga timp, timp necesar pentru ca spitalele sa se pregateasca, pentru ca oamenii de stiinta sa afle mai multe despre virus, pentru a putea reactiona mai bine la el.S-au facut destule studii si simulari pe aceasta tema, care au aratat ca astfel de masuri nu sunt, de regula, prea folositoare. In special la acest tip de virus nu sunt prea eficiente controalele la granite pe care le-ati mentionat. Asta deoarece mare parte din cei infectati nu au la inceput niciun fel de simptome. De aceea, la eventuale controale sanitare, nu s-ar descoperi nimic in neregula la ei.Eu personal nu as recomanda astfel de retineri, deoarece presupun ca si in Franta, Germania sau alte tari vom avea regiuni in care astfel de epidemii pot izbucni. Asadar, nu se mai pune intrebarea daca sa mergem sau nu acolo.Este usor de vorbit dupa ce s-a petrecut un lucru, dar candva va veni momentul in care aceste masuri nu vor mai avea sens. Probabil ca acum este inca un moment bun pentru a lua astfel de masuri severe pentru a castiga timp. Dar nu se pot pune sub carantina toate localitatile si toate tarile lumii in care ajunge virusul.Recomandarile generale de igiena ar trebui rememorate. Spalarea mainilor si evitarea contactului cu ceilalti atunci cand esti bolnav. Toate masurile de prevenire a gripei se aplica si aici.Mastile de protectie simple sunt bune daca esti deja bolnav si nu vrei sa dai boala mai departe. Dar daca vrei doar sa te protejezi pentru a nu te imbolnavi, atunci ar fi nevoie de mastile acestea mai complicate FFP3, care trebuie puse corespunzator si schimbate relativ des. Ceea ce este foarte complicat. Si este o masura mai degraba pentru cei care au un sistem imunitar slabit.Mai mult nu avem ce sa facem: nu exista inca un vaccin si nici terapie profilactica.