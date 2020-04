Cat de mult ne va ajuta vaccinul pentru coronavirus? OMS: Nu e nicio dovada ca cei care au dobandit anticorpi sunt protejati

Ziare.

"Nu exista in prezent nicio dovada ca oamenii care si-au revenit dupa COVID-19 si au anticorpi sunt protejati de o a doua infectare", sustine agentia Natiunilor Unite, intr-o declaratie preluata de Reuters Totodata, OMS a avertizat guvernele impotriva emiterii unor asa-zise "pasapoarte de imunitate" sau certificate care sa arate ca persoanele nu prezinta riscuri, destinate oamenilor care au fost infectati, argumentand ca acuratetea lor nu poate fi garantata.Aceasta practica ar putea de fapt sa creasca riscul raspandirii virusului, deoarece oamenii care si-au revenit ar putea ignora sfaturile legate de luarea de masuri standard de precautie impotriva virusului.Declaratiile acestea vin sa completeze ceea ce OMS avertizase in urma cu cateva zile, si anume ca lumea este departe de a scapa de noul coronavirus: "Ne va insoti pentru mult timp" In ce priveste un vaccin care sa ajute pe viitor la prevenirea acestei boli, acesta este probabil cel mai asteptat lucru, insa multi experti in domeniu spun ca nu va fi gata in acest an