Cat de sigur va fi sa inotam in mare si in piscine vara aceasta

Ziarul italian Corriere della Sera incearca sa ofere un raspuns, in conditiile in care Italia, tara in care s-au inregistrat 26.000 de decese din cauza coronavirusului, se pregateste sa relaxeze restrictiile.SARS-CoV-2 poate exista in apa marii, insa doar pentru ca el a fost adus acolo de om, spun expertii citati de jurnalistii italieni. In marea deschisa vorbim insa de o concentratie redusa, astfel ca riscul de infectare este si el unul redus. Problematice ar putea fi doar plajele aflate in preajma conductelor de deversare, unde, fiind un virus care se transmite prin materii fecale, acesta este prezent in concentratii mari, precizeaza Alfredo Rossi, medic si director medical la Societa Nazionale di Salvamento.Prin urmare, putem inota linistiti in mare, atat timp cat evitam zonele "periculoase", care sunt de obicei vizibile si semnalizate ca atare."In apa, transmiterea virusului de la un purtator la o persoana sanatoasa nu se face prin apa in sine, ci prin aerul respirat si prin contactul uman, daca cei doi inotatori se afla prea aproape unul de celalalt. O persoana infectata poate elibera virusul atunci cand expira in timp ce inoata. Insa este foarte probabil ca virusul sa nu supravietuiasca, deoarece incarcatura virala este rapid dispersata ca urmare a actiunii curentilor, a razelor ultraviolete si a salinitatii apei, care creeaza un mediu nefavorabil pentru virus. Marea are o putere enorma de a se purifica", explica Rossi.Apa din piscina este sigura, deoarece clorul folosit pentru dezinfectarea ei este un virucid, scriu jurnalistii italieni. Prin urmare, daca sunt respectate si mecanismele de monitorizare a apei, putem inota in siguranta in pisicine. Problema este ca de fiecare data omul, fiind recomandat sa fie introduse masuri precum limitarea accesului in bazin si practicarea distantarii sociale.. Rossi atrage atentia ca acestia trebuie sa fie protejati. Acest lucru se poate face prin masuri ca testarile periodice si dotarea cu echipamente adecvate ca balonul de resuscitare AMBU sau masti de buzunar pentru a evita contactul direct cu persoana care urmeaza sa fie resuscitata.C.S.