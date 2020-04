Cateva tari n-au raportat niciun caz de COVID-19, iar unele probabil nici nu vor raporta - cum reusesc acest lucru

Care este insa situatia in celelalte tari?

Insulele Marshall

Insulele Solomon

Kiribati

Micronezia

Nauru

Palau

Samoa

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Dupa ce marti seara mai erau 21 de tari din Africa si Asia, sau microstate din Oceanul Pacific, unde virusul nu a ajuns inca , numarul acestora a coborat acum la 17. Sierra Leone, Burundi si Malawi au cel putin trei cazuri fiecare, in timp ce Sudanul de Sud a inregistrat duminica primul caz. Vicepresedintele Riek Machar a spus ca o pacienta de 29 de ani a sosit din Etiopia, pe 28 februarie, aflandu-se acum in izolare, scrie Reuters In acest moment, mai sunt 5 state continentale si inca 12 insulare care nu au raportat vreun caz de coronavirus - si foarte probabil unele dintre ele nici nu o vor face.Catherine Puntz se intreaba, intr-un articol pentru The Diplomat , daca aceste tari nu au capacitatea de a testa, daca mint sau daca chiar sunt atat de izolate. Adevarul este pe undeva la mijloc.nu a raportat niciun caz, iar statul oricum izolat si-a inchis granitele cu China inca din luna ianuarie, cand in tara vecina era in desfasurare epidemia. Phenianul a interzis intrarea tuturor strainilor, dar chiar si asa observatorii internationali sunt sceptici ca acolo nu exista inca vreun caz. O lipsa a capacitatii de testare, o situatie considerabil inrautatita de sanctiunile internationale, un sistem medical slab si un mare grad de secretizare reprezinta motive rezonabile pentru scepticism.Astfel, fie ca Phenianul minte sau pur si simplu nu poate sti daca exista cazuri de infectare cu coronavirus reprezinta doua optiuni de luat in calcul.Si, chiar daca oficialitatile sustin sus si tare ca nu au niciun caz de COVID-19 , un site de stiri din Seul, Coreea de Sud, Daily NK, a scris in urma cu cateva saptamani ca circa 200 de soldati nord-coreeni au murit de coronavirus, plus alte 23 de persoane, relateaza New York Times In alte doua tari din Asia exista motive similare pentru ca observatorii internationali sa fie sceptici referitor la raportari. Liderii regimurilor dinsisustin ca nu exista vreun caz confirmat, iar acest lucru poate foarte bine sa fie adevarat. Turkmenistanul este apropiat de Coreea de Nord cand vine vorba despre secretomanie si izolare, dar se afla la o distanta mult mai mare de China. Cele doua state sunt si printre tarile cu cei mai putini turisti din lume, chiar daca nu au chiar cele mai riguroase controale la granita, iar Turkmenistanul se invecineaza la sud cu o alta tara foarte afectata, Iranul.Chiar si asa, presedintele turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov a luat o serie de masuri de combatere a unei eventuale epidemii, dar si de protejare a economiei, in contextul in care comertul cu China este foarte important pentru tara. Reporteri Fara Frontiere a transmis, la inceputul lunii, ca presa din tara se cenzureaza si nu foloseste cuvantul "coronavirus", relateaza The Diplomat La randul sau, Tajikistanul, care este mult mai putin izolat decat Turkmenistan, este inconjurat de tari care au raportat infectari cu coronavirus si, totusi, aici nu au fost luate masuri stricte ca in cazul vecinilor. Desi au avut mii de cetateni care au sosit din tari afectate, iar multi dintre ei inca sunt carantinati, se pare ca in niciun caz nu ar fi fost identificata vreo infectie cu COVID-19. Cu aproape 10 milioane de locuitori, Tajikistanul cea mai populata tara inca neafectata.A patra tara asiatica din aceasta lista,, este cel mai sarac stat din lumea araba si singurul din aceasta zona care nu are cazuri raportate de coronavirus. Insa tara deja trece printr-un razboi civil, fiind macinata atat de conflict, cat si de foamete si alte boli, astfel ca aici avem cea mai grava criza umanitara in prezent.In acest fel, e greu de a preveni, detecta si lupta contra unei pandemii precum cea provocata de coronavirus. Un prim pas a fost facut, insa, oficialii suspendand toate zborurile, pe 15 martie. Si in acest caz, la fel ca in Coreea de Nord, exista suspiciuni ca au fost deja persoane infectate cu coronavirus.In cazul tuturor celor patru tari asiatice, mai trebuie spus ca situatia interna a facut ca turismul sa fie practic inexistent, asa ca sunt foarte putini cetateni straini care ajung in cele patru tari, mai ales din afara Asiei.In Africa mai exista trei tari care inca n-au raportat cazuri de coronavirus - una continentala si doua insulare.nu are inca niciun caz raportat, insa tara are abilitati reduse in ce priveste testarea pentru virus. Pentru a impiedica raspandirea virusului, autoritatile au inchis granitele cu Africa de Sud, in interiorul careia se afla Lesotho. Africa de Sud are peste 1.500 de cazuri confirmate. Guvernul din Lesotho a declarat stare de urgenta si a inchis scolile pana pe 17 aprilie.Totodata, s-a impus o izolare de trei saptamani, incepand din 29 martie, iar toti cei care intra in tara vor fi carantinati pentru 14 zile.In ce priveste, din estul Africii, si, din vest, aici autoritatile au impus masuri de carantinare a celor sositi in tara, dar si restrictii de calatorie si alte masuri preventive. In plus, cele doua tari au doar cateva zeci de mii de turisti anual, astfel ca interactiunile sunt putine cu exteriorul.Nu in ultimul rand, exista 10 microstate din Oceanul Pacific care de asemenea nu au inregistrat vreun caz.Acestea sunt:Toate au in comun cateva lucruri: sunt foarte izolate in ocean, au luat multe masuri restrictive - inclusiv de trafic, de izolare sau inchidere a activitatilor -, si toate au un numar anual foarte mic de turisti, fiind de asemenea printre cel mai putin vizitate din lume.Astfel, izoarea si masurile timpurii luate, dar si teama guvernelor legata de cat de rea ar fi o asemenea epidemie in tarile lor au facut ca situatia din aceste microstate sa fie, cel putin pentru moment, sub control.Potrivit site-ului Worldometers , unde sunt contorizate cazurile de COVID-19, s-au raportat aproape 1,3 milioane de imbolnaviri in lume si s-au inregistrat aproape 70.000 de decese.